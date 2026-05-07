Дрони атакували логістичний центр Міноборони РФ у Підмосков’ї. ВIДЕО
Вночі проти 7 травня у Московській області лунали вибухи та було чутно роботу систем протиповітряної оборони в кількох районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників. За повідомленнями російських моніторингових каналів, у місті Наро-Фомінськ було зафіксовано атаку на виробничо-логістичний комплекс "Нара", який належить Міністерству оборони РФ.
За наявною інформацією, атака була спрямована на інфраструктуру, яка відіграє роль у постачанні російської армії.
Наразі деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків удару уточнюються.
Що відомо про об’єкт
Виробничо-логістичний комплекс (ВЛК) "Нара" - масштабний, високотехнологічний військовий об’єкт РФ, розташований у місті Наро-Фомінськ Московської області на території військового містечка № 3.
Призначений для зберігання та розподілу військових вантажів, забезпечуючи автоматизовану логістику для ЗС РФ.
Площа комплексу - близько 180–200 гектарів.
ВЛК "Нара" включає кілька зон:
- складські приміщення;
- адміністративно-господарську зону;
- майданчики для техніки;
- інженерну та логістичну інфраструктуру;
- (частково) житлові та службові об’єкти.
Фактично це військовий логістичний хаб нового типу, який заміщує старі радянські склади й забезпечує швидший розподіл матеріальних ресурсів для армії.
