ЄС відкинув шантаж Москви: Сибіга подякував країнам, які виступили проти погроз Росії дипмісіям у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність країнам Європейського Союзу, Польщі, Німеччині та іншим партнерам за їхню реакцію на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії в Києві.

Раніше Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати своїх дипломатів із української столиці.

Реакція Києва на погрози Москви

Андрій Сибіга назвав такі заяви Росії спробою залякування та тиску на іноземні держави. За його словами, подібна риторика є ознакою терористичної поведінки.

Міністр підкреслив, що міжнародна спільнота має діяти єдино та чітко відкидати будь-які спроби шантажу.

Позиція України та міжнародна реакція

Сибіга наголосив, що Росія вкотре демонструє ігнорування міжнародного права. Україна закликає інші країни наслідувати приклад ЄС, Польщі та Німеччини й не піддаватися на тиск.

"Такі погрози мають бути відкинуті та засуджені. Світ має чітко показати, що шантаж не працює", — зазначив міністр.

Також він повідомив, що офіційні ноти Росії з погрозами іноземним посольствам будуть використані як доказ її злочинних намірів у міжнародних і національних правових процесах.

Ранішев речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.

