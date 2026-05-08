Командувач СБС Мадяр про атаку на Москву 9 травня: Нащо витрачати дрони на "велику стіну"?

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що Україна не битиме по параду 9 травня у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Подробиці

Він визнає, що це може викликати заголовки у світових ЗМІ, але каже, що Україна, ймовірно, "дасть ляпаса" там, де російська ППО слабша.

"Нащо витрачати дрони на "велику стіну"? (йдеться про посилену ППО навколо Москви. - Ред.) Якщо ви уразите енергетичний сектор або військові об’єкти, це буде найкращий удар – на периферії", - пояснив командувач СБС.

Водночас Мадяр заявив, що Україна зараз далека від перемоги.

"Я не маю жодних ілюзій щодо того, що війна може закінчитися найближчим часом. Якщо й про що йдеться, то про паузу, пов’язану з якоюсь угодою або геополітичними обставинами. Ця пауза лише дасть Путіну можливість перегрупуватися. Він страждає від невиліковної хвороби влади та бажання побудувати диктатуру. Він хвора людина",- підсумував він.

Що передувало

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

