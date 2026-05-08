РФ сигнализирует о намерениях воздушного террора против Киева, - посол Лукасевич

Пётр Лукасевич заявил об угрозе военных преступлений РФ против Киева

Временный поверенный Петр Лукасевич заявил, что действия и заявления РФ свидетельствуют о намерениях устроить воздушный террор против Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

"Российская дипломатия четко и недвусмысленно, через дипломатические ноты и заявления, сообщает всем и каждому, что россияне будут совершать военные преступления в Киеве и применять воздушный террор против города. Позорно. Но ожидаемо", – говорится в посте.

Что предшествовало? 

Представительница МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что Киев может подвергнуться массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование "дня победы". Впоследствии в МИД РФ призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

  • Европейский Союз не планирует сокращать или эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на заявления Министерства иностранных дел России о возможных ударах 9 мая. В Еврокомиссии назвали такие угрозы частью российской эскалационной тактики;

  • Германия также не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева;

  • Не будет менять свою работу, несмотря на угрозы со стороны России накануне 9 мая, и посольство Польши в Украине;

  • Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

Чий і де тимчасовий повірений Пйотр Лукасевич?
08.05.2026 08:35
Маю інформацію що буде масовна атака, всім потужний привіт....,з Мельбурну (Вовка Піськограй)!
08.05.2026 08:35
Маю думку, що після оповіщення Ігнатом про пусті установки Петріот, кацапи обов'язково вдарять і не тільки по Києву! Подивимось куди потужний турист поїде на вихідні, як покине країну значить буде массована атака!
08.05.2026 08:16
він нікуди не поїде, бо не приїжав)
08.05.2026 08:22
Яка різниця поїде не поїде, його в бункері, як і ху...ло, нічого не візьме.
08.05.2026 08:49
це не важливо головне що тимчасовий і повірений
08.05.2026 08:39
Натисни на синенький текст посилання - вилізе відповідь
08.05.2026 16:10
Можу натиснути Google і тоді мені Цезор і нахер не здався.
08.05.2026 18:35
Маю інформацію що буде масовна атака, всім потужний привіт....,з Мельбурну (Вовка Піськограй)!
Так він давно вже йде. Ху...ло є ху....ло, а нормальну країну ху....лостаном не називають
08.05.2026 08:46
А может это хитрость такая от Игната? Типа нет у нас ничего, мы открыты, бейте. А на самом деле все есть. И полетят эти ракеты по старым проверенным маршрутам. А там их ждут. Хотелось бы верить.
08.05.2026 10:29
Треба звернутися до Путіна, щоб той добровільно розпочав своє лікування в кращій Московській психлікарні. Якщо він погодиться, тоді не потрібно на нього одівати гамівну сорочку.
08.05.2026 12:12
 
 