Путин боится атак украинских дронов. Он слабее, чем считает большинство мира, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что диктатор Путин боится атак Украины на парад 9 мая, что является признаком того, что он слабее, чем считает большинство стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Думаю, впервые за 20 лет он боится атак украинских дронов. И именно поэтому он предлагает это прекращение огня, или как бы мы это ни называли. Возможно, они смогут его соблюдать, но в этом нет никакого стратегического смысла. Так что, похоже, он боится Украины. И это также довольно ясный сигнал того, что он слабее, чем считает большинство мира", - подчеркнул эстонский министр.

Также Цахкну спросили об отчете разведки одной из европейских стран, в котором сообщается, что Путин опасается покушения и государственного переворота.

"Это часть повседневной жизни при диктатуре", - сказал он, отметив, что олигархи страдают из-за санкций и войны.

"Кроме того, сейчас мы наблюдаем отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге. Обычные россияне в любом случае живут в условиях террора, а теперь они также теряют свободу подключаться к сети и общаться друг с другом. Поэтому я думаю, что эта разведывательная информация является достаточно надежной и Путин боится за свою жизнь", - добавил глава МИД Эстонии.

Что предшествовало

В России накануне 9 мая снова пригрозили, что нанесут удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

