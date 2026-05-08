Делегация Китая не поедет в Москву на парад 9 мая, - МИД КНР

Правительство Китая не будет направлять специальную правительственную делегацию в Москву на парад 9 мая.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Детали

"Насколько мне известно, представители посольства Китая в России обязательно будут присутствовать", — сказал Линь.

Причины такого решения китайского руководства дипломат не уточнил.

В 2025 году лидер Китая Си Цзиньпин принял участие в параде 9 мая.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

08.05.2026 16:52 Ответить
08.05.2026 16:43 Ответить
08.05.2026 16:47 Ответить
В китайців очко не залізне
08.05.2026 16:43 Ответить
Тоді зрозуміла істерика рашитського рібеннтропа
08.05.2026 16:47 Ответить
А ******, на памперси з Китаю, так чекає на пабєдабєсіє …
08.05.2026 16:47 Ответить
Тоб то кітайського зрк "Сі" в системі ППО Мацкви не буде?
08.05.2026 16:51 Ответить
Сі - це не "зрк". Сі - це "захисне енергетичне поле".
08.05.2026 17:08 Ответить
Скоріше дармове
08.05.2026 17:22 Ответить
ну КНР хоч якось билася із японцами, дехто каже що то був початок 2-ї світовій. А що робили на параді в 25 р. військові з Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголії, Мьянми ? Зараз ше цікавіше...
З'явилися нові "победуни" Гітлера:
президент Лаоса Тхонглун Сисулит та верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
08.05.2026 16:52 Ответить
КНР? З японцями? Яка ***** КНР, якщо вона була створена у 1949?
08.05.2026 17:31 Ответить
Так , *****. Республіка Україна проголешена у 1991 р. але ти не будеш заперечувати того, що вона івснувала зодовго до того. Не подобається КНР - читай Китай або Чайна. Ще, *****, питання будуть?
08.05.2026 18:16 Ответить
Те що було до КНР, то не КНР, то Китай, але не КНР. Вст історію, неук.
08.05.2026 18:17 Ответить
В 1939 р. гітлер і сталін напали на Польшу. Так? Але, Чорномирдін. я тебе розчарую. Не було ніякої Польші, за твоєю логікою, була така собі Rzeczpospolita Polska, Тому краще, *****, жувати, ніж розводити срач
08.05.2026 18:31 Ответить
Отакої.
08.05.2026 16:54 Ответить
на ***** навіть панда болт поклала
08.05.2026 16:56 Ответить
китайці жахливі лицеміри, але у них все ж вистачило здорового глузду, щоб не ставати заручниками дій божевільного, можливо, кремлівського сифілітика, який прагне ними прикритися, щоб загострити війну і виправдати нарощення вбивства українців перед новояленим їх китайським господарем і імператором
08.05.2026 16:57 Ответить
Мабуть злякалися.
08.05.2026 16:57 Ответить
"попЄди", як написали на якійсь установі в бурятії чи подібному дупостані.
08.05.2026 17:14 Ответить
Ага, це в місті Пить-Ях Ханти Мансійскому АО
08.05.2026 17:33 Ответить
"Вчасно зрадити- це не зрадити, а передбачити!"
08.05.2026 17:05 Ответить
Дивно, як хазяїн може зрадити свого раба. Просто не хочет бути законтаченим, потискуючи руку ху....лу
08.05.2026 17:20 Ответить
Хазяїн не може зрадити раба, тому що він рабу нічого не винен.
08.05.2026 17:32 Ответить
Сі наказав ху....лу парад провести у Китаї, повеселити глядачів антикварною технікою та купкою убогих, які досягли 60 років і за дозволом фсбшників заявляють, що воювали у другій світовій війні від початку до рейхстагу. Покори глядачі отримують безкоштовно
08.05.2026 17:15 Ответить
А Китай - країна-переможець у Другій Світовій.
08.05.2026 17:17 Ответить
Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фэнхе та Лі Шанфу засуджено до смертної кари умовно.
08.05.2026 19:01 Ответить
Китайці вирішили не ризикувати..
08.05.2026 17:36 Ответить
странно що китайці ссуться, вони кажуть шо тут якийсь крізіс, про війну не слова
08.05.2026 17:46 Ответить
І як це зрозуміти? Я так розумію в перекладі з дипломатичної китайської "ЇБАШТЕ"
08.05.2026 17:51 Ответить
«Чінара ускаглязій сцаць в стани»
08.05.2026 17:56 Ответить
Зеленський повідомив китайське керівництво.що хто може нанести удар по 3,14дерації...
08.05.2026 18:07 Ответить
занепад цивілізації ***** пришвидшується
08.05.2026 18:18 Ответить
 
 