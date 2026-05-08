Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Подробиці

"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, які відроджуються на Заході, пощади їм не буде", - сказав міністр країни-окупанта.

За словами Лаврова, у Європі нібито хочуть "повторити досвід Гітлера" та "готують напад" на Росію.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Топ коментарі
+40
О их прёт. Там крыша едет к старперов по крупному.
08.05.2026 12:28 Відповісти
+37
його прадід командирську брічку тягнув
08.05.2026 12:43 Відповісти
+29
Ох у них і бомбить пердаки. Значить треба бити по параду однозначно!!!
08.05.2026 12:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Цікаво, в чому саме кацапня переграє хєрограя? В проявах істерії?

Зауважте - хєрограй ні слова не сказав щодо "накажу валити прямо в червону площу в 9:30 суботи", але кацапи вже 5й день б'ються в істериці щодо того, аби Україна не дай боже не застосувала НАЯВНІ і ТОЧНІ засоби для такого перформанса!

Бо знають: в України є точні засоби, в України є достатня кількість. І знають стан власної ППО - вона дуже "проріджена".

Бояться і істерять. І не важливо, що там каже хєрограй. Головне - не пристав на ЗМІ-шні ультиматуми кацапів. А буде Україна валити по мацкві завтра зранку, чи не буде - вже не важливо. Кацапи ВЖЕ показали всьому світу, що вони бояться.
08.05.2026 15:32 Відповісти
Вони провокують, а той піддається. Вони чекають, щоб якийсь дрон прилетів, а ще щоб були жертви. Путлера така манера, рейтинги падають, значить потрібно трохи попідривати народу в росії.
08.05.2026 16:12 Відповісти
Лавруша не надійся, тебе ніхто не пощадить, ні наші, ні рашисти - спитай у шайги.
08.05.2026 14:54 Відповісти
Та зеленский вже всявся на відповідь - бо порожні Патріоти, а власну ППО-ПРО ця гнида просто закрила. Легко бути патріотом не вилазячи з закордону. Близький Схід - там безпечно - саме такі питання воно там підіймає - безпека, але для кого? За п'ять днів травня загинуло більше 70 цівільних українців від ударів рашистів. Воно явно їх не мав на увазі.
08.05.2026 15:06 Відповісти
Ну що, знову ці ,,страшилки'' напередодні 9 травня. лавров розкидається гучними фразами про те, що ,,пощади не буде'', і намагається переконати всіх навколо, що Захід - це нові нацисти. Це і є яскравим прикладом того, про що попереджав Вінстон Черчилль: фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами, а всіх інших - нацистами. Саме це ми зараз і бачимо в чистому вигляді. Чесно кажучи, слухати це вже просто нудно, бо коли аргументів немає, у цих справжніх неонацистів ********** завжди починається істерика та порівняння з Гітлером. Насправді всі ці погрози - це просто спроба налякати нас і прикрити свій власний страх перед реальністю і неминучою відповідальністю. Весь світ уже давно знає і бачить, хто тут насправді поводиться як агресор, а ці казки про «священну війну» розраховані лише на внутрішнього глядача, щоб хоч якось виправдати безглузді жертви. Але найцікавіше тут інше: лаврову варто було б краще вчити історію, особливо біографію свого «попередника» з нацистської Німеччини - Йоахіма фон Ріббентропа. Той теж був міністром закордонних справ, теж вважав себе великим дипломатом, підписував пакти та виправдовував захоплення чужих територій. І знаєте, чим це закінчилося? Нюрнберзьким трибуналом. Ріббентроп став першим, кого відправили на шибеницю в 1946 році за злочини проти миру та людяності. Його навіть поховати по-людськи не дозволили - спалили, а прах розвіяли за вітром, щоб і сліду не лишилося. Так що всі ці палкі промови про ,,відсутність пощади'' зазвичай закінчуються в залі суду, де кожному доводиться відповідати за свої слова. Історія - штука вперта, вона завжди повторюється для тих, хто не хоче робити висновки.....
08.05.2026 15:55 Відповісти
РФ не дотрималася тиші з 06 на 07. Якщо Україна зробить паузу - це згода на тишу, а відтак удар 09 буде порушенням тиші. Тому не треба пауз і для розігріву параду вже можна сьогодні активно працювати.
08.05.2026 17:55 Відповісти
а мені подобаться коли ця кобила ниє) прикольно послухати
08.05.2026 18:56 Відповісти
Буквально, по параду можна пустити якийсь один нещасний дрон, щоб вони обісралися, а справжній удар направити на неприкриті об'єкти
08.05.2026 19:23 Відповісти
08.05.2026 20:05 Відповісти
Коняка бiлини об`iлась, ти бачиш як ремегае.
08.05.2026 20:14 Відповісти
лаВРУША кукуша Г А А Г А на носу
08.05.2026 20:45 Відповісти
Пощади їм не буде ©

08.05.2026 21:14 Відповісти
а до етого бульо пощада, лошадь говоряща я нарала ротом
08.05.2026 22:58 Відповісти
ВДАРЬТЕ БУДЬ ЛАСКА ПО РОДИЧАМ ЛАВРОВА !!!
09.05.2026 02:58 Відповісти
