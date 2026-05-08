РФ сигнализирует о намерениях воздушного террора против Киева, - посол Лукасевич
Временный поверенный Петр Лукасевич заявил, что действия и заявления РФ свидетельствуют о намерениях устроить воздушный террор против Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.
"Российская дипломатия четко и недвусмысленно, через дипломатические ноты и заявления, сообщает всем и каждому, что россияне будут совершать военные преступления в Киеве и применять воздушный террор против города. Позорно. Но ожидаемо", – говорится в посте.
Что предшествовало?
Представительница МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что Киев может подвергнуться массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование "дня победы". Впоследствии в МИД РФ призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
- Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики;
Германия также не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева;
- Не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая, и посольство Польши в Украине;
Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.
