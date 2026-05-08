Об’єкт нафтової інфраструктури, що фінансував російську війну, уражено у Ярославлі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони атакували об'єкт нафтової інфраструктури у російському Ярославлі.

Подробиці

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни.



Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", - зазначив він.

Що передувало?

Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.

