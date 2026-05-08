Путин боится атак украинских дронов. Он слабее, чем считает большинство мира, - Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что диктатор Путин боится атак Украины на парад 9 мая, что является признаком того, что он слабее, чем считает большинство стран мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Подробности
"Думаю, впервые за 20 лет он боится атак украинских дронов. И именно поэтому он предлагает это прекращение огня, или как бы мы это ни называли. Возможно, они смогут его соблюдать, но в этом нет никакого стратегического смысла. Так что, похоже, он боится Украины. И это также довольно ясный сигнал того, что он слабее, чем считает большинство мира", - подчеркнул эстонский министр.
Также Цахкну спросили об отчете разведки одной из европейских стран, в котором сообщается, что Путин опасается покушения и государственного переворота.
"Это часть повседневной жизни при диктатуре", - сказал он, отметив, что олигархи страдают из-за санкций и войны.
"Кроме того, сейчас мы наблюдаем отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге. Обычные россияне в любом случае живут в условиях террора, а теперь они также теряют свободу подключаться к сети и общаться друг с другом. Поэтому я думаю, что эта разведывательная информация является достаточно надежной и Путин боится за свою жизнь", - добавил глава МИД Эстонии.
Что предшествовало
- В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
