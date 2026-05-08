Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву 9 мая: Зачем тратить дроны на "большую стену"?

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина не будет наносить удары по параду 9 мая в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он признает, что это может вызвать заголовки в мировых СМИ, но говорит, что Украина, вероятно, "нанесет удар" там, где российская ПВО слабее.

"Зачем тратить дроны на "большую стену"? (речь идет об усиленной ПВО вокруг Москвы. — Ред.) Если вы поразите энергетический сектор или военные объекты, это будет лучший удар — на периферии", - пояснил командующий СБС.

В то же время Мадяр заявил, что Украина сейчас далека от победы.

"Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что война может закончиться в ближайшее время. Если и о чем-то и идет речь, то о паузе, связанной с каким-то соглашением или геополитическими обстоятельствами. Эта пауза лишь даст Путину возможность перегруппироваться. Он страдает от неизлечимой болезни власти и желания построить диктатуру. Он больной человек", – подытожил он.

Смотрите также: Лавров угрожает ответом за удары 9 мая: "Пощады не будет". ВИДЕО

Что предшествовало

В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Читайте также: Путин боится атак украинских дронов. Он слабее, чем считает большинство мира, — Цахкна