Дроны атаковали логистический центр Минобороны РФ в Подмосковье

В ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы и слышалась работа систем противовоздушной обороны в нескольких районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщали о пролете беспилотников. По сообщениям российских мониторинговых каналов, в городе Наро-Фоминск была зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Министерству обороны РФ.

По имеющейся информации, атака была направлена на инфраструктуру, играющую роль в снабжении российской армии.

В настоящее время детали относительно масштабов повреждений и последствий удара уточняются.

Что известно об объекте

Производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара" - масштабный, высокотехнологичный военный объект РФ, расположенный в городе Наро-Фоминск Московской области на территории военного городка № 3.

Предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для ВС РФ.

Площадь комплекса - около 180-200 гектаров.

ПЛК "Нара" включает несколько зон:

  • складские помещения;
  • административно-хозяйственную зону;
  • площадки для техники;
  • инженерную и логистическую инфраструктуру;
  • (частично) жилые и служебные объекты.

Фактически это военный логистический хаб нового типа, который заменяет старые советские склады и обеспечивает более быстрое распределение материальных ресурсов для армии.

Заткнули нору?
07.05.2026 08:20 Ответить
Кацапські виродки повинні здохнути та дати Українцям спокій
07.05.2026 08:25 Ответить
Поки cstsapu відтягнули більшість своїх систем ППО на забезпечення проведення параду - є шанс вдарити по логістиці і важливих пунктах ворога на окупованих територіях.
07.05.2026 08:31 Ответить
Судячи зі звуків - логістичний центр прикритий розрахунками крупнокаліберних кулеметів. Вибухів у повітрі НЕМАЄ. Значить вони ставалися на землі - або після влучання по цілі, або при падінні БПЛА, після збиття...
07.05.2026 09:20 Ответить
Одностороннєє пєрєміріє?
07.05.2026 09:43 Ответить
В ці дні наші ЗСУ мають вдарити по накопиченню кацапів і Криму, Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Кацапські літаки кожного дня скидають сотні КАБів, вони ж десь там базуються?
07.05.2026 09:59 Ответить
Кари оркам, страшної кари!!!
07.05.2026 10:49 Ответить
 
 