РФ сигнализирует о намерениях воздушного террора против Киева, - посол Лукасевич

Временный поверенный Петр Лукасевич заявил, что действия и заявления РФ свидетельствуют о намерениях устроить воздушный террор против Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Российская дипломатия четко и недвусмысленно, через дипломатические ноты и заявления, сообщает всем и каждому, что россияне будут совершать военные преступления в Киеве и применять воздушный террор против города. Позорно. Но ожидаемо", – говорится в посте.

Что предшествовало?

Представительница МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что Киев может подвергнуться массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование "дня победы". Впоследствии в МИД РФ призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики;

Германия также не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева;

Не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая, и посольство Польши в Украине;

Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС отверг шантаж Москвы: Сибига поблагодарил страны, выступившие против угроз России дипмиссиям в Киеве