Європа готується до потенційних переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні, - FT

Європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що, на його думку, ЄС має "потенціал" для переговорів з Путіним, і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого діалогу.

"Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент", – сказав Кошта.

Він також розповів, що під час саміту ЄС на Кіпрі минулого місяця Зеленський закликав європейських партнерів бути готовими долучитися до переговорного процесу. Водночас Кошта наголосив, що наразі Росія не демонструє реальної готовності до конструктивного діалогу.

В Офісі президента України підтвердили, що ця тема обговорювалася з очільником Європейської ради. Один із українських посадовців зазначив, що Європі потрібна тісніша координація, а також, імовірно, єдиний представник, який міг би вести перемовини з Москвою від імені всього ЄС та посилити тиск на Кремль.

Підтримка в ЄС

Ідею відкриття каналу комунікації з Росією вже підтримали окремі європейські політики, зокрема прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Втім, серед держав-членів ЄС поки немає спільної позиції щодо того, хто саме має представляти Союз у потенційних переговорах із Росією, коли їх варто починати та якою повинна бути переговорна стратегія щодо Путіна.

