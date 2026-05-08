Об’єкт нафтової інфраструктури, що фінансував російську війну, уражено у Ярославлі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони атакували об'єкт нафтової інфраструктури у російському Ярославлі.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни.
Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", - зазначив він.
- Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.
У Ростові досі видно дим над містом.
Ніч на 8 травня, жителі російських міст Ярославль Ярославської області та Ростов-на-Дону Ростовської області провели під звуки дронів і вибухів. Унаслідок атаки пожежа виникла на нафтопереробному заводі та ще біля кількох стратегічних об'єктів країни-терористки, пише https://t.me/astrapress Astra.
Атака на Ярославль
У Ярославлі місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Результатом яких, ймовірно, і стала пожежа на "НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". В Astra зазначають, що цей завод уже не раз опинявся під атакою українських безпілотниківПублічні дані свідчать, що "Славнефть-ЯНОС" - це НПЗ паливно-масляного профілю. Це один із п'яти найбільших НПЗ РФ за обсягами переробки вуглеводневої сировини. При цьому він найбільше нафтопереробне підприємство в Центральному федеральному окрузі Росії"Славнефть-ЯНОС" - основний нафтопереробний актив ПАТ "НГК "Славнефть". У випадку з останнім 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюють ПАТ "НК "Роснефть" і ПАТ "Газпром"Атака на Ростов-на-Дону
Там місцеві жителі теж скаржилися на велику кількість вибухів. Як результат, у місті виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" і філії науково-технічного центру "Радар". У мережі публікують відео, згідно з якими в місті навіть вранці стоїть дим над місцем пожежКанал Astra проаналізував кадри, зняті місцевими жителями, і встановив, що вогонь спалахнув у районі Західного промвузла. Там розташовано багато підприємств, зокрема завод "Емпілс". У січні 2026 року його вже атакували дрони. Також там стоїть філія "НТЦ Радар". "Емпілс" є одним із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня країни-агресоркиЩо стосується АТ "Науково-технічний центр "Радар", то там розробляють і просувають наукомісткі технології. Основна сфера - розробка та обслуговування комплексів спецпризначення. На сайті з вакансіями в Ростові-на-Дону вказувалося, що "Радар", зокрема, співпрацює з Міноборони РФНапередодні повідомлялося, що вибухи https://zn.ua/ukr/war/vibukhi-u-permi-pid-udarom-opinivsja-stratehichnij-naftovij-vuzol-transnjefti.html прогриміли російській Пермі. За попередніми даними, під атаку потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Пермь". Це вузлова станція системи "Транснафти", що відповідає за перекачування, зберігання і розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об'єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина потрапляє в загальну систему транспортування і може прямувати в порти Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ і Туапсе.
