Новини 9 травня у Росії
3 474 21

Кремль відкликав акредитації західних медіа на парад у Москві

Парад у Москві 9 травня 2025 року

У Росії вирішили не допускати іноземних журналістів до висвітлення параду 9 травня в Москві, відкликавши раніше видані акредитації західних медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на видання Der Spiegel та агенцію dpa.

Серед видань, яким відмовили в акредитації, - ARD, ZDF, AFP, Rai та NHK.

Представниця Кремля пояснила рішення тим, що "формат висвітлення параду було змінено через ситуацію".

"Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться", - зазначила вона, не надавши додаткових пояснень. Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: "Допускатимуться лише російські медіа".

За інформацією видання, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. Рішення ухвалене на тлі скороченого формату цьогорічних урочистостей.

Міністерство оборони Росії раніше повідомило, що на параді 9 травня у Москві цього разу не демонструватимуть військову техніку. Причиною назвали "поточну оперативну ситуацію". Зазвичай під час святкувань на Червону площу виводять танки та інші зразки важкого і легкого озброєння.

Що передувало?

Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня. Зокрема до столиці країни-агресорки прибудуть:

  • Президент Республіки Абхазія Бадра Гунба з дружиною
  • Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко
  • Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт
  • Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім
  • Голова Уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо
  • Президент Республіки Південна Осетія Алан Гаглоєв
  • Президент Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) Сініша Каран
  • Голова Народної скупщини Республіки Сербської Ненад Стевандич із дружиною
  • Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської Мілорад Додік із дружиною.

+18
А шо такоє? Засцяли показати світу своє лгбт-шествіє?
показати весь коментар
08.05.2026 07:45 Відповісти
+13
Дуже потужно, немає чого піндосам дивитися на великі досягнення супер Лідора, його секретні військові зразки... Це можуть дивитися самі довірені - абхази і бульбофюрер.
показати весь коментар
08.05.2026 07:42 Відповісти
+11
Оце всі члени антигітлерівської коаліції- пабєдитєлі.
показати весь коментар
08.05.2026 07:39 Відповісти
Правильно, а то раптом "двіжуха" - і не приховаєш.
показати весь коментар
08.05.2026 07:40 Відповісти
Та нє, можуть зафіксувати піднос та винос чемоданів зі скрепами *****
показати весь коментар
08.05.2026 09:57 Відповісти
абхези
показати весь коментар
08.05.2026 07:45 Відповісти
Там ше потужний союзник в космічній галузі Лаос.
показати весь коментар
08.05.2026 07:46 Відповісти
переживають ,а раптом дрона голову впаде
показати весь коментар
08.05.2026 07:44 Відповісти
путін обсереться- і всі побачать.
показати весь коментар
08.05.2026 16:11 Відповісти
ЛГБТ у підарів - то екстремізьм.
показати весь коментар
08.05.2026 07:55 Відповісти
Чекаємо на файр-шоу
показати весь коментар
08.05.2026 07:46 Відповісти
перелякане від жаху ботоксне рило сцаря всєх ємєль на шпальтах всіх видань світу, це було б епічно!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 07:52 Відповісти
Корпоратив.
показати весь коментар
08.05.2026 07:53 Відповісти
а як же предсказанія ясновидящого жиріка
показати весь коментар
08.05.2026 08:01 Відповісти
Коли необхідно вилітати дронам на парад, щоб не запізнитися
показати весь коментар
08.05.2026 08:50 Відповісти
Це для того, щоб пропагандистські московисткькі журнашлюхи виклали гарну смодельовану Ші картинку того недопараду
показати весь коментар
08.05.2026 09:09 Відповісти
Президент Республіки Абхазія Також запрошені президент Таганської народної республіки, Люберецької народної республіки та уповноважений посол від солнцевської братви ...
показати весь коментар
08.05.2026 09:26 Відповісти
ссуть антидронові сітки засвітити
показати весь коментар
08.05.2026 09:31 Відповісти
НЕ дивина
показати весь коментар
08.05.2026 10:07 Відповісти
А пряма трансляція з нашого дрона-розвідника у форматі Full HD буде?

показати весь коментар
08.05.2026 10:15 Відповісти
Сисулит - это серьезное заболевание! Додик, который мылурад - подтвердит.
показати весь коментар
08.05.2026 11:49 Відповісти
 
 