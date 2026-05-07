Европа готовится к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны в Украине, - FT

Европейские лидеры начинают готовиться к возможным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что, по его мнению, у ЕС есть "потенциал" для переговоров с Путиным, и что блок имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского для такого диалога.

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", – сказал Кошта.

Он также рассказал, что во время саммита ЕС на Кипре в прошлом месяце Зеленский призвал европейских партнеров быть готовыми присоединиться к переговорному процессу. В то же время Кошта подчеркнул, что пока Россия не демонстрирует реальной готовности к конструктивному диалогу.

В Офисе президента Украины подтвердили, что эта тема обсуждалась с главой Европейского совета. Один из украинских чиновников отметил, что Европе нужна более тесная координация, а также, вероятно, единый представитель, который мог бы вести переговоры с Москвой от имени всего ЕС и усилить давление на Кремль.

Поддержка в ЕС

Идею открытия канала коммуникации с Россией уже поддержали отдельные европейские политики, в частности премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

  • Впрочем, среди государств-членов ЕС пока нет общей позиции относительно того, кто именно должен представлять Союз в потенциальных переговорах с Россией, когда их стоит начинать и какой должна быть переговорная стратегия в отношении Путина.

коаліція готових?
07.05.2026 21:20 Ответить
Московські людоїди які вбивають дітей погрожують вдарити по іноземних посольствах, а Європа готується про кінець війни з ними. Ну не дебіли?
07.05.2026 21:40 Ответить
Щоб припинити війну в Україні росія введе в Україну миротворчі війська...?
07.05.2026 21:36 Ответить
і знову за рибу гроші.
07.05.2026 21:18 Ответить
Коаліція прогнутих
і хто з них обох двох, для підвищення своєї потенційності буде чисту віагру, а не як серцеву побочку приймати!? ))) чи знову. чисто відкривати для себе, як нову побочку від інших кардіомедіа? )) мавакамтена - як приклад ))) і чи не буде це, навіть для страхової евромедицини таке дорого!! )))
Переговори з ****** і касапами слід вести з позиції сили та ультиматуму про вивід всіх їхніх орків з усіх окупованих територій включно з Кримом.
А ультиматум ти підкріпиш міфічними фламінгами?
Так ультиматум - чий? Я пропоную Європі...
Таураси там є...
Ааа, європі пропонуєш. Ну пропонуй, успіхів тобі в цьому.
Чому ти вважаеш що 12 000 ракет Украiну не прогнули, а 50 Таурусiв прогнуть РФ?
Позор Европе !
Може після 9 травня вже не буде з ким домовлятися про капітуляцію України.
Зе ********** Европу до сприяння капітуляції України. Де правоохоронні органи?!
Зе сам собi правоохоронний орган.
У Європи з часів розвалу римської імперії, яку теж доречі по дурості жиру профукали, якесь паталогічне прагнення,чи що, намагатися всидіти на двох стільцях потім якиїсь тиран диктатор їх починає жарити і рятують усім світом.
Полная капитуляция россии и выплата контрибуции , выдача военных преступников. Вот так надо начинать переговоры. А потом можно и отказ от ядерки включить. Это максимум возможно. Решать Украинцам. Все будет Украина! Слава Украине!
це перемога!
Если к чему-то и следует готовится, так это к COVID-2026. Может кому-то и удастся выжить...
4th
Готуйся спати йти, пізно вже. COVID-2026 йому спокою не дає...
Готуйтесь, готуйтесь до діалогу після того як рашка накриє вас своїм шахедно-ракетним тазом.
₱абzія вперто не бажає миру, вперто всі ресурси кладе заради терору і руйнування.
То про що перемовини???
"Сойтісь посрєдінє" за рахунок наших квадратних кілометрів ?
Чи пригрозити постачанням для ВСУ, виписати йому ультиматум ??
А знаєш, я б зійшовся посередині, за рахунок ваших норвезьких квадратних кілометрів.
Вочевидь про те, щоб не було терору i руйнування.

Тобi неперестаюча мобiлiзацiя, постiйнi вигадки яку б ще хворобу зробити "придатною", та кладовища на Украiнi нi про що не кажуть?

То пан з Норвегii закликае фiзично сточити нацiю, так?
так то троль він спалився своїм "ВСУ"
Ахаха, так, не звернув уваги =)
Ну, Тромба из процесса выперли, вроде как. Теперь процесс можно и самим возглавит но уже на своих условиях. Что и требовалось доказать. Просто тромб хотел сейчас, торопился сильно. А европейцы ещё годик- два не против повоевать. А потом будет перемога. Она явно не будет отличаться от того что предлагал тромб ещё год назад, но телемарафон своим сектантам объяснит как правильно.
