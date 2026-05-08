Угрозы РФ иностранным дипломатам в Киеве - это "признак паники", - Вадефуль

В Германии отреагировали на угрозы РФ нанести удары по Киеву

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал "неприемлемыми" угрозы со стороны России в адрес иностранных дипломатических миссий в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Подробности

По словам министра, такие угрозы свидетельствуют о "признаках паники, охватившей Москву, поскольку последствия бесконечной череды серьезных ошибок Путина уже невозможно скрыть".

Вадефуль также подчеркнул, что война против Украины - это "продолжающееся преступление".

С каждым днем Кремль демонстрирует свое "абсолютное пренебрежение к собственным солдатам, которых тысячами отправляют в бои как пушечное мясо", сказал глава МИД.

"Режим прекрасно знает, что в этом контексте его собственное население может воспринимать запланированный парад победы лишь как издевательство", - добавил Вадефуль.

  • Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики.

Вадефуль не пройнявся перегарними рєчамі манькі захєровой? Ну як так?
08.05.2026 09:09 Ответить
если Капустин Яр отсалютует по Киеву - вот это будет паника
08.05.2026 09:10 Ответить
Горішник то металева болванка без вибуховкі. Звичайний іскандьор куди небезпечніший в десятки разів
08.05.2026 09:13 Ответить
А якщо ми по кремлю?
08.05.2026 09:45 Ответить
Не бійся, ватнику, не буде
вже прилітав гавнєшнік ваш, і що?
08.05.2026 10:55 Ответить
погрози дипломатам це лише публічний показ неповаги та зневаги до їх країн,як результат ,,стурбованості,,, та ,,глибокого занепокоєння,, з домішками підкілимними іграми на дії боліт...
08.05.2026 09:15 Ответить
І оцю криваву маячню ****** з тютіною, несе 11 років війною проти Мирної України!!!
А московитів, уже майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!!!
08.05.2026 09:58 Ответить
А мало б звучати: "Ми віддамо. В боргах не залишимось".
08.05.2026 10:38 Ответить
 
 