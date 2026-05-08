Кремль отозвал аккредитации западных СМИ на парад в Москве

В России решили не допускать иностранных журналистов к освещению парада 9 мая в Москве, отозвав ранее выданные аккредитации западным СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на издание Der Spiegel и агентство dpa.

Среди изданий, которым отказали в аккредитации, - ARD, ZDF, AFP, Rai и NHK.

Представительница Кремля объяснила решение тем, что "формат освещения парада был изменен из-за ситуации".

"Поэтому иностранные СМИ, которым уже была подтверждена аккредитация, больше не будут допускаться", - отметила она, не предоставив дополнительных объяснений. Некоторые редакции, по данным Der Spiegel, получили еще более краткий ответ: "Будут допускаться только российские СМИ".

По информации издания, это первый случай, когда Кремль сначала согласовал аккредитацию иностранных журналистов на парад 9 мая, а затем отозвал ее. Решение принято на фоне сокращенного формата торжеств в этом году.

Министерство обороны России ранее сообщило, что на параде 9 мая в Москве в этот раз не будут демонстрировать военную технику. Причиной назвали "текущую оперативную ситуацию". Обычно во время празднований на Красную площадь выводят танки и другие образцы тяжелого и легкого вооружения.

Что предшествовало?

Кремль назвал иностранных гостей, которые приедут в Москву на 9 мая. В частности, в столицу страны-агрессора прибудут:

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран

Председатель Народного собрания Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик с супругой.

