ЄС відкинув шантаж Москви: Сибіга подякував країнам, які виступили проти погроз Росії дипмісіям у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність країнам Європейського Союзу, Польщі, Німеччині та іншим партнерам за їхню реакцію на спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії в Києві.

Раніше Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати своїх дипломатів із української столиці.

Андрій Сибіга назвав такі заяви Росії спробою залякування та тиску на іноземні держави. За його словами, подібна риторика є ознакою терористичної поведінки.

Міністр підкреслив, що міжнародна спільнота має діяти єдино та чітко відкидати будь-які спроби шантажу.

Сибіга наголосив, що Росія вкотре демонструє ігнорування міжнародного права. Україна закликає інші країни наслідувати приклад ЄС, Польщі та Німеччини й не піддаватися на тиск.

"Такі погрози мають бути відкинуті та засуджені. Світ має чітко показати, що шантаж не працює", — зазначив міністр.

Також він повідомив, що офіційні ноти Росії з погрозами іноземним посольствам будуть використані як доказ її злочинних намірів у міжнародних і національних правових процесах.

  • Ранішев речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.

Упродовж 11 років, ****** несе «мірную» галіматню, убиваючи Українців!!
07.05.2026 22:14 Відповісти
07.05.2026 22:20 Відповісти
Дійсно, дивно, що наші ,,партнерчики" не дали дралу, як це вони зробили перед 24.02.2022, бо вважали що Україна за тиждень зникне з мапи світу! І досі мабуть жалкують, що так не сталося! Облудні боягузи!!
07.05.2026 22:28 Відповісти
Дякуємо Західних Партнерам з дієву допомогу Українцям та Україні!
Московіти з *******, все так і гадять по Світу, упродовж останніх 12 років!!
07.05.2026 22:57 Відповісти
 
 