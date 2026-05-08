Новини 9 травня у Росії
Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву 9 травня: Нащо витрачати дрони на "велику стіну"?

Мадяр відповів, чи битиме Україна по Москві 9 травня

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна не битиме по параду 9 травня у Москві.

Подробиці

Він визнає, що це може викликати заголовки у світових ЗМІ, але каже, що Україна, ймовірно, "дасть ляпаса" там, де російська ППО слабша.

"Нащо витрачати дрони на "велику стіну"? (йдеться про посилену ППО навколо Москви. - Ред.) Якщо ви уразите енергетичний сектор або військові об’єкти, це буде найкращий удар – на периферії", - пояснив командувач СБС.

Водночас Мадяр заявив, що Україна зараз далека від перемоги.

"Я не маю жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом. Якщо й про що йдеться, то про паузу, пов’язану з якоюсь угодою або геополітичними обставинами. Ця пауза лише дасть Путіну можливість перегрупуватися. Він страждає від невиліковної хвороби влади та бажання побудувати диктатуру. Він хвора людина",- підсумував він.

Також дивіться: Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде".

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Також читайте: Путін боїться атак українських дронів. Він слабший, ніж вважає більшість світу, - Цахкна

Бровді Роберт Мадяр (112) Удари по РФ (933)
Топ коментарі
+26
А пару "фанєр" можна відправити, так, заради "звукового супроводу" підар-параду?
08.05.2026 16:28 Відповісти
+17
от ***** вралась та масква, коли можно ******* куди завгодно бо старий довбойоб все ппо на парад потягнув
08.05.2026 16:36 Відповісти
+12
Це стало зрозуміло, коли відважні європейці сказали, що з Києва не поїдуть, бо нічого не бояться.
08.05.2026 16:29 Відповісти
У тому то і справа, достатньо фанерних, но наказ не чіпати Москву та порадовать педофіла Путіна ніхто не відміняв. Про цей наказ оманського дебіла писав Касьянов у фейсбуку.
08.05.2026 16:33 Відповісти
CNN пише, що дуже дивно, чому зеленський забеспечує Пітеру та Москві комфорт. це дозволяє Путіну вести війну бесконечно довго. Ну довго так довго, зелених хер переконаєшь.
08.05.2026 16:40 Відповісти
100%
08.05.2026 16:41 Відповісти
так може замінимо Генштаб на CNN?
08.05.2026 16:43 Відповісти
може. кор. CNN торчить в Москві та офігіває з українців. а яка наша тактика та стратегія перемоги? цього ніхто не знає, бо у слуг народі її немає.
08.05.2026 16:47 Відповісти
То піди і вдарь, можеш камюку кинути, щоб тобі полегшало.
08.05.2026 17:02 Відповісти
Коли вибухи будуть в Москві тоді росіянці дізнаються що таке війна, а поки БПЛА падають за МКАДом війни в Ращці не відчують! Саме про це піськограю кажуть закордонні партнери вже пару років!
08.05.2026 16:44 Відповісти
Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Блокування зв'язку в столиці на декілька діб - гірше за обстріл, бо, на відміну від точкового ураження *********** (імовірність потрапити під яку - мізерна) б'є по всім майже без виключення, даючи відмінну можливість у тиші відчути і подумати, що таке війна.
08.05.2026 16:50 Відповісти
Всім насрати, що там расєяне відчують, що ні - тварин усе одне ніхто не питає.
08.05.2026 17:54 Відповісти
Москва під атакою БпЛА: вибух біля Кремля та збої в аеропортах. ВIДЕО
У ніч на 4 травня в Москві пролунав вибух у районі Мосфільмівської вулиці, приблизно за шість кілометрів від Кремля. Російська влада заявила, що причиною стала атака безпілотника.
мосфільмівська вулиця - значить, у співробітництві з "мосфільмом" імітацію робили.
Дуже натурально вийшло (див. відео). Вєлікій кінєматограф, наслєднік Ейзенштейна (дарма що єврей).
08.05.2026 16:36 Відповісти
В інші дні, коли кацапи не погрожували влупити по ВР і ОП - дрони на Москву без особливої користі летіли ще й як.
08.05.2026 16:29 Відповісти
не летіли. зелені дебілі щось там імітували.
08.05.2026 16:31 Відповісти
Поняття відважні європейці звучить як якісь непристойні матюки
08.05.2026 16:44 Відповісти
Ну я це знав. Потужний оманський ішак ніколи не атакував москву і щоб не розжигать, запросив дідугана Мадяра. Вот вам не семіт, а звичайний угро-фінн, він проти. До речі, Бровді повторює один в один тезу Зеленського, її йому мабуть у конверті передали, як Фіцо Путіну.
08.05.2026 16:30 Відповісти
чекаємо такої ж заяви від радника міністра оборони
08.05.2026 16:33 Відповісти
Ну давайте скажемо чесно, щоб пробити ППО мацкви, треба десятки ракет +сотні дронів. А обіцяних 3000 Фламінго нема... І навіть 300 нема!
08.05.2026 16:35 Відповісти
ну давайте скажемо чесно, пулять по москві пару дронами до жопи, хоча навіть це пробиває, як наш дрон на вул. Мосфільмівську. Касьянов каже, що можно, а що не можно, то нарратив Путіна, еслі чесно казати. нічого не заважає пуляти фанерними імітаціями, но навіть це Путін Зеленському не дозволяє.
08.05.2026 16:38 Відповісти
А навіщо її атакувати,що це дасть?Інформаційний ефект,який протримається максімум 3-4 доби?А уря-патріоти будуть в захваті-"дрони мацву бамбілі","зе-молодець!".Вже карманні кацапські "опозіціонери" пророкують развал рашки,економічний колапс,"переворот" імені шойгу,чи навіть бунт місцевого стада та інший бред в соцсітях.
08.05.2026 16:42 Відповісти
Ефект буде на роки. реально, ми що, можемо перемогти рф на полі бою? дійти до урала? а психологічно можемо перемогти, рашка розвалиться, путін цього боїться, тому бровді та зеля атакувати москву не буде
08.05.2026 16:45 Відповісти
Щоб був ефект на роки, треба на 9 мая запустити, умовно, хоча б 500 дронів і 50-70 ракет на мацкву. Тоді дійсно прорветься через ППО чимало дронів і ракет і буде шок у кацапні.

І якщо дронів можна нашкребти, то із ракетами трабли, бо через міндічів їх тупо НЕМАЄ! Фламінго - штучний продукт, а через те, що бабло на Фламінго пішло, то недостатньо фінансування має, наприклад, Нептун.
08.05.2026 18:18 Відповісти
Касьянов каже, що ця теза зелено-путинська пропаганда.
08.05.2026 18:36 Відповісти
Зелена пропаганда - це обіцянка 3000 ракет Фламінго до кінця 2025 року...
08.05.2026 18:58 Відповісти
Найдоцільніше вгатити їм по регіонах коли в вони в мацкві будуть святкувати день "перемоги" , таке скажи 15 років тому ніхто би не повірив що таке буде, навіть у фільмах і фантастичних романах.
08.05.2026 16:32 Відповісти
ми можемо перемогти тількі психологічно, гатіння по регіонам путіну до жопи.
08.05.2026 16:34 Відповісти
❗️ На нас очікують найважчі дні за весь час війни, будуть масовані прильоти: ми на голодному пайку через проблеми з поставкам, установки ППО - напівпорожні, немає ракет-перехоплювачів. І це ще мʼяко кажучи, - Юрій Ігнат
08.05.2026 16:33 Відповісти
Ось очікував такі відмазки почути напередодні мракопобедобесія, але не від Мадяра. То **,,те їх що е духу, досить цього скиглення того не вистачає сього, дванадцятий рік війни!
08.05.2026 16:34 Відповісти
от так знищують народну любов до героя всіх українців, роберта бровді.
вже не перший раз мадяр робить заяви, що слово в слово дублює зелене кончене чудо юдо шобло.
як що, це дійсно він, то дуже прикро!
як що, це від нього, хтось сере ротом, то не зрозуміло......

до речі, а коли, бойовий генерал мадяр, встиг поспілкуватися з The Guardian?
08.05.2026 16:38 Відповісти
Не рекомендуємо представникам держав, близьких до Росії, бути у Москві цими днями, - Зеленський
Щось не в'яжуться заяви.
08.05.2026 16:40 Відповісти
я просто за*бусь збирати все що наляпало зелено гундосе чудо юдо помело!
для цього потрібно заводити окремий блог.
08.05.2026 16:47 Відповісти
Ця заява Мадяра не дублює зєлю, який натякав, що по мАцкві завтра - буде.
08.05.2026 16:52 Відповісти
слово в слово дублює зелене кончене чудо юдо шобло

дєня, купи окуляри!
08.05.2026 16:56 Відповісти
Надайте мені пруфи, не бачу.
08.05.2026 16:59 Відповісти
зрозуміло.
старий дешевий прийомчік.
то, може тобі і труселя простирнути?
08.05.2026 17:03 Відповісти
Не треба труселя прати, треба лише навести дві цитати з посиланнями на першоджерело.
Навіть в окулярах важко побачити те, чого немає.
08.05.2026 17:04 Відповісти
балабол ти войцеховський.
обісравшийся балабол провокатор.
08.05.2026 17:07 Відповісти
Все так, потрібно не безголово лупити по маскфє з майже нульовим ккд
а лупити по туапсінам і спермям
08.05.2026 16:39 Відповісти
08.05.2026 16:39 Відповісти
На жаль. Здається, що хтось у ОП обісрався від погроз мацкви, або Мадяр не розуміє що таке значення символів. Гадаю, що переважна більшість українців очикувала на атаку дронів Червоної саме 9 травня. Навіть сталін розумів значення того параду 1941 р., а ми добровільно відмовляємся від можливості "привітати" ціх потвор. На жаль
08.05.2026 16:41 Відповісти
У нас немає стільки ресурсів, щоб і тут, і там одночасно.
Тому доводиться вибирати.
Особисто я за те, щоб насипати по виробництву/нафтогазу/воєнці.
08.05.2026 16:44 Відповісти
ой, а де ж вони поділись, ресурси?
08.05.2026 16:48 Відповісти
Питання на питання? А коли у нас вони були в достатній кількості, на відміну від росії з її "вогняним валом", "хмарами дронів", нескінченними піхотними атаками, нечутливістю до фінансових втрат?
08.05.2026 16:51 Відповісти
З початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022) до початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів понад $145 млрд фінансової допомоги. Тільки у 2025 році було залучено рекордні $52,4 млрд.

Понад 193 млрд євро допомоги від ЄС та держав-членів з лютого 2022 по квітень 2026.

Основні обсяги отриманої зброї (станом на 2024-2026 рр.):
Танки: Понад 680 одиниць (західні та модернізовані радянські).
Артилерія: Понад 500 гаубиць та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Бронетехніка: Понад 4 000 одиниць бронемашин (БМП, БТР, MRAP).
**********: Лише в рамках «чеської ініціативи» до кінця 2025 року було поставлено 1,8 млн артилерійських снарядів.
Авіація та ППО: Понад 80 літаків МіГ-29 та Су-27, а також десятки західних винищувачів F-16. https://glavcom.ua/country/incidents/sotni-tankiv-i-*******-dlja-ukrajini-jaki-krajini-peredali-najbilshe-zbroji-1107625.html

Також передано значну кількість стрілецької зброї, дрони, системи РЕБ, гранатомети та інше обладнання. Загальний обсяг допомоги постійно оновлюється.

деня, у тебе проблеми з пальцями чи з нейронними зв'язками?
може до лікаря звернешся?

08.05.2026 17:01 Відповісти
А тепер, будь ласка, наявність аналогічної техніки у росії. Особливо - в частині авіації та артилерії. І ударних дронів типу "ішакєд".
08.05.2026 17:03 Відповісти
а ти, жалітися до адміна не будеш?
08.05.2026 17:04 Відповісти
Ні.
08.05.2026 17:05 Відповісти
ти дешевий обісравшийся балабол провокатор.
08.05.2026 17:08 Відповісти
Злиття зараховано.
08.05.2026 17:10 Відповісти
Що один діванний патріот?А далі що???
08.05.2026 16:44 Відповісти
як, що?
на щекавицю, до ядерної оргії паті!
08.05.2026 16:49 Відповісти
ще одина мабуба. Сподіваюсь що ти з ЛБЗ своє лайно малюєш. Зустрічне питання - а що до того?
08.05.2026 16:56 Відповісти
Мадяр правий. Але 73% знову хочуть поржати.
08.05.2026 16:42 Відповісти
Я не маю жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом.

воювати будуть всі?
а, ще недавно, мадяр, начебто тверезо мислив та висловлювався, поки не попав до зеленого чудо юдо кодла.
08.05.2026 16:54 Відповісти
Можливо маскву і не раціонально бомбити-але ж кримський міст ми можемо завалить в цей день понтів кацапів?
08.05.2026 16:46 Відповісти
намагатись "проломити" тихохідними "дирчиками" ППО навкруги москви при тій щільноті яка там зараз є - дурне і малорезультативне діло. Туди треба просто послати якомога більше хибних цілей, а основні удари зосередити на оголених локаціях. Наприклад, якщо зняли з Алабуги, то було би гарно щоб туди долетіло декілька дронв, або хоч одна фламінга. Причому не у виробничі площі (бо те виробництво досить не складне, і тому швидко відновиться), а "промахнутись" прямо в общаги для персоналу, сюди 55°49'05.5"N 52°02'26.9"E і сюди 55°49'05.8"N 52°01'34.1"E (тут вже побудовані і заселені нові гуртожитки). Це викличе суттєву кризу з персоналом. А ще мабуть і рязанський НПЗ відновився, і на ЯНОС можно зробити ****** strike (вони цього навряд чи чекають), а поряд ще завітати на ярославську перевалочну нафтобазу (57°33'52.1"N 39°56'59.4"E) - там прямо на березі 50+ РВСів. Масовано вдарити по обом краснодарським НПЗ (Афіпський та Ільський) для створення максимальних труднощів для посівної (збіжжя - третя по грошовим надходженням в рф експортна позиція).
Треба користуватиь моментом. А від переляку московського бомонда і трьох сербів з лаосцями зиску мало.
08.05.2026 16:52 Відповісти
це жест дорбої волі на українській лад.
08.05.2026 16:58 Відповісти
+++++
Логічно👍
08.05.2026 17:04 Відповісти
вони марширують кожен рік. Чого цього року такий ажіотаж? Шукають привід вдарити чи поскажитися Трампу?
08.05.2026 16:56 Відповісти
Але рознести "ямальський хрест" і керченський міст фурору теж було б достатньо, раз вже парад під табу. Але зєсцикун і на це не піде.
08.05.2026 16:58 Відповісти
зелене лайно....удар помсти повинен бути
08.05.2026 16:58 Відповісти
Я думаю завтра конец мостику🙂 вангую
08.05.2026 17:01 Відповісти
Бiть iлi не бiть, вот в чом вoпрос!
08.05.2026 17:22 Відповісти
Сподіваюсь, що у Мадяра такий гумор. Шоу на червоній площі повинно бути незабутнім та зажигаючим !
08.05.2026 17:33 Відповісти
Прутін повинен бути ліквідований привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта. І лише Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати військового злочинця і можливість закінчити війну. Нажаль Ліквідація військового злочинця Прутіна не планується тому геноцидна війна буде продовжена. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена.
08.05.2026 17:42 Відповісти
куйло-"після нашого попередження,Київський режим відмовився від атаки на мацкваабад в день нашого "побєдобєсія" боячись нашого "сокпушітєльного отвєтного удару" по Києву
08.05.2026 17:59 Відповісти
Теперь у Роберта будет новый позывной , Мадьяр-Громоотвод)) Вообще концерт вокруг этой темы выглядит эпично. Все с обеих сторон надувают щеки, но один тихо сливается, другой тихо отменяет парады в других городах, потому что вот как раз туда таки действительно может и прилететь. Ну и зебобику тут плюс можно записать. Озвучи он такую ересь, его бы все потриоты с говном смешали, а так выкрутился и в целом на неприхотливые широкие массы сработало! Все же чему-то он при власти научился.)
08.05.2026 18:16 Відповісти
Якщо врахувати, що кацапи вже всрались, повідміняли десятки парадів, блокують звязок, стягують ППО під Кремль... То можна зарахувати десять очок Україні просто в суху.
Дуже добре що є такі захцянки в старого маразматика і добре, що такий маразматик керує рашкою
08.05.2026 18:34 Відповісти
08.05.2026 18:16 Відповісти
А чим було б гірше, якби роснесли Ростов?
На Масвабад треба відправляти щоденно, але мінімальну кількість дронів, чисто щоб вони глушили везь звязок і аеропорти закривали. А валити під нуль треба для початку Донецьк, Бєлгород, Воронєж, Ростов та велику промисловість по всій рашці... опираючить тільки на цифри завданої шкоди на одиницю зусиль.
08.05.2026 18:26 Відповісти
скажи просто що зелень заборонила
08.05.2026 18:32 Відповісти
А можливо дрон з вибухівкою вже для )(уйла готовий і не обов"язково український.І всі чекають коли пацюк з нори виповзе до мавзолєя. Дрончика можна з балкону і за 10 км запустити
08.05.2026 18:33 Відповісти
 
 