Делегация Китая не поедет в Москву на парад 9 мая, - МИД КНР

Правительство Китая не будет направлять специальную правительственную делегацию в Москву на парад 9 мая.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Детали

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать", — сказал Линь.

Причины такого решения китайского руководства дипломат не уточнил.

В 2025 году лидер Китая Си Цзиньпин принял участие в параде 9 мая.

Что предшествовало

В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

