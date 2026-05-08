УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Відео Удари по РФ
3 265 18

Об’єкт нафтової інфраструктури, що фінансував російську війну, уражено у Ярославлі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони атакували об'єкт нафтової інфраструктури у російському Ярославлі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни.

Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", - зазначив він.

Читайте: Погрози РФ іноземним дипломатам у Києві - це "ознака паніки", - Вадефуль

Що передувало?

  • Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.

Читайте: Навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті з боку РФ не було, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) росія (69903) Ярославська область РФ (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Я не являюсь сторонником зелени, но в данном случае наверняка цели определяют военные. Какой смысл отправить добрые дроны на Москву чтобы их сбили 99,9% - если можно то же самое отправить туда где их не ждут и к их визиту не готовы. А потом нефтяные реки-мазутные берега, низкие нефтяные тучи и все бегают, суетяться....
показати весь коментар
08.05.2026 09:14 Відповісти
+5
Звідки впевненість що зіб'ють все? Прикінь щось да долетить. Яка паніка там почнеться на параді? А якщо щей з кровавою банею? Це не просто удар по іміджу, це контрольний в голову. Паніка, давка, трупи малюків під ногами, це ж красотіща. І ***** з трєбуни каже прайдітє пажалуісто в укритіє і вся ця каша в прямом ефірє. Це буде просто каойта пазор
показати весь коментар
08.05.2026 09:18 Відповісти
+5
саме з того часу як чудо юдо вова і андрєй звільнили військового залужного ми виключно відступаємо!!!
то ж, зелене гундосе рило стирчить всюди!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 09:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на мацкву ніяк...тільки двушечки
показати весь коментар
08.05.2026 09:09 Відповісти
Я не являюсь сторонником зелени, но в данном случае наверняка цели определяют военные. Какой смысл отправить добрые дроны на Москву чтобы их сбили 99,9% - если можно то же самое отправить туда где их не ждут и к их визиту не готовы. А потом нефтяные реки-мазутные берега, низкие нефтяные тучи и все бегают, суетяться....
показати весь коментар
08.05.2026 09:14 Відповісти
Звідки впевненість що зіб'ють все? Прикінь щось да долетить. Яка паніка там почнеться на параді? А якщо щей з кровавою банею? Це не просто удар по іміджу, це контрольний в голову. Паніка, давка, трупи малюків під ногами, це ж красотіща. І ***** з трєбуни каже прайдітє пажалуісто в укритіє і вся ця каша в прямом ефірє. Це буде просто каойта пазор
показати весь коментар
08.05.2026 09:18 Відповісти
Ну сегодя отправлять не надо, а вот завтра конечно с точки зрения психологического давления - наверное стоило бы, даже если собьют всех - победобесие под расчерченное дымными следами ракет пво и султанчиками разрывов зенитных снарядов голубое небо - это фактически означает что путину вывернули на голову его чемодан.
показати весь коментар
08.05.2026 09:22 Відповісти
Можна навіть без бойової частини запустить. Більше палива вгатить туда, щоб вище і довше летіли. Їхнє ПВО зробить все за нас
показати весь коментар
08.05.2026 09:26 Відповісти
Так, хай кацапи на збиття цих дронів витрачають свої дорогі ракети.
показати весь коментар
08.05.2026 09:35 Відповісти
Там достатньо буде виття сигналу повітряної тривоги, над Красною площею...
показати весь коментар
08.05.2026 09:27 Відповісти
за життя багато чого бачив.
розвал сересера було епічно.
але, побачити цю докумєнталку, то вже можна нічого і не бажати в житті.
показати весь коментар
08.05.2026 09:22 Відповісти
Панычна давка по-любому буде, якщо хто забув то я нагадаю, як це вже колись було:

Пам'ятаєте як сгорів супер джет, коли кацапи с бізнес класа спасали чємодани, заважаючи вийти іншим мирним-оркам і ті згоріли там живцем. Взагалі було чудове видовище. І в цьому сутність кацапів
https://www.youtube.com/watch?v=w1EO85LgjKI чому згорів Sukhoi Superjet 100?
показати весь коментар
08.05.2026 09:25 Відповісти
саме з того часу як чудо юдо вова і андрєй звільнили військового залужного ми виключно відступаємо!!!
то ж, зелене гундосе рило стирчить всюди!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 09:18 Відповісти
Абьявляльщик чужих досягнень - залишків від того, що ще не встиг спздти ?
показати весь коментар
08.05.2026 09:12 Відповісти
Жєртв і разрушєній нєт...
показати весь коментар
08.05.2026 09:15 Відповісти
"Яраславские робяты
Захатели малака...
Не папали пад карову -
А папали пад быка!..."
показати весь коментар
08.05.2026 09:16 Відповісти
ЖИТЕЛЯМ РОСТОВА І ЯРОСЛАВЛЯ ДРОНИ НЕ ДАВАЛИ СПАТИ ВСЮ НІЧ: ТАМ ПОЖЕЖІ НА НПЗ ТА В РАЙОНІ ІНШИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОБЄКТІВ
У Ростові досі видно дим над містом.

Ніч на 8 травня, жителі російських міст Ярославль Ярославської області та Ростов-на-Дону Ростовської області провели під звуки дронів і вибухів. Унаслідок атаки пожежа виникла на нафтопереробному заводі та ще біля кількох стратегічних об'єктів країни-терористки, пише https://t.me/astrapress Astra.

Атака на Ярославль

У Ярославлі місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Результатом яких, ймовірно, і стала пожежа на "НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". В Astra зазначають, що цей завод уже не раз опинявся під атакою українських безпілотниківПублічні дані свідчать, що "Славнефть-ЯНОС" - це НПЗ паливно-масляного профілю. Це один із п'яти найбільших НПЗ РФ за обсягами переробки вуглеводневої сировини. При цьому він найбільше нафтопереробне підприємство в Центральному федеральному окрузі Росії"Славнефть-ЯНОС" - основний нафтопереробний актив ПАТ "НГК "Славнефть". У випадку з останнім 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюють ПАТ "НК "Роснефть" і ПАТ "Газпром"Атака на Ростов-на-Дону

Там місцеві жителі теж скаржилися на велику кількість вибухів. Як результат, у місті виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" і філії науково-технічного центру "Радар". У мережі публікують відео, згідно з якими в місті навіть вранці стоїть дим над місцем пожежКанал Astra проаналізував кадри, зняті місцевими жителями, і встановив, що вогонь спалахнув у районі Західного промвузла. Там розташовано багато підприємств, зокрема завод "Емпілс". У січні 2026 року його вже атакували дрони. Також там стоїть філія "НТЦ Радар". "Емпілс" є одним із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня країни-агресоркиЩо стосується АТ "Науково-технічний центр "Радар", то там розробляють і просувають наукомісткі технології. Основна сфера - розробка та обслуговування комплексів спецпризначення. На сайті з вакансіями в Ростові-на-Дону вказувалося, що "Радар", зокрема, співпрацює з Міноборони РФНапередодні повідомлялося, що вибухи https://zn.ua/ukr/war/vibukhi-u-permi-pid-udarom-opinivsja-stratehichnij-naftovij-vuzol-transnjefti.html прогриміли російській Пермі. За попередніми даними, під атаку потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Пермь". Це вузлова станція системи "Транснафти", що відповідає за перекачування, зберігання і розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об'єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина потрапляє в загальну систему транспортування і може прямувати в порти Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ і Туапсе.
показати весь коментар
08.05.2026 09:25 Відповісти
Проведення победобесія під загрозою. Це найголовніша скрепа у ідіотів і правослоавного джихада. Як же їм хочеться провести демонстрацію сили і брехні над всім здоровим глуздом.
Велика надія на Мадяра і його війська, які можуть сьогодні і завтра виправити історію і пропаганду терористичної держави і їх фюрера.
показати весь коментар
08.05.2026 09:39 Відповісти
у Пєрмь сьогодня знов прилетіло, поки що невідомо куди. Але ж там роботи непочатий край, тому Пєрмь треба ******* кожний день: НПЗ, НПО "Іскра", пороховий завод, НИИПМ, завод "Машиностроітєль", АО "Галополімєр", потм знов НПЗ.... і так по колу. Тоді буде менше летіти "оніксів", "смерчів" та Х-59, бо ППЗ, "Іскра", НИИПМ та "Машиностроітєль" мають безпосереднє відношення до виробництва цих видів зброї.
показати весь коментар
08.05.2026 09:46 Відповісти
Це так потужно... головне що нафтопровід "дружба" продовжує качати кацапську нафту в Європу,і війну він зовсім навіть не фінансує... зате Європа дала нам 90 ярдів.
показати весь коментар
08.05.2026 10:57 Відповісти
 
 