Дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі, завод у Ростові та Пермі. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Москва: обмеження в аеропортах

Перші повідомлення про безпілотники над Москвою з’явилися ввечері 7 травня.

Через загрозу атак Росавіація тимчасово запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково та Домодєдово.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив роботу ППО та заявив про збиття дронів, однак подробиць щодо можливих наслідків не навів.

Ярославль: пожежа на великому НПЗ

У Ярославлі після серії вибухів повідомили про пожежу на території нафтопереробного заводу, який вважається одним із найбільших НПЗ на півночі Росії.

У мережі поширювалися кадри густого диму над підприємством.

Дрони атакували НПЗ у Ярославлі

"Славнефть-ЯНОС", згідно з відкритими даними - нафтопереробний завод паливно-масляного профілю.

  • входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ;
  • є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

ЯНОС є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".

Ростов-на-Дону: масштабна пожежа на підприємстві

У Ростові-на-Дону після нічних вибухів спалахнула велика пожежа.

За повідомленнями місцевих жителів, удару могли завдати по підприємству "Ростовагропромзапчасть".

У різних районах міста лунали сирени, також повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Згідно з аналізом ASTRA відеозаписів очевидців, пожежа виникла в районі Західного промислового майданчика. Там розташовано багато підприємств різного профілю, зокрема завод "Емпілс", який зазнав атаки раніше у січні 2026 року, та філія "НТЦ Радар".

"Емпілс" — один із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня Росії.

Акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар"" займається розробкою та просуванням наукоємних технологій. Основною сферою його діяльності є:

  • розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення.

"Наразі філія співпрацює з багатьма відомими компаніями в Росії та з Міністерством оборони РФ", — повідомлялося на сайті з вакансіями в Ростові.

Перм

Також вибухи пролунали знову у місті Перм. Губернатор заявив, що атаковано "промислові майданчики Пермського краю".

Міноборони країни-окупанта повідомило, що ППО нібито збила протягом ночі 264 БпЛА.

+19
А бити по параду і не треба.
Парад - символічна дія.
Отже, і контрдія має бути символічною.
Тобто достатньо пролетіти над і далі, до справжніх цілей.
Найкращий варіант.
Чи справдиться?
Подивимось.
08.05.2026 06:56
+18
Як тут на днях писали диванні мамкині ікспєрди,8-9 травня ударів по кацапам не буде.
08.05.2026 06:39
+17
Двіжуха має тривати до повного знищення рашисткава рєйха...
08.05.2026 06:54
08.05.2026 06:39
08.05.2026 06:46
08.05.2026 06:50
08.05.2026 07:35
08.05.2026 08:23
08.05.2026 06:56
Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня
Kozyuk 07.05.2026 19:06
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
08.05.2026 07:06
На москву, начебто, стягнули 90% всього ППО. Треба цим користуватися й розносити те, що вони розкрили. А сам парад - то другорядне.
08.05.2026 10:25
Читайте вище. Одне іншому не перешкода. Можна і обманки пустити, легкі без БЧ, цього достатньо.
08.05.2026 10:26
Пускай! хто тобі не дає?
08.05.2026 16:39
Мадяр вже сказав.
08.05.2026 16:41
Якшо вже дрони долетіли до параду, то буде гріх не вʼїпати. Але я думаю весь балаган звернуть в укриття в той самий момент, як десь на підльоті виявлять дрони. Всі миттєво організовано розбіжуться.
08.05.2026 10:19
Вже завтра все дізнаємось. Або ні: зв'язок же вимнений наглухо.
Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Без зв'язку - гірше, ніж обстріл.
Бо дрон або ракета влучають в одну точку, де комусь не пощастило.
А відсутність зв'язку ламає і повсякденні справи, і бізнес у всій локації.
То де ті бунти в ситій мАцквє, до комфорту звичній?
08.05.2026 10:24
а от поясни, нахера бити по тому всратому параду?
08.05.2026 07:25
символічно, ефективно за кількістю...і дуже хочеться
08.05.2026 09:40
Як оцінити ефект від "СВО прішло в маскву"?
08.05.2026 09:44
Якщо буде прийдеш написати "вибачаюсь я помилився"? Чи зникнеш як звичайний пи#дабол?
08.05.2026 10:03
Ти бовдур уважно на дату подивись ---Увечері 7 травня Джерело: https://censor.net/ua/n4002071
08.05.2026 06:51
Телепень,там написано так-Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Джерело: https://censor.net/ua/n4002071.
08.05.2026 06:55
Ти поспішив Ішаку зад лизнуть, дочекайся дня побєдобєсія, потім вихвалятимеш як буде за що )))
08.05.2026 07:00
Обісрався,а тапер хамиш. Ти поспішив скиглить як стара баба і рівнять інших по собі.Я нікого не вихваляв,а написав що диванні всепропадли несли хєрню.Впізнав себе,тому гавкаєш.
08.05.2026 08:01
Так це удари 7 травня. Подивимося, які удари будуть 8 і 9 травня в переконаємося правду писали диванні мамині експерт чи ні?
08.05.2026 07:05
Писали що по Мацквє не буде ударів. Так їх, судячи з усього й не було, інакше би вже були якісь відеодокази. А поки що є лише відеодокази з ********** та з Ростова-Нада-Ну, так туди і раніше прилітало, а з Мацкви немає.
08.05.2026 12:22
Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна проти Українського народу була продовжена.
На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Думайте.
08.05.2026 14:52
таки да
09.05.2026 03:25
Двіжуха має тривати до повного знищення рашисткава рєйха...
08.05.2026 06:54
Як на мене, то є можливість вдарити по важливих цілях в окупованому Криму, Донецьку, Луганську і нафтопереробних та воєнних заводах на росії. Більшість систем ППО пуйло потягнуло до москви.
Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки. А після 9 травня кцапи як били, так і будуть продовжувати бити по українських містах. То є терорист і потвора.
08.05.2026 07:10
"Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки" - ну не так-то вже й давно, тиждень тому...
08.05.2026 07:28
Нагадайте, бо у звітах Генштабу ''загальних бойових втратах ворога'' в графі ''знищені літаки'' ніяких змін цифр не було.
08.05.2026 07:39
помолився, майже 2 тижні тому
Основні деталі ураження:
Дата та місце: Ніч на 25 квітня 2026 року, аеродром «Шагол», Челябінськ.Чим уражено: Дрони Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ.Результати (за підтвердженням Генштабу та):Пошкоджено щонайменше два винищувачі Су-57.Уражено винищувач-бомбардувальник Су-34.Пошкоджено ще один літак невстановленої модифікації.Знищено машину обслуговування літаків, що знаходилася між Су-57.Особливості атаки: Літаки були уражені попри наявність ППО, що підкреслює високу ефективність далекобійних українських БПЛА. [https://glavcom.ua/world/world-politics/urazhennja-aerodromu-v-cheljabinsku-madjar-nazvav-kilkist-znishchenikh-litakiv-1117114.html 1, https://www.ukr.net/ru/news/details/russianaggression/117272829.html 2, https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/117280225.html 3, https://www.facebook.com/galka.if.ua/videos/%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%80%D1%84-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94-/1495130035326076/ 4, https://www.instagram.com/p/DXzCxPPDFY5/ 5]

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив кадри, що підтверджують успішне влучання та ураження ворожої авіаційної техніки на значній відстані. [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4118763-na-aerodromi-v-celabinskij-oblasti-urazeni-cotiri-rosijski-litaki-komanduvac-sil-bezpilotnih-sistem.html 1, https://focus.ua/uk/*******-novosti/752709-udar-zsu-po-aerodromu-v-chelyabinsku-komandir-sbs-nazvav-kilkist-urazhenoji-tehniki 2]
08.05.2026 07:48
Дякую за інформацію. Не відомо, чому про це Генштаб не поставив відмітки на графі навпроти цифр знищених літаків? Але то таке, головне, що знищили. Чекаємо на знищення тих, що кожного дня кидають КАБи на Дніпропетровщині, Запоріжжя, Донеччині, Херсонщині, Сумщину та Харківщині.
08.05.2026 07:54




Так, немає змін у графі знищених ворожих літаків. 25.4.2026 було 435 і на сьогодні 435. Мабуть перевіркою не підтвердили знищення цих літаків?
08.05.2026 12:14
Є*аште по маковії, злодюгах-злдійських, є*аше без жалю!
08.05.2026 08:15
якісь галімиє заволи у Ростові були вибрані для ураження. Я би навіть сказав би - шараги.
У Ростові є достойніші цілі. Наприклад той же завод "Прибор", який виробляє радіоелектронні комплекси для виявлення та класифікації випромінювань літакових, корабельних РЛС і РЛГСН ракет, або завод "Граніт", який виробляє клістрони для РЛС ППО, ПРО, авіації та для апаратури у складі автоматизованих систем управління повітряним рухом. І авіапрладний ремзавод теж жодного разу не був атакований.
Якщо не враховувати одну жалюгідну пробу у минулому році атакувати одним дроном "Граніт", то ці підприємства не були ні разу уражені.
08.05.2026 08:25
Парад треба лише налякати...А з віцськової точки зору краще зробити туапсець на кількох заводах чи нпз, спалити Новоросійський порт ,скажімо. Це всі розуміють.
08.05.2026 08:37
Ех, нам би накрити «ямальський хрест» - це Мега ціль !!!
08.05.2026 09:02
Треба Міндіча просити щоб зробив нову ракету, бо Фламінго не долетить, а більше ніхто не зробить, бо грошей не дадуть.
08.05.2026 10:09
До параду ще доба - ще над парою важливих для рашки обєктів стигнуть відкрити беззахисне небо для дронів ЗСУ?
08.05.2026 09:18
Надання розвідданих трампоїд же не забрав в України ...
08.05.2026 09:19
Немає ніяких підтверджень, що щось суттєве долетіло до москви, Фаєрпоінт знову обісрався, але продовжує знищувати Касьянова, безпілотники якого літали в ворожу столицю.
08.05.2026 10:06
По параду і не треба бити, пуста трата зброї
треба максимальний удар по місцях, звідки позабирали ппо
08.05.2026 11:17
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
08.05.2026 14:43
ТАК КОЛИ ПО ПУТІНУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМ БУДУТЬ ПРИЛЬОТИ ЗА НАШІ ГРОШИ !!!???
09.05.2026 02:51
 
 