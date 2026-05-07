У РФ заявили про збиття нібито 347 українських БпЛА: вибухи лунали в Москві, Брянську, Чебоксарах та низці регіонах
У Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників на низку регіонів країни. Міністерство оборони РФ стверджує, що сили ППО нібито знищили 347 дронів, однак інформацію про кількість БпЛА, які досягли цілей, російська влада традиційно не розкриває.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Під атакою була Москва
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі російська ППО нібито збила 11 безпілотників, які прямували у бік столиці РФ.
За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.
Через загрозу атак в аеропортах Внуково та Шереметьєво тимчасово обмежували прийом і відправлення рейсів.
У Чебоксарах знову атакували оборонне підприємство
Під ударом також опинилися Чебоксари - столиця Чуваської Республіки РФ. Там розташоване оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес", яке вже атакували 5 травня.
Мер міста Станіслав Трофімов повідомив, що через ситуацію місцеві школи перевели на дистанційний режим навчання.
Дрони фіксували над десятками регіонів РФ
За даними Міноборони РФ, безпілотники нібито збивали над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Новгородською, Орловською, Пензенською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тамбовською, Тверською, Тульською та Московською областями.
У Бежицькому районі Брянська зафіксовано влучання, внаслідок якого пошкоджено два багатоквартирні будинки. За попередніми даними, у понад 20 квартирах вибито шибки, також пошкоджено близько 40 автомобілів. Повідомляється про 13 постраждалих, серед яких одна дитина. Місцеві жителі чули від п’яти до семи вибухів.
Крім того, у Брянській області сталася пожежа на свинокомплексі "Міраторга" - згорів один із виробничих корпусів.
У Таганрозі за 15 хвилин пролунало щонайменше п’ять вибухів. Попередньо, інформації про постраждалих чи серйозні руйнування не надходило.
Жителі Сочі та Адлера повідомляли про гучні звуки та спалахи в небі над Чорним морем. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
Також про роботу ППО повідомляли у Краснодарському краї, Республіці Адигея, Калмикії, а також над тимчасово окупованим Кримом і акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.
Маса б/ч у Ан-196 - 75 кг.
Маса б/ч у FP-1 - до 120 кг.
Крейсерська швидкість у всіх цих дронв практично однакова - до 200 км на годину.
Сенс-банк(колишній Альфа-банк), який після націоналізації використовувала ОЗУ міндіча для відмивання коштів - НЕ ВИПЛАЧУВАВ ДЕРЖАВІ ДИВІДЕНДИ
Давайте ще раз..
Банк, який є державною власністю, який рятували за наші з вами податки - не віддавав державі прибуток. Ні скільки. Ні копійки. А Мінфін погоджував його дії і дозволяв весь прибуток використовувати на докапіталізацію банку. При цьому, куди ділися майже МІЛЬЯРД гривень лише за 2024 рік представник Мінфіну так і не зміг пояснити. Не можуть ж бджоли бути проти меду..
А ви, дурні ФОПи, боріться за виживання і далі, відбивайтеся від фінмоніторингу за 1000 грн дружині, платіть за все вчасно та не вознікайте, поки серйозні дядьки, з мільйонними зарплатами, дерибанять бабло між собою.