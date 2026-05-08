Командующий СБС Мадяр об атаке на Москву 9 мая: Зачем тратить дроны на "большую стену"?
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина не будет наносить удары по параду 9 мая в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Он признает, что это может вызвать заголовки в мировых СМИ, но говорит, что Украина, вероятно, "нанесет удар" там, где российская ПВО слабее.
"Зачем тратить дроны на "большую стену"? (речь идет об усиленной ПВО вокруг Москвы. — Ред.) Если вы поразите энергетический сектор или военные объекты, это будет лучший удар — на периферии", - пояснил командующий СБС.
В то же время Мадяр заявил, что Украина сейчас далека от победы.
"Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что война может закончиться в ближайшее время. Если и о чем-то и идет речь, то о паузе, связанной с каким-то соглашением или геополитическими обстоятельствами. Эта пауза лишь даст Путину возможность перегруппироваться. Он страдает от неизлечимой болезни власти и желания построить диктатуру. Он больной человек", – подытожил он.
- В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Блокування зв'язку в столиці на декілька діб - гірше за обстріл, бо, на відміну від точкового ураження *********** (імовірність потрапити під яку - мізерна) б'є по всім майже без виключення, даючи відмінну можливість у тиші відчути і подумати, що таке війна.
У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
мосфільмівська вулиця - значить, у співробітництві з "мосфільмом" імітацію робили.
Дуже натурально вийшло (див. відео). Вєлікій кінєматограф, наслєднік Ейзенштейна (дарма що єврей).
І якщо дронів можна нашкребти, то із ракетами трабли, бо через міндічів їх тупо НЕМАЄ! Фламінго - штучний продукт, а через те, що бабло на Фламінго пішло, то недостатньо фінансування має, наприклад, Нептун.
Понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів з лютого 2022 по квітень 2026.
Основні обсяги отриманої зброї (станом на 2024-2026 рр.):
Танки: Понад 680 одиниць (західні та модернізовані радянські).
Артилерія: Понад 500 гаубиць та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Бронетехніка: Понад 4 000 одиниць бронемашин (БМП, БТР, MRAP).
**********: Лише в рамках «чеської ініціативи» до кінця 2025 року було поставлено 1,8 млн артилерійських снарядів.
Авіація та ППО: Понад 80 літаків МіГ-29 та Су-27, а також десятки західних винищувачів F-16. https://glavcom.ua/country/incidents/sotni-tankiv-i-*******-dlja-ukrajini-jaki-krajini-peredali-najbilshe-zbroji-1107625.html
Також передано значну кількість стрілецької зброї, дрони, системи РЕБ, гранатомети та інше обладнання. Загальний обсяг допомоги постійно оновлюється.
Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
Логічно👍
Дуже добре що є такі захцянки в старого маразматика і добре, що такий маразматик керує рашкою
На Масвабад треба відправляти щоденно, але мінімальну кількість дронів, чисто щоб вони глушили везь звязок і аеропорти закривали. А валити під нуль треба для початку Донецьк, Бєлгород, Воронєж, Ростов та велику промисловість по всій рашці... опираючить тільки на цифри завданої шкоди на одиницю зусиль.