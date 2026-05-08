Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, які відроджуються на Заході, пощади їм не буде", - сказав міністр країни-окупанта.

За словами Лаврова, у Європі нібито хочуть "повторити досвід Гітлера" та "готують напад" на Росію.

Що передувало

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

