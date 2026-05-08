Кремль відкликав акредитації західних медіа на парад у Москві
У Росії вирішили не допускати іноземних журналістів до висвітлення параду 9 травня в Москві, відкликавши раніше видані акредитації західних медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на видання Der Spiegel та агенцію dpa.
Серед видань, яким відмовили в акредитації, - ARD, ZDF, AFP, Rai та NHK.
Представниця Кремля пояснила рішення тим, що "формат висвітлення параду було змінено через ситуацію".
"Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться", - зазначила вона, не надавши додаткових пояснень. Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: "Допускатимуться лише російські медіа".
За інформацією видання, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. Рішення ухвалене на тлі скороченого формату цьогорічних урочистостей.
Міністерство оборони Росії раніше повідомило, що на параді 9 травня у Москві цього разу не демонструватимуть військову техніку. Причиною назвали "поточну оперативну ситуацію". Зазвичай під час святкувань на Червону площу виводять танки та інші зразки важкого і легкого озброєння.
Що передувало?
Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть:
- Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
- Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
- Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
- Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
- Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
- Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
- Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
- Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
- Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.
