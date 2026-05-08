УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8544 відвідувача онлайн
Новини Погрози Путіна
2 279 13

РФ сигналізує про наміри повітряного терору проти Києва, - посол Лукасевич

Пйотр Лукасєвіч заявив про загрозу воєнних злочинів РФ проти Києва

Тимчасовий повірений Пйотр Лукасевич заявив, що дії та заяви РФ свідчать про наміри повітряного терору проти Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Російська дипломатія чітко й недвозначно, через дипломатичні ноти та заяви, повідомляє всім і кожному, що росіяни будуть вчиняти воєнні злочини в Києві та застосовувати повітряний терор проти міста. Ганебно. Але очікувано", – йдеться в дописі.

Що передувало? 

Представниця МЗС РФ Марія Захарова днями заявила, що Київ може зазнати масованого ракетного удару при спробі зірвати святкування "Дня Перемоги". Згодом у МЗС РФ закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

  • Європейський Союз не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики;

  • Німеччина також не має наміру евакуювати працівників своєї дипломатичної місії з Києва;

  • Не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня і посольство Польщі в Україні;

  • Франція засудила погрози Росії щодо можливих ударів по центрах ухвалення рішень та іноземних дипломатичних установах у Києві і заявила, що не планує евакуацію свого посольства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС відкинув шантаж Москви: Сибіга подякував країнам, які виступили проти погроз Росії дипмісіям у Києві

Автор: 

росія (69903) воєнні злочини (1991) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Чий і де тимчасовий повірений Пйотр Лукасевич?
показати весь коментар
08.05.2026 08:35 Відповісти
+3
Маю інформацію що буде масовна атака, всім потужний привіт....,з Мельбурну (Вовка Піськограй)!
показати весь коментар
08.05.2026 08:35 Відповісти
+2
Маю думку, що після оповіщення Ігнатом про пусті установки Петріот, кацапи обов'язково вдарять і не тільки по Києву! Подивимось куди потужний турист поїде на вихідні, як покине країну значить буде массована атака!
показати весь коментар
08.05.2026 08:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маю думку, що після оповіщення Ігнатом про пусті установки Петріот, кацапи обов'язково вдарять і не тільки по Києву! Подивимось куди потужний турист поїде на вихідні, як покине країну значить буде массована атака!
показати весь коментар
08.05.2026 08:16 Відповісти
він нікуди не поїде, бо не приїжав)
показати весь коментар
08.05.2026 08:22 Відповісти
Яка різниця поїде не поїде, його в бункері, як і ху...ло, нічого не візьме.
показати весь коментар
08.05.2026 08:49 Відповісти
Чий і де тимчасовий повірений Пйотр Лукасевич?
показати весь коментар
08.05.2026 08:35 Відповісти
це не важливо головне що тимчасовий і повірений
показати весь коментар
08.05.2026 08:39 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 08:40 Відповісти
Натисни на синенький текст посилання - вилізе відповідь
показати весь коментар
08.05.2026 16:10 Відповісти
Можу натиснути Google і тоді мені Цезор і нахер не здався.
показати весь коментар
08.05.2026 18:35 Відповісти
Маю інформацію що буде масовна атака, всім потужний привіт....,з Мельбурну (Вовка Піськограй)!
показати весь коментар
08.05.2026 08:35 Відповісти
Так він давно вже йде. Ху...ло є ху....ло, а нормальну країну ху....лостаном не називають
показати весь коментар
08.05.2026 08:46 Відповісти
А может это хитрость такая от Игната? Типа нет у нас ничего, мы открыты, бейте. А на самом деле все есть. И полетят эти ракеты по старым проверенным маршрутам. А там их ждут. Хотелось бы верить.
показати весь коментар
08.05.2026 10:29 Відповісти
Треба звернутися до Путіна, щоб той добровільно розпочав своє лікування в кращій Московській психлікарні. Якщо він погодиться, тоді не потрібно на нього одівати гамівну сорочку.
показати весь коментар
08.05.2026 12:12 Відповісти
 
 