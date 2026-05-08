Новости 9 мая в России
Путин боится атак украинских дронов. Он слабее, чем считает большинство мира, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что диктатор Путин боится атак Украины на парад 9 мая, что является признаком того, что он слабее, чем считает большинство стран мира.

Подробности

"Думаю, впервые за 20 лет он боится атак украинских дронов. И именно поэтому он предлагает это прекращение огня, или как бы мы это ни называли. Возможно, они смогут его соблюдать, но в этом нет никакого стратегического смысла. Так что, похоже, он боится Украины. И это также довольно ясный сигнал того, что он слабее, чем считает большинство мира", - подчеркнул эстонский министр.

Также Цахкну спросили об отчете разведки одной из европейских стран, в котором сообщается, что Путин опасается покушения и государственного переворота.

"Это часть повседневной жизни при диктатуре", - сказал он, отметив, что олигархи страдают из-за санкций и войны.

"Кроме того, сейчас мы наблюдаем отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге. Обычные россияне в любом случае живут в условиях террора, а теперь они также теряют свободу подключаться к сети и общаться друг с другом. Поэтому я думаю, что эта разведывательная информация является достаточно надежной и Путин боится за свою жизнь", - добавил глава МИД Эстонии.

Что предшествовало

  • В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

путин владимир россия Эстония Цахкна Маргус
Україна ще не била, а у маскві бункерному щуру вже валізу міняють
08.05.2026 09:58 Ответить
****** дуже боїться, доповнити уже, майже 2.000.000 орків, які здохли в Мирній Україні, з 2014 року!! «Непабєдімая і лєхєндарная» …. Пішла вся за АПЛ «курск» та РК «мацква»!!!
08.05.2026 10:01 Ответить
ху* ло хоче парад ,червона площа , це єдине місце , де його не прикриє китай, ...а так китай рулить війною в Україні на 100% ...
08.05.2026 10:12 Ответить
Да он вообще ху...йло
08.05.2026 10:22 Ответить
Та Путін вже 10 років боїться. Особливо Цахну. Більше Цахни він боїться тільки Каю Каллас.
08.05.2026 10:33 Ответить
Ху ..ло воно і є ху...ло, так що твій сміливий вбивця і є боягузом
08.05.2026 10:45 Ответить
Та хто його вважає сильним лідером, особливо коли має кучу двійників та вальз, при чому не вилазить з бункеру
08.05.2026 10:42 Ответить
Воно просто бидло-підар , яке захопило владу .
08.05.2026 11:33 Ответить
Ех, нарід-нарід. Якби у 2019 році ми не розмінували виход з Криму, не відвели наші війська та не знищили ракетні програми, то сьогодні світ побачив би іншого пуйла, який би давно валявся на смітнику російської історії. А так нашу міць і єдність ми після 2019 року брехуни і популісти закатали у "Велике крадівництво" у "династію" і "двушки" міндіча на москву.
08.05.2026 11:55 Ответить
 
 