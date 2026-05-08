Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву 9 травня: Нащо витрачати дрони на "велику стіну"?
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна не битиме по параду 9 травня у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Подробиці
Він визнає, що це може викликати заголовки у світових ЗМІ, але каже, що Україна, ймовірно, "дасть ляпаса" там, де російська ППО слабша.
"Нащо витрачати дрони на "велику стіну"? (йдеться про посилену ППО навколо Москви. - Ред.) Якщо ви уразите енергетичний сектор або військові об’єкти, це буде найкращий удар – на периферії", - пояснив командувач СБС.
Водночас Мадяр заявив, що Україна зараз далека від перемоги.
"Я не маю жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом. Якщо й про що йдеться, то про паузу, пов’язану з якоюсь угодою або геополітичними обставинами. Ця пауза лише дасть Путіну можливість перегрупуватися. Він страждає від невиліковної хвороби влади та бажання побудувати диктатуру. Він хвора людина",- підсумував він.
Що передувало
- У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Блокування зв'язку в столиці на декілька діб - гірше за обстріл, бо, на відміну від точкового ураження *********** (імовірність потрапити під яку - мізерна) б'є по всім майже без виключення, даючи відмінну можливість у тиші відчути і подумати, що таке війна.
У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
мосфільмівська вулиця - значить, у співробітництві з "мосфільмом" імітацію робили.
Дуже натурально вийшло (див. відео). Вєлікій кінєматограф, наслєднік Ейзенштейна (дарма що єврей).
І якщо дронів можна нашкребти, то із ракетами трабли, бо через міндічів їх тупо НЕМАЄ! Фламінго - штучний продукт, а через те, що бабло на Фламінго пішло, то недостатньо фінансування має, наприклад, Нептун.
вже не перший раз мадяр робить заяви, що слово в слово дублює зелене кончене чудо юдо шобло.
як що, це дійсно він, то дуже прикро!
як що, це від нього, хтось сере ротом, то не зрозуміло......
до речі, а коли, бойовий генерал мадяр, встиг поспілкуватися з The Guardian?
Щось не в'яжуться заяви.
для цього потрібно заводити окремий блог.
дєня, купи окуляри!
старий дешевий прийомчік.
то, може тобі і труселя простирнути?
Навіть в окулярах важко побачити те, чого немає.
обісравшийся балабол провокатор.
а лупити по туапсінам і спермям
Тому доводиться вибирати.
Особисто я за те, щоб насипати по виробництву/нафтогазу/воєнці.
Понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів з лютого 2022 по квітень 2026.
Основні обсяги отриманої зброї (станом на 2024-2026 рр.):
Танки: Понад 680 одиниць (західні та модернізовані радянські).
Артилерія: Понад 500 гаубиць та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Бронетехніка: Понад 4 000 одиниць бронемашин (БМП, БТР, MRAP).
**********: Лише в рамках «чеської ініціативи» до кінця 2025 року було поставлено 1,8 млн артилерійських снарядів.
Авіація та ППО: Понад 80 літаків МіГ-29 та Су-27, а також десятки західних винищувачів F-16. https://glavcom.ua/country/incidents/sotni-tankiv-i-*******-dlja-ukrajini-jaki-krajini-peredali-najbilshe-zbroji-1107625.html
Також передано значну кількість стрілецької зброї, дрони, системи РЕБ, гранатомети та інше обладнання. Загальний обсяг допомоги постійно оновлюється.
деня, у тебе проблеми з пальцями чи з нейронними зв'язками?
може до лікаря звернешся?
на щекавицю, до ядерної оргії паті!
воювати будуть всі?
а, ще недавно, мадяр, начебто тверезо мислив та висловлювався, поки не попав до зеленого чудо юдо кодла.
Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
Логічно👍
Дуже добре що є такі захцянки в старого маразматика і добре, що такий маразматик керує рашкою
На Масвабад треба відправляти щоденно, але мінімальну кількість дронів, чисто щоб вони глушили везь звязок і аеропорти закривали. А валити під нуль треба для початку Донецьк, Бєлгород, Воронєж, Ростов та велику промисловість по всій рашці... опираючить тільки на цифри завданої шкоди на одиницю зусиль.