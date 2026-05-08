Погрози РФ іноземним дипломатам у Києві - це "ознака паніки", - Вадефуль

У Німеччині відреагували на погрози РФ ударами по Києву

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав "неприйнятними" російські погрози іноземним дипломатичним місіям у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Подробиці

За словами міністра, такі погрози говорять про "ознаку паніки, що охопила Москву, оскільки наслідки нескінченної низки серйозних помилок Путіна вже неможливо приховати".

Вадефуль також наголосив, що війна проти України – це "триваючий злочин".

З кожним днем ​​Кремль демонструє свою "абсолютну зневагу до власних солдатів, яких тисячами відправляють у битви як гарматне м’ясо", сказав глава МЗС.

"Режим чудово знає, що в цьому контексті його власне населення може сприймати запланований парад перемоги лише як глузування", - додав Вадефуль.

Що передувало?

  • Раніше речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.

Вадефуль не пройнявся перегарними рєчамі манькі захєровой? Ну як так?
08.05.2026 09:09 Відповісти
если Капустин Яр отсалютует по Киеву - вот это будет паника
08.05.2026 09:10 Відповісти
Горішник то металева болванка без вибуховкі. Звичайний іскандьор куди небезпечніший в десятки разів
08.05.2026 09:13 Відповісти
А якщо ми по кремлю?
08.05.2026 09:45 Відповісти
Не бійся, ватнику, не буде
вже прилітав гавнєшнік ваш, і що?
08.05.2026 10:55 Відповісти
погрози дипломатам це лише публічний показ неповаги та зневаги до їх країн,як результат ,,стурбованості,,, та ,,глибокого занепокоєння,, з домішками підкілимними іграми на дії боліт...
08.05.2026 09:15 Відповісти
І оцю криваву маячню ****** з тютіною, несе 11 років війною проти Мирної України!!!
А московитів, уже майже 2.000.000 орків здохло в Україні, з 2014 року!!!
08.05.2026 09:58 Відповісти
А мало б звучати: "Ми віддамо. В боргах не залишимось".
08.05.2026 10:38 Відповісти
 
 