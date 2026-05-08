9 834 114
Лавров угрожает ответом за удары 9 мая: "Пощады не будет". ВИДЕО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сорвать празднование 9 мая в РФ из-за Украины.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что сейчас делают из-за Украины возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", - сказал министр страны-оккупанта.
По словам Лаврова, в Европе якобы хотят "повторить опыт Гитлера" и "готовят нападение" на Россию.
Что предшествовало
- В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Топ комментарии
+40 Олег Шафрай #620814
показать весь комментарий08.05.2026 12:28 Ответить Ссылка
+37 Oleksii Magas
показать весь комментарий08.05.2026 12:43 Ответить Ссылка
+29 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.05.2026 12:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зауважте - хєрограй ні слова не сказав щодо "накажу валити прямо в червону площу в 9:30 суботи", але кацапи вже 5й день б'ються в істериці щодо того, аби Україна не дай боже не застосувала НАЯВНІ і ТОЧНІ засоби для такого перформанса!
Бо знають: в України є точні засоби, в України є достатня кількість. І знають стан власної ППО - вона дуже "проріджена".
Бояться і істерять. І не важливо, що там каже хєрограй. Головне - не пристав на ЗМІ-шні ультиматуми кацапів. А буде Україна валити по мацкві завтра зранку, чи не буде - вже не важливо. Кацапи ВЖЕ показали всьому світу, що вони бояться.