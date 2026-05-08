РФ сигналізує про наміри повітряного терору проти Києва, - посол Лукасевич
Тимчасовий повірений Пйотр Лукасевич заявив, що дії та заяви РФ свідчать про наміри повітряного терору проти Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.
"Російська дипломатія чітко й недвозначно, через дипломатичні ноти та заяви, повідомляє всім і кожному, що росіяни будуть вчиняти воєнні злочини в Києві та застосовувати повітряний терор проти міста. Ганебно. Але очікувано", – йдеться в дописі.
Що передувало?
Представниця МЗС РФ Марія Захарова днями заявила, що Київ може зазнати масованого ракетного удару при спробі зірвати святкування "Дня Перемоги". Згодом у МЗС РФ закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- Європейський Союз не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики;
Німеччина також не має наміру евакуювати працівників своєї дипломатичної місії з Києва;
- Не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня і посольство Польщі в Україні;
Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.
