Кремль отозвал аккредитации западных СМИ на парад в Москве
В России решили не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным СМИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на издание Der Spiegel и агентство dpa.
Среди изданий, которым отказали в аккредитации, - ARD, ZDF, AFP, Rai и NHK.
Представительница Кремля объяснила решение тем, что "формат освещения парада был изменен из-за ситуации".
"Поэтому иностранные СМИ, которым уже была подтверждена аккредитация, больше не будут допускаться", - отметила она, не предоставив дополнительных объяснений. Некоторые редакции, по данным Der Spiegel, получили еще более краткий ответ: "Будут допускаться только российские СМИ".
По информации издания, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранных журналистов на парад 9 мая, а затем отозвал ее. Решение принято на фоне сокращенного формата торжеств в этом году.
Министерство обороны России ранее сообщило, что на параде 9 мая в Москве в этот раз не будут демонстрировать военную технику. Причиной назвали "текущую оперативную ситуацию". Обычно во время празднований на Красную площадь выводят танки и другие образцы тяжелого и легкого вооружения.
Что предшествовало?
Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут:
- Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
- Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
