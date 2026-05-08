1 461 8
Погрози РФ іноземним дипломатам у Києві - це "ознака паніки", - Вадефуль
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав "неприйнятними" російські погрози іноземним дипломатичним місіям у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Подробиці
За словами міністра, такі погрози говорять про "ознаку паніки, що охопила Москву, оскільки наслідки нескінченної низки серйозних помилок Путіна вже неможливо приховати".
Вадефуль також наголосив, що війна проти України – це "триваючий злочин".
З кожним днем Кремль демонструє свою "абсолютну зневагу до власних солдатів, яких тисячами відправляють у битви як гарматне м’ясо", сказав глава МЗС.
"Режим чудово знає, що в цьому контексті його власне населення може сприймати запланований парад перемоги лише як глузування", - додав Вадефуль.
Що передувало?
- Раніше речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже прилітав гавнєшнік ваш, і що?
А московитів, уже майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!!!