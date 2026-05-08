Объект нефтяной инфраструктуры, финансировавший российскую войну, поражен в Ярославле, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по объекту нефтяной инфраструктуры в российском Ярославле.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны.



Спасибо Вооруженным Силам Украины и нашей военной разведке за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжают действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", - отметил он.

Что предшествовало?

Вечером 7 мая и ночью в нескольких городах России фиксировали беспилотники, взрывы, работу ПВО и пожары на промышленных объектах. Беспилотники нанесли удары по Москве, Ростову и Ярославлю.

