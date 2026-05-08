РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по рф
3 244 18

Объект нефтяной инфраструктуры, финансировавший российскую войну, поражен в Ярославле, - Зеленский. ВИДЕО

Удар ВСУ по Ярославлю: Зеленский подтвердил поражение

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по объекту нефтяной инфраструктуры в российском Ярославле.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны.

Спасибо Вооруженным Силам Украины и нашей военной разведке за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжают действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", - отметил он.

Читайте: Угрозы РФ иностранным дипломатам в Киеве - это "признак паники", - Вадефуль

Что предшествовало?

  • Вечером 7 мая и ночью в нескольких городах России фиксировали беспилотники, взрывы, работу ПВО и пожары на промышленных объектах. Беспилотники нанесли удары по Москве, Ростову и Ярославлю.

Читайте: Даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте со стороны РФ не было, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24186) россия (97451) Ярославская область РФ (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Я не являюсь сторонником зелени, но в данном случае наверняка цели определяют военные. Какой смысл отправить добрые дроны на Москву чтобы их сбили 99,9% - если можно то же самое отправить туда где их не ждут и к их визиту не готовы. А потом нефтяные реки-мазутные берега, низкие нефтяные тучи и все бегают, суетяться....
показать весь комментарий
08.05.2026 09:14 Ответить
+5
Звідки впевненість що зіб'ють все? Прикінь щось да долетить. Яка паніка там почнеться на параді? А якщо щей з кровавою банею? Це не просто удар по іміджу, це контрольний в голову. Паніка, давка, трупи малюків під ногами, це ж красотіща. І ***** з трєбуни каже прайдітє пажалуісто в укритіє і вся ця каша в прямом ефірє. Це буде просто каойта пазор
показать весь комментарий
08.05.2026 09:18 Ответить
+5
саме з того часу як чудо юдо вова і андрєй звільнили військового залужного ми виключно відступаємо!!!
то ж, зелене гундосе рило стирчить всюди!!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на мацкву ніяк...тільки двушечки
показать весь комментарий
08.05.2026 09:09 Ответить
Я не являюсь сторонником зелени, но в данном случае наверняка цели определяют военные. Какой смысл отправить добрые дроны на Москву чтобы их сбили 99,9% - если можно то же самое отправить туда где их не ждут и к их визиту не готовы. А потом нефтяные реки-мазутные берега, низкие нефтяные тучи и все бегают, суетяться....
показать весь комментарий
08.05.2026 09:14 Ответить
Звідки впевненість що зіб'ють все? Прикінь щось да долетить. Яка паніка там почнеться на параді? А якщо щей з кровавою банею? Це не просто удар по іміджу, це контрольний в голову. Паніка, давка, трупи малюків під ногами, це ж красотіща. І ***** з трєбуни каже прайдітє пажалуісто в укритіє і вся ця каша в прямом ефірє. Це буде просто каойта пазор
показать весь комментарий
08.05.2026 09:18 Ответить
Ну сегодя отправлять не надо, а вот завтра конечно с точки зрения психологического давления - наверное стоило бы, даже если собьют всех - победобесие под расчерченное дымными следами ракет пво и султанчиками разрывов зенитных снарядов голубое небо - это фактически означает что путину вывернули на голову его чемодан.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:22 Ответить
Можна навіть без бойової частини запустить. Більше палива вгатить туда, щоб вище і довше летіли. Їхнє ПВО зробить все за нас
показать весь комментарий
08.05.2026 09:26 Ответить
Так, хай кацапи на збиття цих дронів витрачають свої дорогі ракети.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:35 Ответить
Там достатньо буде виття сигналу повітряної тривоги, над Красною площею...
показать весь комментарий
08.05.2026 09:27 Ответить
за життя багато чого бачив.
розвал сересера було епічно.
але, побачити цю докумєнталку, то вже можна нічого і не бажати в житті.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:22 Ответить
Панычна давка по-любому буде, якщо хто забув то я нагадаю, як це вже колись було:

Пам'ятаєте як сгорів супер джет, коли кацапи с бізнес класа спасали чємодани, заважаючи вийти іншим мирним-оркам і ті згоріли там живцем. Взагалі було чудове видовище. І в цьому сутність кацапів
https://www.youtube.com/watch?v=w1EO85LgjKI чому згорів Sukhoi Superjet 100?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:25 Ответить
саме з того часу як чудо юдо вова і андрєй звільнили військового залужного ми виключно відступаємо!!!
то ж, зелене гундосе рило стирчить всюди!!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 09:18 Ответить
Абьявляльщик чужих досягнень - залишків від того, що ще не встиг спздти ?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:12 Ответить
Жєртв і разрушєній нєт...
показать весь комментарий
08.05.2026 09:15 Ответить
"Яраславские робяты
Захатели малака...
Не папали пад карову -
А папали пад быка!..."
показать весь комментарий
08.05.2026 09:16 Ответить
ЖИТЕЛЯМ РОСТОВА І ЯРОСЛАВЛЯ ДРОНИ НЕ ДАВАЛИ СПАТИ ВСЮ НІЧ: ТАМ ПОЖЕЖІ НА НПЗ ТА В РАЙОНІ ІНШИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОБЄКТІВ
У Ростові досі видно дим над містом.

Ніч на 8 травня, жителі російських міст Ярославль Ярославської області та Ростов-на-Дону Ростовської області провели під звуки дронів і вибухів. Унаслідок атаки пожежа виникла на нафтопереробному заводі та ще біля кількох стратегічних об'єктів країни-терористки, пише https://t.me/astrapress Astra.

Атака на Ярославль

У Ярославлі місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Результатом яких, ймовірно, і стала пожежа на "НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". В Astra зазначають, що цей завод уже не раз опинявся під атакою українських безпілотниківПублічні дані свідчать, що "Славнефть-ЯНОС" - це НПЗ паливно-масляного профілю. Це один із п'яти найбільших НПЗ РФ за обсягами переробки вуглеводневої сировини. При цьому він найбільше нафтопереробне підприємство в Центральному федеральному окрузі Росії"Славнефть-ЯНОС" - основний нафтопереробний актив ПАТ "НГК "Славнефть". У випадку з останнім 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюють ПАТ "НК "Роснефть" і ПАТ "Газпром"Атака на Ростов-на-Дону

Там місцеві жителі теж скаржилися на велику кількість вибухів. Як результат, у місті виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" і філії науково-технічного центру "Радар". У мережі публікують відео, згідно з якими в місті навіть вранці стоїть дим над місцем пожежКанал Astra проаналізував кадри, зняті місцевими жителями, і встановив, що вогонь спалахнув у районі Західного промвузла. Там розташовано багато підприємств, зокрема завод "Емпілс". У січні 2026 року його вже атакували дрони. Також там стоїть філія "НТЦ Радар". "Емпілс" є одним із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня країни-агресоркиЩо стосується АТ "Науково-технічний центр "Радар", то там розробляють і просувають наукомісткі технології. Основна сфера - розробка та обслуговування комплексів спецпризначення. На сайті з вакансіями в Ростові-на-Дону вказувалося, що "Радар", зокрема, співпрацює з Міноборони РФНапередодні повідомлялося, що вибухи https://zn.ua/ukr/war/vibukhi-u-permi-pid-udarom-opinivsja-stratehichnij-naftovij-vuzol-transnjefti.html прогриміли російській Пермі. За попередніми даними, під атаку потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Пермь". Це вузлова станція системи "Транснафти", що відповідає за перекачування, зберігання і розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об'єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина потрапляє в загальну систему транспортування і може прямувати в порти Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ і Туапсе.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:25 Ответить
Проведення победобесія під загрозою. Це найголовніша скрепа у ідіотів і правослоавного джихада. Як же їм хочеться провести демонстрацію сили і брехні над всім здоровим глуздом.
Велика надія на Мадяра і його війська, які можуть сьогодні і завтра виправити історію і пропаганду терористичної держави і їх фюрера.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:39 Ответить
у Пєрмь сьогодня знов прилетіло, поки що невідомо куди. Але ж там роботи непочатий край, тому Пєрмь треба ******* кожний день: НПЗ, НПО "Іскра", пороховий завод, НИИПМ, завод "Машиностроітєль", АО "Галополімєр", потм знов НПЗ.... і так по колу. Тоді буде менше летіти "оніксів", "смерчів" та Х-59, бо ППЗ, "Іскра", НИИПМ та "Машиностроітєль" мають безпосереднє відношення до виробництва цих видів зброї.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:46 Ответить
Це так потужно... головне що нафтопровід "дружба" продовжує качати кацапську нафту в Європу,і війну він зовсім навіть не фінансує... зате Європа дала нам 90 ярдів.
показать весь комментарий
08.05.2026 10:57 Ответить
 
 