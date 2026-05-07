ЕС отверг шантаж Москвы: Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России дипмиссиям в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность странам Европейского Союза, Польше, Германии и другим партнерам за их реакцию на попытки России запугать иностранные дипломатические миссии в Киеве.

Ранее Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

Реакция Киева на угрозы Москвы

Андрей Сибига назвал такие заявления России попыткой запугивания и давления на иностранные государства. По его словам, подобная риторика является признаком террористического поведения.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно действовать единодушно и четко отвергать любые попытки шантажа.

Позиция Украины и международная реакция

Сибига подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует игнорирование международного права. Украина призывает другие страны последовать примеру ЕС, Польши и Германии и не поддаваться давлению.

"Такие угрозы должны быть отвергнуты и осуждены. Мир должен четко показать, что шантаж не работает", — отметил министр.

Также он сообщил, что официальные ноты России с угрозами иностранным посольствам будут использованы в качестве доказательства ее преступных намерений в международных и национальных судебных процессах.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики.

