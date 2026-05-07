В РФ заявили о сбивании якобы 347 украинских БПЛА: взрывы были слышны в Москве, Брянске, Чебоксарах и ряде регионов

Дроны атаковали Москву и оборонные объекты РФ: что известно

В России сообщили о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Министерство обороны РФ утверждает, что силы ПВО якобы уничтожили 347 дронов, однако информацию о количестве БПЛА, достигших целей, российские власти традиционно не раскрывают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Под атакой оказалась Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью российская ПВО якобы сбила 11 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы РФ.

По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Из-за угрозы атак в аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов.

В Чебоксарах снова атаковали оборонное предприятие

Под ударом также оказались Чебоксары - столица Чувашской Республики РФ. Там расположено оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс", которое уже атаковали 5 мая.

Мэр города Станислав Трофимов сообщил, что из-за сложившейся ситуации местные школы перевели на дистанционный режим обучения.

Дроны фиксировали над десятками регионов РФ

По данным Минобороны РФ, беспилотники якобы сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областями.

В Бежицком районе Брянска зафиксировано попадание, в результате которого повреждены два многоквартирных дома. По предварительным данным, в более чем 20 квартирах выбиты стекла, также повреждено около 40 автомобилей. Сообщается о 13 пострадавших, среди которых один ребенок. Местные жители слышали от пяти до семи взрывов.

Кроме того, в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе "Мираторга" - сгорел один из производственных корпусов.

В Таганроге за 15 минут прозвучало не менее пяти взрывов. Предварительно, информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

Жители Сочи и Адлера сообщали о громких звуках и вспышках в небе над Черным морем. Официальной информации о последствиях пока нет.

Также о работе ПВО сообщали в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Калмыкии, а также над временно оккупированным Крымом и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

беспилотник Брянск москва Сочи Удары по РФ Таганрог Чебоксары
Єто победа. А більше тисячі прилетіло.
07.05.2026 08:49 Ответить
Хто його знає... Рівень ефективності застосування зброї, завжди вважався "військовою таємницею", мінімум, до кінця війни... Про це, зараз, можна довідаться тільки приблизно та опосередковано, по рівню "виття на болотах", у їх соцмережах...
07.05.2026 08:53 Ответить
Так. Слідуюча війна, війна супутників. Дрони, ми вже пройшли. Є і тактика проти них. Параша ще не додумалась.
07.05.2026 09:09 Ответить
Побачимо...
07.05.2026 09:15 Ответить
Обратил внимание на следующее. Под брянском наши разбомбили свинячий комплекс. Пожалуй единственные русские свиньи, которые пострадали почём зря.
07.05.2026 09:49 Ответить
Ефективність дронів з часом буде падати якщо вони не будуть вдосконалюватися. Рашисти вже викладають відео як наші дрони або глохнуть в повітрі або ледве повзуть що дивуюсь як їх можна не збити. Ті ж шахеди мають майже в півтора рази більшу швидкість і більшу бч
07.05.2026 09:04 Ответить
Вдосконалення дронів веде до збільшення вартості, в збільшення вартості повністю анулюе головну фішку дронів - дешевизна. Це лоукост-зброя.
07.05.2026 09:15 Ответить
Путін вже давно показав, як літають його гіперзвукові ракети, з ядерними двигунами...
07.05.2026 09:16 Ответить
в "гєранях" використовуються два типи б\ч від різних виробників: б\ч від "державного НДІ машинобудування імєні Бахірєва" (м. Дзердинськ) - осколковофугасно-запальна ОФЗБС-50 (маса б/ч - 50 кг, маса ВР - 20 кг); б/ч від НВО "Базальт" (московська обл. м. Красноармійськ)- осколковофугасно-запальна ОФЗБЧ-50 (маса б/ч - 50 кг, маса ВР - 16 кг). З 2024 року у "грані почали пхати дві б\ч тандемом, зменшивши кількість палива і запускаючи їх ближче до теріторії України.
Маса б/ч у Ан-196 - 75 кг.
Маса б/ч у FP-1 - до 120 кг.
Крейсерська швидкість у всіх цих дронв практично однакова - до 200 км на годину.
07.05.2026 10:02 Ответить
Треба враховувати ще той факт, що частина дронів це обманки
07.05.2026 11:05 Ответить
Москва не повинна жити
Треба робити москвопсе з їхнього нпз в капотні
07.05.2026 09:07 Ответить
Ну, у рашистів, на відміну від зеленского, є власне ППО - так шо вони можуть збивати оті тихохідні дрони. А от 3000 ракет від зеленского у 24 - це фарс, просто міндічи все розікрали.
07.05.2026 09:09 Ответить
Ппо кацапів гарно влучає у свої цивільні будинки. Запускати щоночі сотню дронів Касьяна і ппо буде руйнувати одну багатоповерхівку.
07.05.2026 09:11 Ответить
Цікаво, багато зелених експертів переконували що у рашки ппо немає і вони ще живуть, бо зеля добрий
07.05.2026 09:13 Ответить
Їхнє ппо діряве, для сотень дронів можна вважати його не існує.
07.05.2026 09:15 Ответить
Воно є, але таку територію як Росія просто неможливо прикрити. Тому прикривають саме головне, Москву і бункер *****. А інші, їбіться як хочете.
07.05.2026 09:17 Ответить
Максимум 50 полетіло. А кацапи вже всрались
07.05.2026 09:12 Ответить
Підготовка до святкового салюту?
Було би добре якби під час параду бахнули би по мосту і ямальскому хресту.
07.05.2026 09:19 Ответить
#ЗЕзрадаВонаТака:

Це реальний треш..

Сенс-банк(колишній Альфа-банк), який після націоналізації використовувала ОЗУ міндіча для відмивання коштів - НЕ ВИПЛАЧУВАВ ДЕРЖАВІ ДИВІДЕНДИ

Давайте ще раз..

Банк, який є державною власністю, який рятували за наші з вами податки - не віддавав державі прибуток. Ні скільки. Ні копійки. А Мінфін погоджував його дії і дозволяв весь прибуток використовувати на докапіталізацію банку. При цьому, куди ділися майже МІЛЬЯРД гривень лише за 2024 рік представник Мінфіну так і не зміг пояснити. Не можуть ж бджоли бути проти меду..

А ви, дурні ФОПи, боріться за виживання і далі, відбивайтеся від фінмоніторингу за 1000 грн дружині, платіть за все вчасно та не вознікайте, поки серйозні дядьки, з мільйонними зарплатами, дерибанять бабло між собою.
07.05.2026 10:32 Ответить
Що не зробиш щоби військову ходу не проводити, бо парад проводити боязно, не за народ з болота, а за себе, ху....ла першого та любиму валізу
07.05.2026 10:56 Ответить
 
 