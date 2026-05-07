Новости Угрозы Путина
ЕС отверг шантаж Москвы: Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России дипмиссиям в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность странам Европейского Союза, Польше, Германии и другим партнерам за их реакцию на попытки России запугать иностранные дипломатические миссии в Киеве.

Ранее Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

Андрей Сибига назвал такие заявления России попыткой запугивания и давления на иностранные государства. По его словам, подобная риторика является признаком террористического поведения.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно действовать единодушно и четко отвергать любые попытки шантажа.

Сибига подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует игнорирование международного права. Украина призывает другие страны последовать примеру ЕС, Польши и Германии и не поддаваться давлению.

"Такие угрозы должны быть отвергнуты и осуждены. Мир должен четко показать, что шантаж не работает", — отметил министр.

Также он сообщил, что официальные ноты России с угрозами иностранным посольствам будут использованы в качестве доказательства ее преступных намерений в международных и национальных судебных процессах.

  • Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики.

Упродовж 11 років, ****** несе «мірную» галіматню, убиваючи Українців!!
07.05.2026 22:14 Ответить
07.05.2026 22:20 Ответить
Дійсно, дивно, що наші ,,партнерчики" не дали дралу, як це вони зробили перед 24.02.2022, бо вважали що Україна за тиждень зникне з мапи світу! І досі мабуть жалкують, що так не сталося! Облудні боягузи!!
07.05.2026 22:28 Ответить
Дякуємо Західних Партнерам з дієву допомогу Українцям та Україні!
Московіти з *******, все так і гадять по Світу, упродовж останніх 12 років!!
07.05.2026 22:57 Ответить
 
 