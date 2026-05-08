Дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі, завод у Ростові та Пермі. ВІДЕО+ФОТО
Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Росії фіксували безпілотники, вибухи, роботу ППО та пожежі на промислових об’єктах. Безпілотники завдали ударів по Москві, Ростову та Ярославлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Москва: обмеження в аеропортах
Перші повідомлення про безпілотники над Москвою з’явилися ввечері 7 травня.
Через загрозу атак Росавіація тимчасово запровадила обмеження на польоти в аеропортах Внуково та Домодєдово.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив роботу ППО та заявив про збиття дронів, однак подробиць щодо можливих наслідків не навів.
Ярославль: пожежа на великому НПЗ
У Ярославлі після серії вибухів повідомили про пожежу на території нафтопереробного заводу, який вважається одним із найбільших НПЗ на півночі Росії.
У мережі поширювалися кадри густого диму над підприємством.
"Славнефть-ЯНОС", згідно з відкритими даними - нафтопереробний завод паливно-масляного профілю.
- входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ;
- є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.
ЯНОС є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".
Ростов-на-Дону: масштабна пожежа на підприємстві
У Ростові-на-Дону після нічних вибухів спалахнула велика пожежа.
За повідомленнями місцевих жителів, удару могли завдати по підприємству "Ростовагропромзапчасть".
У різних районах міста лунали сирени, також повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.
Згідно з аналізом ASTRA відеозаписів очевидців, пожежа виникла в районі Західного промислового майданчика. Там розташовано багато підприємств різного профілю, зокрема завод "Емпілс", який зазнав атаки раніше у січні 2026 року, та філія "НТЦ Радар".
"Емпілс" — один із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня Росії.
Акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар"" займається розробкою та просуванням наукоємних технологій. Основною сферою його діяльності є:
- розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення.
"Наразі філія співпрацює з багатьма відомими компаніями в Росії та з Міністерством оборони РФ", — повідомлялося на сайті з вакансіями в Ростові.
Перм
Також вибухи пролунали знову у місті Перм. Губернатор заявив, що атаковано "промислові майданчики Пермського краю".
Міноборони країни-окупанта повідомило, що ППО нібито збила протягом ночі 264 БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Парад - символічна дія.
Отже, і контрдія має бути символічною.
Тобто достатньо пролетіти над і далі, до справжніх цілей.
Найкращий варіант.
Чи справдиться?
Подивимось.
Kozyuk 07.05.2026 19:06
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Без зв'язку - гірше, ніж обстріл.
Бо дрон або ракета влучають в одну точку, де комусь не пощастило.
А відсутність зв'язку ламає і повсякденні справи, і бізнес у всій локації.
То де ті бунти в ситій мАцквє, до комфорту звичній?
На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Думайте.
Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки. А після 9 травня кцапи як били, так і будуть продовжувати бити по українських містах. То є терорист і потвора.
Основні деталі ураження:
Дата та місце: Ніч на 25 квітня 2026 року, аеродром «Шагол», Челябінськ.Чим уражено: Дрони Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ.Результати (за підтвердженням Генштабу та):Пошкоджено щонайменше два винищувачі Су-57.Уражено винищувач-бомбардувальник Су-34.Пошкоджено ще один літак невстановленої модифікації.Знищено машину обслуговування літаків, що знаходилася між Су-57.Особливості атаки: Літаки були уражені попри наявність ППО, що підкреслює високу ефективність далекобійних українських БПЛА. [https://glavcom.ua/world/world-politics/urazhennja-aerodromu-v-cheljabinsku-madjar-nazvav-kilkist-znishchenikh-litakiv-1117114.html 1, https://www.ukr.net/ru/news/details/russianaggression/117272829.html 2, https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/117280225.html 3, https://www.facebook.com/galka.if.ua/videos/%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%80%D1%84-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94-/1495130035326076/ 4, https://www.instagram.com/p/DXzCxPPDFY5/ 5]
Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив кадри, що підтверджують успішне влучання та ураження ворожої авіаційної техніки на значній відстані. [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4118763-na-aerodromi-v-celabinskij-oblasti-urazeni-cotiri-rosijski-litaki-komanduvac-sil-bezpilotnih-sistem.html 1, https://focus.ua/uk/*******-novosti/752709-udar-zsu-po-aerodromu-v-chelyabinsku-komandir-sbs-nazvav-kilkist-urazhenoji-tehniki 2]
Так, немає змін у графі знищених ворожих літаків. 25.4.2026 було 435 і на сьогодні 435. Мабуть перевіркою не підтвердили знищення цих літаків?
У Ростові є достойніші цілі. Наприклад той же завод "Прибор", який виробляє радіоелектронні комплекси для виявлення та класифікації випромінювань літакових, корабельних РЛС і РЛГСН ракет, або завод "Граніт", який виробляє клістрони для РЛС ППО, ПРО, авіації та для апаратури у складі автоматизованих систем управління повітряним рухом. І авіапрладний ремзавод теж жодного разу не був атакований.
Якщо не враховувати одну жалюгідну пробу у минулому році атакувати одним дроном "Граніт", то ці підприємства не були ні разу уражені.
треба максимальний удар по місцях, звідки позабирали ппо