Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву 9 мая: Зачем тратить дроны на "большую стену"?

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина не будет наносить удары по параду 9 мая в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Он признает, что это может вызвать заголовки в мировых СМИ, но говорит, что Украина, вероятно, "нанесет удар" там, где российская ПВО слабее.

"Зачем тратить дроны на "большую стену"? (речь идет об усиленной ПВО вокруг Москвы. — Ред.) Если вы поразите энергетический сектор или военные объекты, это будет лучший удар — на периферии", - пояснил командующий СБС.

В то же время Мадяр заявил, что Украина сейчас далека от победы.

"Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что война может закончиться в ближайшее время. Если и о чем-то и идет речь, то о паузе, связанной с каким-то соглашением или геополитическими обстоятельствами. Эта пауза лишь даст Путину возможность перегруппироваться. Он страдает от неизлечимой болезни власти и желания построить диктатуру. Он больной человек", – подытожил он.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Топ комментарии
+26
А пару "фанєр" можна відправити, так, заради "звукового супроводу" підар-параду?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:28 Ответить
+17
от ***** вралась та масква, коли можно ******* куди завгодно бо старий довбойоб все ппо на парад потягнув
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
+12
Це стало зрозуміло, коли відважні європейці сказали, що з Києва не поїдуть, бо нічого не бояться.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:29 Ответить
А пару "фанєр" можна відправити, так, заради "звукового супроводу" підар-параду?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:28 Ответить
У тому то і справа, достатньо фанерних, но наказ не чіпати Москву та порадовать педофіла Путіна ніхто не відміняв. Про цей наказ оманського дебіла писав Касьянов у фейсбуку.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:33 Ответить
от ***** вралась та масква, коли можно ******* куди завгодно бо старий довбойоб все ппо на парад потягнув
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
CNN пише, що дуже дивно, чому зеленський забеспечує Пітеру та Москві комфорт. це дозволяє Путіну вести війну бесконечно довго. Ну довго так довго, зелених хер переконаєшь.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:40 Ответить
100%
показать весь комментарий
08.05.2026 16:41 Ответить
так може замінимо Генштаб на CNN?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:43 Ответить
може. кор. CNN торчить в Москві та офігіває з українців. а яка наша тактика та стратегія перемоги? цього ніхто не знає, бо у слуг народі її немає.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:47 Ответить
То піди і вдарь, можеш камюку кинути, щоб тобі полегшало.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:02 Ответить
Коли вибухи будуть в Москві тоді росіянці дізнаються що таке війна, а поки БПЛА падають за МКАДом війни в Ращці не відчують! Саме про це піськограю кажуть закордонні партнери вже пару років!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:44 Ответить
Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Блокування зв'язку в столиці на декілька діб - гірше за обстріл, бо, на відміну від точкового ураження *********** (імовірність потрапити під яку - мізерна) б'є по всім майже без виключення, даючи відмінну можливість у тиші відчути і подумати, що таке війна.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:50 Ответить
Всім насрати, що там расєяне відчують, що ні - тварин усе одне ніхто не питає.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:54 Ответить
Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах. ВIДЕО
У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
мосфільмівська вулиця - значить, у співробітництві з "мосфільмом" імітацію робили.
Дуже натурально вийшло (див. відео). Вєлікій кінєматограф, наслєднік Ейзенштейна (дарма що єврей).
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
В інші дні, коли кацапи не погрожували влупити по ВР і ОП - дрони на Москву без особливої користі летіли ще й як.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:29 Ответить
не летіли. зелені дебілі щось там імітували.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:31 Ответить
Це стало зрозуміло, коли відважні європейці сказали, що з Києва не поїдуть, бо нічого не бояться.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:29 Ответить
Поняття відважні європейці звучить як якісь непристойні матюки
показать весь комментарий
08.05.2026 16:44 Ответить
Ну я це знав. Потужний оманський ішак ніколи не атакував москву і щоб не розжигать, запросив дідугана Мадяра. Вот вам не семіт, а звичайний угро-фінн, він проти. До речі, Бровді повторює один в один тезу Зеленського, її йому мабуть у конверті передали, як Фіцо Путіну.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:30 Ответить
чекаємо такої ж заяви від радника міністра оборони
показать весь комментарий
08.05.2026 16:33 Ответить
Ну давайте скажемо чесно, щоб пробити ППО мацкви, треба десятки ракет +сотні дронів. А обіцяних 3000 Фламінго нема... І навіть 300 нема!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:35 Ответить
ну давайте скажемо чесно, пулять по москві пару дронами до жопи, хоча навіть це пробиває, як наш дрон на вул. Мосфільмівську. Касьянов каже, що можно, а що не можно, то нарратив Путіна, еслі чесно казати. нічого не заважає пуляти фанерними імітаціями, но навіть це Путін Зеленському не дозволяє.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:38 Ответить
А навіщо її атакувати,що це дасть?Інформаційний ефект,який протримається максімум 3-4 доби?А уря-патріоти будуть в захваті-"дрони мацву бамбілі","зе-молодець!".Вже карманні кацапські "опозіціонери" пророкують развал рашки,економічний колапс,"переворот" імені шойгу,чи навіть бунт місцевого стада та інший бред в соцсітях.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:42 Ответить
Ефект буде на роки. реально, ми що, можемо перемогти рф на полі бою? дійти до урала? а психологічно можемо перемогти, рашка розвалиться, путін цього боїться, тому бровді та зеля атакувати москву не буде
показать весь комментарий
08.05.2026 16:45 Ответить
Щоб був ефект на роки, треба на 9 мая запустити, умовно, хоча б 500 дронів і 50-70 ракет на мацкву. Тоді дійсно прорветься через ППО чимало дронів і ракет і буде шок у кацапні.

І якщо дронів можна нашкребти, то із ракетами трабли, бо через міндічів їх тупо НЕМАЄ! Фламінго - штучний продукт, а через те, що бабло на Фламінго пішло, то недостатньо фінансування має, наприклад, Нептун.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:18 Ответить
Касьянов каже, що ця теза зелено-путинська пропаганда.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:36 Ответить
Зелена пропаганда - це обіцянка 3000 ракет Фламінго до кінця 2025 року...
показать весь комментарий
08.05.2026 18:58 Ответить
Найдоцільніше вгатити їм по регіонах коли в вони в мацкві будуть святкувати день "перемоги" , таке скажи 15 років тому ніхто би не повірив що таке буде, навіть у фільмах і фантастичних романах.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:32 Ответить
ми можемо перемогти тількі психологічно, гатіння по регіонам путіну до жопи.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:34 Ответить
❗️ На нас очікують найважчі дні за весь час війни, будуть масовані прильоти: ми на голодному пайку через проблеми з поставкам, установки ППО - напівпорожні, немає ракет-перехоплювачів. І це ще мʼяко кажучи, - Юрій Ігнат
показать весь комментарий
08.05.2026 16:33 Ответить
Ось очікував такі відмазки почути напередодні мракопобедобесія, але не від Мадяра. То **,,те їх що е духу, досить цього скиглення того не вистачає сього, дванадцятий рік війни!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:34 Ответить
от так знищують народну любов до героя всіх українців, роберта бровді.
вже не перший раз мадяр робить заяви, що слово в слово дублює зелене кончене чудо юдо шобло.
як що, це дійсно він, то дуже прикро!
як що, це від нього, хтось сере ротом, то не зрозуміло......

до речі, а коли, бойовий генерал мадяр, встиг поспілкуватися з The Guardian?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:38 Ответить
я просто за*бусь збирати все що наляпало зелено гундосе чудо юдо помело!
для цього потрібно заводити окремий блог.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:47 Ответить
Ця заява Мадяра не дублює зєлю, який натякав, що по мАцкві завтра - буде.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:52 Ответить
слово в слово дублює зелене кончене чудо юдо шобло

дєня, купи окуляри!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:56 Ответить
Надайте мені пруфи, не бачу.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:59 Ответить
зрозуміло.
старий дешевий прийомчік.
то, може тобі і труселя простирнути?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:03 Ответить
Не треба труселя прати, треба лише навести дві цитати з посиланнями на першоджерело.
Навіть в окулярах важко побачити те, чого немає.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
балабол ти войцеховський.
обісравшийся балабол провокатор.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:07 Ответить
Все так, потрібно не безголово лупити по маскфє з майже нульовим ккд
а лупити по туапсінам і спермям
показать весь комментарий
08.05.2026 16:39 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 16:39 Ответить
На жаль. Здається, що хтось у ОП обісрався від погроз мацкви, або Мадяр не розуміє що таке значення символів. Гадаю, що переважна більшість українців очикувала на атаку дронів Червоної саме 9 травня. Навіть сталін розумів значення того параду 1941 р., а ми добровільно відмовляємся від можливості "привітати" ціх потвор. На жаль
показать весь комментарий
08.05.2026 16:41 Ответить
У нас немає стільки ресурсів, щоб і тут, і там одночасно.
Тому доводиться вибирати.
Особисто я за те, щоб насипати по виробництву/нафтогазу/воєнці.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:44 Ответить
ой, а де ж вони поділись, ресурси?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:48 Ответить
Питання на питання? А коли у нас вони були в достатній кількості, на відміну від росії з її "вогняним валом", "хмарами дронів", нескінченними піхотними атаками, нечутливістю до фінансових втрат?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:51 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022) до початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів понад $145 млрд фінансової допомоги. Тільки у 2025 році було залучено рекордні $52,4 млрд.

Понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів з лютого 2022 по квітень 2026.

Основні обсяги отриманої зброї (станом на 2024-2026 рр.):
Танки: Понад 680 одиниць (західні та модернізовані радянські).
Артилерія: Понад 500 гаубиць та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Бронетехніка: Понад 4 000 одиниць бронемашин (БМП, БТР, MRAP).
**********: Лише в рамках «чеської ініціативи» до кінця 2025 року було поставлено 1,8 млн артилерійських снарядів.
Авіація та ППО: Понад 80 літаків МіГ-29 та Су-27, а також десятки західних винищувачів F-16. https://glavcom.ua/country/incidents/sotni-tankiv-i-*******-dlja-ukrajini-jaki-krajini-peredali-najbilshe-zbroji-1107625.html

Також передано значну кількість стрілецької зброї, дрони, системи РЕБ, гранатомети та інше обладнання. Загальний обсяг допомоги постійно оновлюється.

деня, у тебе проблеми з пальцями чи з нейронними зв'язками?
може до лікаря звернешся?

показать весь комментарий
08.05.2026 17:01 Ответить
А тепер, будь ласка, наявність аналогічної техніки у росії. Особливо - в частині авіації та артилерії. І ударних дронів типу "ішакєд".
показать весь комментарий
08.05.2026 17:03 Ответить
а ти, жалітися до адміна не будеш?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:05 Ответить
ти дешевий обісравшийся балабол провокатор.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:08 Ответить
Злиття зараховано.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:10 Ответить
Що один діванний патріот?А далі що???
показать весь комментарий
08.05.2026 16:44 Ответить
як, що?
на щекавицю, до ядерної оргії паті!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:49 Ответить
ще одина мабуба. Сподіваюсь що ти з ЛБЗ своє лайно малюєш. Зустрічне питання - а що до того?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:56 Ответить
Мадяр правий. Але 73% знову хочуть поржати.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:42 Ответить
Я не маю жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом.

воювати будуть всі?
а, ще недавно, мадяр, начебто тверезо мислив та висловлювався, поки не попав до зеленого чудо юдо кодла.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:54 Ответить
Можливо маскву і не раціонально бомбити-але ж кримський міст ми можемо завалить в цей день понтів кацапів?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:46 Ответить
намагатись "проломити" тихохідними "дирчиками" ППО навкруги москви при тій щільноті яка там зараз є - дурне і малорезультативне діло. Туди треба просто послати якомога більше хибних цілей, а основні удари зосередити на оголених локаціях. Наприклад, якщо зняли з Алабуги, то було би гарно щоб туди долетіло декілька дронв, або хоч одна фламінга. Причому не у виробничі площі (бо те виробництво досить не складне, і тому швидко відновиться), а "промахнутись" прямо в общаги для персоналу, сюди 55°49'05.5"N 52°02'26.9"E і сюди 55°49'05.8"N 52°01'34.1"E (тут вже побудовані і заселені нові гуртожитки). Це викличе суттєву кризу з персоналом. А ще мабуть і рязанський НПЗ відновився, і на ЯНОС можно зробити ****** strike (вони цього навряд чи чекають), а поряд ще завітати на ярославську перевалочну нафтобазу (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) - там прямо на березі 50+ РВСів. Масовано вдарити по обом краснодарським НПЗ (Афіпський та Ільський) для створення максимальних труднощів для посівної (збіжжя - третя по грошовим надходженням в рф експортна позиція).
Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:52 Ответить
це жест дорбої волі на українській лад.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:58 Ответить
+++++
Логічно👍
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
вони марширують кожен рік. Чого цього року такий ажіотаж? Шукають привід вдарити чи поскажитися Трампу?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:56 Ответить
Але рознести "ямальський хрест" і керченський міст фурору теж було б достатньо, раз вже парад під табу. Але зєсцикун і на це не піде.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:58 Ответить
зелене лайно....удар помсти повинен бути
показать весь комментарий
08.05.2026 16:58 Ответить
Я думаю завтра конец мостику🙂 вангую
показать весь комментарий
08.05.2026 17:01 Ответить
Бiть iлi не бiть, вот в чом вoпрос!
показать весь комментарий
08.05.2026 17:22 Ответить
Сподіваюсь, що у Мадяра такий гумор. Шоу на червоній площі повинно бути незабутнім та зажигаючим !
показать весь комментарий
08.05.2026 17:33 Ответить
Прутін повинен бути ліквідований привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта. І лише Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати військового злочинця і можливість закінчити війну. Нажаль Ліквідація військового злочинця Прутіна не планується тому геноцидна війна буде продовжена. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:42 Ответить
куйло-"після нашого попередження,Київський режим відмовився від атаки на мацкваабад в день нашого "побєдобєсія" боячись нашого "сокпушітєльного отвєтного удару" по Києву
показать весь комментарий
08.05.2026 17:59 Ответить
Теперь у Роберта будет новый позывной , Мадьяр-Громоотвод)) Вообще концерт вокруг этой темы выглядит эпично. Все с обеих сторон надувают щеки, но один тихо сливается, другой тихо отменяет парады в других городах, потому что вот как раз туда таки действительно может и прилететь. Ну и зебобику тут плюс можно записать. Озвучи он такую ересь, его бы все потриоты с говном смешали, а так выкрутился и в целом на неприхотливые широкие массы сработало! Все же чему-то он при власти научился.)
показать весь комментарий
08.05.2026 18:16 Ответить
Якщо врахувати, що кацапи вже всрались, повідміняли десятки парадів, блокують звязок, стягують ППО під Кремль... То можна зарахувати десять очок Україні просто в суху.
Дуже добре що є такі захцянки в старого маразматика і добре, що такий маразматик керує рашкою
показать весь комментарий
08.05.2026 18:34 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 18:16 Ответить
А чим було б гірше, якби роснесли Ростов?
На Масвабад треба відправляти щоденно, але мінімальну кількість дронів, чисто щоб вони глушили везь звязок і аеропорти закривали. А валити під нуль треба для початку Донецьк, Бєлгород, Воронєж, Ростов та велику промисловість по всій рашці... опираючить тільки на цифри завданої шкоди на одиницю зусиль.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:26 Ответить
скажи просто що зелень заборонила
показать весь комментарий
08.05.2026 18:32 Ответить
А можливо дрон з вибухівкою вже для )(уйла готовий і не обов"язково український.І всі чекають коли пацюк з нори виповзе до мавзолєя. Дрончика можна з балкону і за 10 км запустити
показать весь комментарий
08.05.2026 18:33 Ответить
 
 