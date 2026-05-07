Дроны атаковали логистический центр Минобороны РФ в Подмосковье

В ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы и слышалась работа систем противовоздушной обороны в нескольких районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщали о пролете беспилотников. По сообщениям российских мониторинговых каналов, в городе Наро-Фоминск была зафиксирована атака на производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Министерству обороны РФ.

По имеющейся информации, атака была направлена на инфраструктуру, играющую роль в снабжении российской армии.

В настоящее время детали относительно масштабов повреждений и последствий удара уточняются.

Что известно об объекте

Производственно-логистический комплекс (ПЛК) "Нара" - масштабный, высокотехнологичный военный объект РФ, расположенный в городе Наро-Фоминск Московской области на территории военного городка № 3.

Предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для ВС РФ.

Площадь комплекса - около 180-200 гектаров.

ПЛК "Нара" включает несколько зон:

складские помещения;

административно-хозяйственную зону;

площадки для техники;

инженерную и логистическую инфраструктуру;

(частично) жилые и служебные объекты.

Фактически это военный логистический хаб нового типа, который заменяет старые советские склады и обеспечивает более быстрое распределение материальных ресурсов для армии.

