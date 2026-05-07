Дроны атаковали логистический центр Минобороны РФ в Подмосковье
В ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы и слышалась работа систем противовоздушной обороны в нескольких районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные жители сообщали о пролете беспилотников. По сообщениям российских мониторинговых каналов, в городе Наро-Фоминск была зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Министерству обороны РФ.
По имеющейся информации, атака была направлена на инфраструктуру, играющую роль в снабжении российской армии.
В настоящее время детали относительно масштабов повреждений и последствий удара уточняются.
Что известно об объекте
Производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара" - масштабный, высокотехнологичный военный объект РФ, расположенный в городе Наро-Фоминск Московской области на территории военного городка № 3.
Предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для ВС РФ.
Площадь комплекса - около 180-200 гектаров.
ПЛК "Нара" включает несколько зон:
- складские помещения;
- административно-хозяйственную зону;
- площадки для техники;
- инженерную и логистическую инфраструктуру;
- (частично) жилые и служебные объекты.
Фактически это военный логистический хаб нового типа, который заменяет старые советские склады и обеспечивает более быстрое распределение материальных ресурсов для армии.
