ЕС отверг шантаж Москвы: Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России дипмиссиям в Киеве
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность странам Европейского Союза, Польше, Германии и другим партнерам за их реакцию на попытки России запугать иностранные дипломатические миссии в Киеве.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном главой МИД на платформе X.
Ранее Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
Реакция Киева на угрозы Москвы
Андрей Сибига назвал такие заявления России попыткой запугивания и давления на иностранные государства. По его словам, подобная риторика является признаком террористического поведения.
Министр подчеркнул, что международное сообщество должно действовать единодушно и четко отвергать любые попытки шантажа.
Позиция Украины и международная реакция
Сибига подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует игнорирование международного права. Украина призывает другие страны последовать примеру ЕС, Польши и Германии и не поддаваться давлению.
"Такие угрозы должны быть отвергнуты и осуждены. Мир должен четко показать, что шантаж не работает", — отметил министр.
Также он сообщил, что официальные ноты России с угрозами иностранным посольствам будут использованы в качестве доказательства ее преступных намерений в международных и национальных судебных процессах.
- Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики.
Московіти з *******, все так і гадять по Світу, упродовж останніх 12 років!!