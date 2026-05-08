Угрозы РФ иностранным дипломатам в Киеве - это "признак паники", - Вадефуль

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал "неприемлемыми" угрозы со стороны России в адрес иностранных дипломатических миссий в Киеве.

По словам министра, такие угрозы свидетельствуют о "признаках паники, охватившей Москву, поскольку последствия бесконечной череды серьезных ошибок Путина уже невозможно скрыть".

Вадефуль также подчеркнул, что война против Украины - это "продолжающееся преступление".

С каждым днем Кремль демонстрирует свое "абсолютное пренебрежение к собственным солдатам, которых тысячами отправляют в бои как пушечное мясо", сказал глава МИД.

"Режим прекрасно знает, что в этом контексте его собственное население может воспринимать запланированный парад победы лишь как издевательство", - добавил Вадефуль.

Что предшествовало?

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики.

