Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, які відроджуються на Заході, пощади їм не буде", - сказав міністр країни-окупанта.
За словами Лаврова, у Європі нібито хочуть "повторити досвід Гітлера" та "готують напад" на Росію.
Що передувало
- У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Топ коментарі
Зауважте - хєрограй ні слова не сказав щодо "накажу валити прямо в червону площу в 9:30 суботи", але кацапи вже 5й день б'ються в істериці щодо того, аби Україна не дай боже не застосувала НАЯВНІ і ТОЧНІ засоби для такого перформанса!
Бо знають: в України є точні засоби, в України є достатня кількість. І знають стан власної ППО - вона дуже "проріджена".
Бояться і істерять. І не важливо, що там каже хєрограй. Головне - не пристав на ЗМІ-шні ультиматуми кацапів. А буде Україна валити по мацкві завтра зранку, чи не буде - вже не важливо. Кацапи ВЖЕ показали всьому світу, що вони бояться.