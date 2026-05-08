Лавров угрожает ответом за удары 9 мая: "Пощады не будет". ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сорвать празднование 9 мая в РФ из-за Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что сейчас делают из-за Украины возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - сказал министр страны-оккупанта.

По словам Лаврова, в Европе якобы хотят "повторить опыт Гитлера" и "готовят нападение" на Россию.

Читайте: Путин боится атак украинских дронов. Он слабее, чем считает большинство мира, - Цахкна

Что предшествовало

В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Читайте: ЕС отверг шантаж Москвы: Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России дипломатическим миссиям в Киеве