Європа готується до потенційних переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні, - FT

Європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що, на його думку, ЄС має "потенціал" для переговорів з Путіним, і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого діалогу.

"Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент", – сказав Кошта.

Він також розповів, що під час саміту ЄС на Кіпрі минулого місяця Зеленський закликав європейських партнерів бути готовими долучитися до переговорного процесу. Водночас Кошта наголосив, що наразі Росія не демонструє реальної готовності до конструктивного діалогу.

В Офісі президента України підтвердили, що ця тема обговорювалася з очільником Європейської ради. Один із українських посадовців зазначив, що Європі потрібна тісніша координація, а також, імовірно, єдиний представник, який міг би вести перемовини з Москвою від імені всього ЄС та посилити тиск на Кремль.

Ідею відкриття каналу комунікації з Росією вже підтримали окремі європейські політики, зокрема прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

  • Втім, серед держав-членів ЄС поки немає спільної позиції щодо того, хто саме має представляти Союз у потенційних переговорах із Росією, коли їх варто починати та якою повинна бути переговорна стратегія щодо Путіна.

коаліція готових?
07.05.2026 21:20 Відповісти
Московські людоїди які вбивають дітей погрожують вдарити по іноземних посольствах, а Європа готується про кінець війни з ними. Ну не дебіли?
07.05.2026 21:40 Відповісти
Коаліція прогнутих
07.05.2026 21:30 Відповісти
і знову за рибу гроші.
07.05.2026 21:18 Відповісти
Охочих 🥰.
07.05.2026 21:22 Відповісти
Коаліція прогнутих
07.05.2026 21:30 Відповісти
і хто з них обох двох, для підвищення своєї потенційності буде чисту віагру, а не як серцеву побочку приймати!? ))) чи знову. чисто відкривати для себе, як нову побочку від інших кардіомедіа? )) мавакамтена - як приклад ))) і чи не буде це, навіть для страхової евромедицини таке дорого!! )))
07.05.2026 21:23 Відповісти
Щоб припинити війну в Україні росія введе в Україну миротворчі війська...?
07.05.2026 21:36 Відповісти
Переговори з ****** і касапами слід вести з позиції сили та ультиматуму про вивід всіх їхніх орків з усіх окупованих територій включно з Кримом.
07.05.2026 21:36 Відповісти
А ультиматум ти підкріпиш міфічними фламінгами?
07.05.2026 23:12 Відповісти
Так ультиматум - чий? Я пропоную Європі...
Таураси там є...
07.05.2026 23:31 Відповісти
Ааа, європі пропонуєш. Ну пропонуй, успіхів тобі в цьому.
07.05.2026 23:45 Відповісти
Чому ти вважаеш що 12 000 ракет Украiну не прогнули, а 50 Таурусiв прогнуть РФ?
07.05.2026 23:46 Відповісти
Позор Европе !
08.05.2026 01:09 Відповісти
Може після 9 травня вже не буде з ким домовлятися про капітуляцію України.
07.05.2026 21:44 Відповісти
Зе ********** Европу до сприяння капітуляції України. Де правоохоронні органи?!
07.05.2026 21:47 Відповісти
Зе сам собi правоохоронний орган.
07.05.2026 23:48 Відповісти
У Європи з часів розвалу римської імперії, яку теж доречі по дурості жиру профукали, якесь паталогічне прагнення,чи що, намагатися всидіти на двох стільцях потім якиїсь тиран диктатор їх починає жарити і рятують усім світом.
07.05.2026 21:49 Відповісти
Полная капитуляция россии и выплата контрибуции , выдача военных преступников. Вот так надо начинать переговоры. А потом можно и отказ от ядерки включить. Это максимум возможно. Решать Украинцам. Все будет Украина! Слава Украине!
07.05.2026 21:57 Відповісти
це перемога!
07.05.2026 22:03 Відповісти
Если к чему-то и следует готовится, так это к COVID-2026. Может кому-то и удастся выжить...
4th
07.05.2026 22:09 Відповісти
07.05.2026 23:11 Відповісти
Готуйся спати йти, пізно вже. COVID-2026 йому спокою не дає...
07.05.2026 23:15 Відповісти
Готуйтесь, готуйтесь до діалогу після того як рашка накриє вас своїм шахедно-ракетним тазом.
07.05.2026 22:23 Відповісти
₱абzія вперто не бажає миру, вперто всі ресурси кладе заради терору і руйнування.
То про що перемовини???
"Сойтісь посрєдінє" за рахунок наших квадратних кілометрів ?
Чи пригрозити постачанням для ВСУ, виписати йому ультиматум ??
07.05.2026 23:10 Відповісти
А знаєш, я б зійшовся посередині, за рахунок ваших норвезьких квадратних кілометрів.
07.05.2026 23:14 Відповісти
Вочевидь про те, щоб не було терору i руйнування.

Тобi неперестаюча мобiлiзацiя, постiйнi вигадки яку б ще хворобу зробити "придатною", та кладовища на Украiнi нi про що не кажуть?

То пан з Норвегii закликае фiзично сточити нацiю, так?
07.05.2026 23:54 Відповісти
так то троль він спалився своїм "ВСУ"
08.05.2026 00:13 Відповісти
Ахаха, так, не звернув уваги =)
08.05.2026 00:26 Відповісти
Ну, Тромба из процесса выперли, вроде как. Теперь процесс можно и самим возглавит но уже на своих условиях. Что и требовалось доказать. Просто тромб хотел сейчас, торопился сильно. А европейцы ещё годик- два не против повоевать. А потом будет перемога. Она явно не будет отличаться от того что предлагал тромб ещё год назад, но телемарафон своим сектантам объяснит как правильно.
08.05.2026 00:15 Відповісти
З 22 року готуються
08.05.2026 08:19 Відповісти
 
 