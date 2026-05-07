Европа готовится к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны в Украине, - FT

Европейские лидеры начинают готовиться к возможным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что, по его мнению, у ЕС есть "потенциал" для переговоров с Путиным, и что блок имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского для такого диалога.

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", – сказал Кошта.

Он также рассказал, что во время саммита ЕС на Кипре в прошлом месяце Зеленский призвал европейских партнеров быть готовыми присоединиться к переговорному процессу. В то же время Кошта подчеркнул, что пока Россия не демонстрирует реальной готовности к конструктивному диалогу.

В Офисе президента Украины подтвердили, что эта тема обсуждалась с главой Европейского совета. Один из украинских чиновников отметил, что Европе нужна более тесная координация, а также, вероятно, единый представитель, который мог бы вести переговоры с Москвой от имени всего ЕС и усилить давление на Кремль.

Поддержка в ЕС

Идею открытия канала коммуникации с Россией уже поддержали отдельные европейские политики, в частности премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Впрочем, среди государств-членов ЕС пока нет общей позиции относительно того, кто именно должен представлять Союз в потенциальных переговорах с Россией, когда их стоит начинать и какой должна быть переговорная стратегия в отношении Путина.

