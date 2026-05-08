Новости 9 мая в России
3 463 21

Кремль отозвал аккредитации западных СМИ на парад в Москве

Парад в Москве 9 мая 2025 года

В России решили не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на издание Der Spiegel и агентство dpa.

Среди изданий, которым отказали в аккредитации, - ARD, ZDF, AFP, Rai и NHK.

Представительница Кремля объяснила решение тем, что "формат освещения парада был изменен из-за ситуации".

"Поэтому иностранные СМИ, которым уже была подтверждена аккредитация, больше не будут допускаться", - отметила она, не предоставив дополнительных объяснений. Некоторые редакции, по данным Der Spiegel, получили еще более краткий ответ: "Будут допускаться только российские СМИ".

По информации издания, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранных журналистов на парад 9 мая, а затем отозвал ее. Решение принято на фоне сокращенного формата торжеств в этом году.

Министерство обороны России ранее сообщило, что на параде 9 мая в Москве в этот раз не будут демонстрировать военную технику. Причиной назвали "текущую оперативную ситуацию". Обычно во время празднований на Красную площадь выводят танки и другие образцы тяжелого и легкого вооружения.

Что предшествовало?

Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут:

  • Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой
  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
  • Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
  • Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
  • Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

А шо такоє? Засцяли показати світу своє лгбт-шествіє?
Дуже потужно, немає чого піндосам дивитися на великі досягнення супер Лідора, його секретні військові зразки... Це можуть дивитися самі довірені - абхази і бульбофюрер.
Оце всі члени антигітлерівської коаліції- пабєдитєлі.
Правильно, а то раптом "двіжуха" - і не приховаєш.
Та нє, можуть зафіксувати піднос та винос чемоданів зі скрепами *****
абхези
Там ше потужний союзник в космічній галузі Лаос.
переживають ,а раптом дрона голову впаде
путін обсереться- і всі побачать.
ЛГБТ у підарів - то екстремізьм.
Чекаємо на файр-шоу
перелякане від жаху ботоксне рило сцаря всєх ємєль на шпальтах всіх видань світу, це було б епічно!!!!
Корпоратив.
а як же предсказанія ясновидящого жиріка
Коли необхідно вилітати дронам на парад, щоб не запізнитися
Це для того, щоб пропагандистські московисткькі журнашлюхи виклали гарну смодельовану Ші картинку того недопараду
Президент Республіки Абхазія Також запрошені президент Таганської народної республіки, Люберецької народної республіки та уповноважений посол від солнцевської братви ...
ссуть антидронові сітки засвітити
НЕ дивина
А пряма трансляція з нашого дрона-розвідника у форматі Full HD буде?

Сисулит - это серьезное заболевание! Додик, который мылурад - подтвердит.
