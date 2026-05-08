Дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі, завод у Ростові та Пермі. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Москва: обмеження в аеропортах

Перші повідомлення про безпілотники над Москвою з’явилися ввечері 7 травня.

Через загрозу атак Росавіація тимчасово запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково та Домодєдово.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив роботу ППО та заявив про збиття дронів, однак подробиць щодо можливих наслідків не навів.

Ярославль: пожежа на великому НПЗ

У Ярославлі після серії вибухів повідомили про пожежу на території нафтопереробного заводу, який вважається одним із найбільших НПЗ на півночі Росії.

У мережі поширювалися кадри густого диму над підприємством.

"Славнефть-ЯНОС", згідно з відкритими даними - нафтопереробний завод паливно-масляного профілю.

входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ;

є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

ЯНОС є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".

Ростов-на-Дону: масштабна пожежа на підприємстві

У Ростові-на-Дону після нічних вибухів спалахнула велика пожежа.

За повідомленнями місцевих жителів, удару могли завдати по підприємству "Ростовагропромзапчасть".

У різних районах міста лунали сирени, також повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Згідно з аналізом ASTRA відеозаписів очевидців, пожежа виникла в районі Західного промислового майданчика. Там розташовано багато підприємств різного профілю, зокрема завод "Емпілс", який зазнав атаки раніше у січні 2026 року, та філія "НТЦ Радар".

"Емпілс" — один із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня Росії.

Акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар"" займається розробкою та просуванням наукоємних технологій. Основною сферою його діяльності є:

розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення.

"Наразі філія співпрацює з багатьма відомими компаніями в Росії та з Міністерством оборони РФ", — повідомлялося на сайті з вакансіями в Ростові.

Перм

Також вибухи пролунали знову у місті Перм. Губернатор заявив, що атаковано "промислові майданчики Пермського краю".

Міноборони країни-окупанта повідомило, що ППО нібито збила протягом ночі 264 БпЛА.

