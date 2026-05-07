Дрони атакували логістичний центр Міноборони РФ у Підмосков’ї. ВIДЕО

Вночі проти 7 травня у Московській області лунали вибухи та було чутно роботу систем протиповітряної оборони в кількох районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників. За повідомленнями російських моніторингових каналів, у місті Наро-Фомінськ було зафіксовано атаку на виробничо-логістичний комплекс "Нара", який належить Міністерству оборони РФ.

За наявною інформацією, атака була спрямована на інфраструктуру, яка відіграє роль у постачанні російської армії.

Наразі деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків удару уточнюються.

Що відомо про об’єкт

Виробничо-логістичний комплекс (ВЛК) "Нара" - масштабний, високотехнологічний військовий об’єкт РФ, розташований у місті Наро-Фомінськ Московської області на території військового містечка № 3.

Призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для ЗС РФ.

Площа комплексу - близько 180–200 гектарів.

ВЛК "Нара" включає кілька зон:

  • складські приміщення;
  • адміністративно-господарську зону;
  • майданчики для техніки;
  • інженерну та логістичну інфраструктуру;
  • (частково) житлові та службові об’єкти.

Фактично це військовий логістичний хаб нового типу, який заміщує старі радянські склади й забезпечує швидший розподіл матеріальних ресурсів для армії.

Заткнули нору?
07.05.2026 08:20 Відповісти
Кацапські виродки повинні здохнути та дати Українцям спокій
07.05.2026 08:25 Відповісти
Поки cstsapu відтягнули більшість своїх систем ППО на забезпечення проведення параду - є шанс вдарити по логістиці і важливих пунктах ворога на окупованих територіях.
07.05.2026 08:31 Відповісти
Судячи зі звуків - логістичний центр прикритий розрахунками крупнокаліберних кулеметів. Вибухів у повітрі НЕМАЄ. Значить вони ставалися на землі - або після влучання по цілі, або при падінні БПЛА, після збиття...
07.05.2026 09:20 Відповісти
Одностороннєє пєрєміріє?
07.05.2026 09:43 Відповісти
В ці дні наші ЗСУ мають вдарити по накопиченню кацапів і Криму, Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Кацапські літаки кожного дня скидають сотні КАБів, вони ж десь там базуються?
07.05.2026 09:59 Відповісти
Кари оркам, страшної кари!!!
07.05.2026 10:49 Відповісти
 
 