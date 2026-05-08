Кремль відкликав акредитації західних медіа на парад у Москві

У Росії вирішили не допускати іноземних журналістів до висвітлення параду 9 травня в Москві, відкликавши раніше видані акредитації західних медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на видання Der Spiegel та агенцію dpa.

Серед видань, яким відмовили в акредитації, - ARD, ZDF, AFP, Rai та NHK.

Представниця Кремля пояснила рішення тим, що "формат висвітлення параду було змінено через ситуацію".

"Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться", - зазначила вона, не надавши додаткових пояснень. Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: "Допускатимуться лише російські медіа".

За інформацією видання, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. Рішення ухвалене на тлі скороченого формату цьогорічних урочистостей.

Міністерство оборони Росії раніше повідомило, що на параді 9 травня у Москві цього разу не демонструватимуть військову техніку. Причиною назвали "поточну оперативну ситуацію". Зазвичай під час святкувань на Червону площу виводять танки та інші зразки важкого і легкого озброєння.

Що передувало?

Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть:

Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко

Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт

Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім

Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо

Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв

Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран

Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною

Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.

