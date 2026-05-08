Лавров угрожает ответом за удары 9 мая: "Пощады не будет". ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сорвать празднование 9 мая в РФ из-за Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что сейчас делают из-за Украины возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - сказал министр страны-оккупанта.

По словам Лаврова, в Европе якобы хотят "повторить опыт Гитлера" и "готовят нападение" на Россию.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

О их прёт. Там крыша едет к старперов по крупному.
08.05.2026 12:28 Ответить
його прадід командирську брічку тягнув
08.05.2026 12:43 Ответить
Ох у них і бомбить пердаки. Значить треба бити по параду однозначно!!!
08.05.2026 12:30 Ответить
Цікаво, в чому саме кацапня переграє хєрограя? В проявах істерії?

Зауважте - хєрограй ні слова не сказав щодо "накажу валити прямо в червону площу в 9:30 суботи", але кацапи вже 5й день б'ються в істериці щодо того, аби Україна не дай боже не застосувала НАЯВНІ і ТОЧНІ засоби для такого перформанса!

Бо знають: в України є точні засоби, в України є достатня кількість. І знають стан власної ППО - вона дуже "проріджена".

Бояться і істерять. І не важливо, що там каже хєрограй. Головне - не пристав на ЗМІ-шні ультиматуми кацапів. А буде Україна валити по мацкві завтра зранку, чи не буде - вже не важливо. Кацапи ВЖЕ показали всьому світу, що вони бояться.
08.05.2026 15:32 Ответить
Вони провокують, а той піддається. Вони чекають, щоб якийсь дрон прилетів, а ще щоб були жертви. Путлера така манера, рейтинги падають, значить потрібно трохи попідривати народу в росії.
08.05.2026 16:12 Ответить
Лавруша не надійся, тебе ніхто не пощадить, ні наші, ні рашисти - спитай у шайги.
08.05.2026 14:54 Ответить
Та зеленский вже всявся на відповідь - бо порожні Патріоти, а власну ППО-ПРО ця гнида просто закрила. Легко бути патріотом не вилазячи з закордону. Близький Схід - там безпечно - саме такі питання воно там підіймає - безпека, але для кого? За п'ять днів травня загинуло більше 70 цівільних українців від ударів рашистів. Воно явно їх не мав на увазі.
08.05.2026 15:06 Ответить
Ну що, знову ці ,,страшилки'' напередодні 9 травня. лавров розкидається гучними фразами про те, що ,,пощади не буде'', і намагається переконати всіх навколо, що Захід - це нові нацисти. Це і є яскравим прикладом того, про що попереджав Вінстон Черчилль: фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами, а всіх інших - нацистами. Саме це ми зараз і бачимо в чистому вигляді. Чесно кажучи, слухати це вже просто нудно, бо коли аргументів немає, у цих справжніх неонацистів ********** завжди починається істерика та порівняння з Гітлером. Насправді всі ці погрози - це просто спроба налякати нас і прикрити свій власний страх перед реальністю і неминучою відповідальністю. Весь світ уже давно знає і бачить, хто тут насправді поводиться як агресор, а ці казки про «священну війну» розраховані лише на внутрішнього глядача, щоб хоч якось виправдати безглузді жертви. Але найцікавіше тут інше: лаврову варто було б краще вчити історію, особливо біографію свого «попередника» з нацистської Німеччини - Йоахіма фон Ріббентропа. Той теж був міністром закордонних справ, теж вважав себе великим дипломатом, підписував пакти та виправдовував захоплення чужих територій. І знаєте, чим це закінчилося? Нюрнберзьким трибуналом. Ріббентроп став першим, кого відправили на шибеницю в 1946 році за злочини проти миру та людяності. Його навіть поховати по-людськи не дозволили - спалили, а прах розвіяли за вітром, щоб і сліду не лишилося. Так що всі ці палкі промови про ,,відсутність пощади'' зазвичай закінчуються в залі суду, де кожному доводиться відповідати за свої слова. Історія - штука вперта, вона завжди повторюється для тих, хто не хоче робити висновки.....
08.05.2026 15:55 Ответить
РФ не дотрималася тиші з 06 на 07. Якщо Україна зробить паузу - це згода на тишу, а відтак удар 09 буде порушенням тиші. Тому не треба пауз і для розігріву параду вже можна сьогодні активно працювати.
08.05.2026 17:55 Ответить
а мені подобаться коли ця кобила ниє) прикольно послухати
08.05.2026 18:56 Ответить
Буквально, по параду можна пустити якийсь один нещасний дрон, щоб вони обісралися, а справжній удар направити на неприкриті об'єкти
08.05.2026 19:23 Ответить
08.05.2026 20:05 Ответить
Коняка бiлини об`iлась, ти бачиш як ремегае.
08.05.2026 20:14 Ответить
лаВРУША кукуша Г А А Г А на носу
08.05.2026 20:45 Ответить
Пощади їм не буде ©

08.05.2026 21:14 Ответить
а до етого бульо пощада, лошадь говоряща я нарала ротом
08.05.2026 22:58 Ответить
ВДАРЬТЕ БУДЬ ЛАСКА ПО РОДИЧАМ ЛАВРОВА !!!
09.05.2026 02:58 Ответить
