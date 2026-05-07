Новини
У РФ заявили про збиття нібито 347 українських БпЛА: вибухи лунали в Москві, Брянську, Чебоксарах та низці регіонах

Дрони атакували Москву та оборонні об’єкти РФ: що відомо

У Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників на низку регіонів країни. Міністерство оборони РФ стверджує, що сили ППО нібито знищили 347 дронів, однак інформацію про кількість БпЛА, які досягли цілей, російська влада традиційно не розкриває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Під атакою була Москва

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі російська ППО нібито збила 11 безпілотників, які прямували у бік столиці РФ.

За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Через загрозу атак в аеропортах Внуково та Шереметьєво тимчасово обмежували прийом і відправлення рейсів.

У Чебоксарах знову атакували оборонне підприємство

Під ударом також опинилися Чебоксари - столиця Чуваської Республіки РФ. Там розташоване оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес", яке вже атакували 5 травня.

Мер міста Станіслав Трофімов повідомив, що через ситуацію місцеві школи перевели на дистанційний режим навчання.

Дрони фіксували над десятками регіонів РФ

За даними Міноборони РФ, безпілотники нібито збивали над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Новгородською, Орловською, Пензенською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тамбовською, Тверською, Тульською та Московською областями.

У Бежицькому районі Брянська зафіксовано влучання, внаслідок якого пошкоджено два багатоквартирні будинки. За попередніми даними, у понад 20 квартирах вибито шибки, також пошкоджено близько 40 автомобілів. Повідомляється про 13 постраждалих, серед яких одна дитина. Місцеві жителі чули від п’яти до семи вибухів.

Крім того, у Брянській області сталася пожежа на свинокомплексі "Міраторга" - згорів один із виробничих корпусів.

У Таганрозі за 15 хвилин пролунало щонайменше п’ять вибухів. Попередньо, інформації про постраждалих чи серйозні руйнування не надходило.

Жителі Сочі та Адлера повідомляли про гучні звуки та спалахи в небі над Чорним морем. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Також про роботу ППО повідомляли у Краснодарському краї, Республіці Адигея, Калмикії, а також над тимчасово окупованим Кримом і акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

безпілотник БпЛА Брянськ москва Сочі Удари по РФ Таганрог Чебоксари
Підготовка до святкового салюту?
Було би добре якби під час параду бахнули би по мосту і ямальскому хресту.
07.05.2026 09:19 Відповісти
Хто його знає... Рівень ефективності застосування зброї, завжди вважався "військовою таємницею", мінімум, до кінця війни... Про це, зараз, можна довідаться тільки приблизно та опосередковано, по рівню "виття на болотах", у їх соцмережах...
07.05.2026 08:53 Відповісти
Москва не повинна жити
Треба робити москвопсе з їхнього нпз в капотні
07.05.2026 09:07 Відповісти
Єто победа. А більше тисячі прилетіло.
07.05.2026 08:49 Відповісти
07.05.2026 08:53 Відповісти
Так. Слідуюча війна, війна супутників. Дрони, ми вже пройшли. Є і тактика проти них. Параша ще не додумалась.
07.05.2026 09:09 Відповісти
Побачимо...
07.05.2026 09:15 Відповісти
Обратил внимание на следующее. Под брянском наши разбомбили свинячий комплекс. Пожалуй единственные русские свиньи, которые пострадали почём зря.
07.05.2026 09:49 Відповісти
Ефективність дронів з часом буде падати якщо вони не будуть вдосконалюватися. Рашисти вже викладають відео як наші дрони або глохнуть в повітрі або ледве повзуть що дивуюсь як їх можна не збити. Ті ж шахеди мають майже в півтора рази більшу швидкість і більшу бч
07.05.2026 09:04 Відповісти
Вдосконалення дронів веде до збільшення вартості, в збільшення вартості повністю анулюе головну фішку дронів - дешевизна. Це лоукост-зброя.
07.05.2026 09:15 Відповісти
Путін вже давно показав, як літають його гіперзвукові ракети, з ядерними двигунами...
07.05.2026 09:16 Відповісти
в "гєранях" використовуються два типи б\ч від різних виробників: б\ч від "державного НДІ машинобудування імєні Бахірєва" (м. Дзердинськ) - осколковофугасно-запальна ОФЗБС-50 (маса б/ч - 50 кг, маса ВР - 20 кг); б/ч від НВО "Базальт" (московська обл. м. Красноармійськ)- осколковофугасно-запальна ОФЗБЧ-50 (маса б/ч - 50 кг, маса ВР - 16 кг). З 2024 року у "грані почали пхати дві б\ч тандемом, зменшивши кількість палива і запускаючи їх ближче до теріторії України.
Маса б/ч у Ан-196 - 75 кг.
Маса б/ч у FP-1 - до 120 кг.
Крейсерська швидкість у всіх цих дронв практично однакова - до 200 км на годину.
07.05.2026 10:02 Відповісти
Треба враховувати ще той факт, що частина дронів це обманки
07.05.2026 11:05 Відповісти
07.05.2026 09:07 Відповісти
Ну, у рашистів, на відміну від зеленского, є власне ППО - так шо вони можуть збивати оті тихохідні дрони. А от 3000 ракет від зеленского у 24 - це фарс, просто міндічи все розікрали.
07.05.2026 09:09 Відповісти
Ппо кацапів гарно влучає у свої цивільні будинки. Запускати щоночі сотню дронів Касьяна і ппо буде руйнувати одну багатоповерхівку.
07.05.2026 09:11 Відповісти
Цікаво, багато зелених експертів переконували що у рашки ппо немає і вони ще живуть, бо зеля добрий
07.05.2026 09:13 Відповісти
Їхнє ппо діряве, для сотень дронів можна вважати його не існує.
07.05.2026 09:15 Відповісти
Воно є, але таку територію як Росія просто неможливо прикрити. Тому прикривають саме головне, Москву і бункер *****. А інші, їбіться як хочете.
07.05.2026 09:17 Відповісти
Максимум 50 полетіло. А кацапи вже всрались
07.05.2026 09:12 Відповісти
07.05.2026 09:19 Відповісти
#ЗЕзрадаВонаТака:

Це реальний треш..

Сенс-банк(колишній Альфа-банк), який після націоналізації використовувала ОЗУ міндіча для відмивання коштів - НЕ ВИПЛАЧУВАВ ДЕРЖАВІ ДИВІДЕНДИ

Давайте ще раз..

Банк, який є державною власністю, який рятували за наші з вами податки - не віддавав державі прибуток. Ні скільки. Ні копійки. А Мінфін погоджував його дії і дозволяв весь прибуток використовувати на докапіталізацію банку. При цьому, куди ділися майже МІЛЬЯРД гривень лише за 2024 рік представник Мінфіну так і не зміг пояснити. Не можуть ж бджоли бути проти меду..

А ви, дурні ФОПи, боріться за виживання і далі, відбивайтеся від фінмоніторингу за 1000 грн дружині, платіть за все вчасно та не вознікайте, поки серйозні дядьки, з мільйонними зарплатами, дерибанять бабло між собою.
07.05.2026 10:32 Відповісти
Що не зробиш щоби військову ходу не проводити, бо парад проводити боязно, не за народ з болота, а за себе, ху....ла першого та любиму валізу
07.05.2026 10:56 Відповісти
 
 