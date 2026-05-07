В РФ заявили о сбивании якобы 347 украинских БПЛА: взрывы были слышны в Москве, Брянске, Чебоксарах и ряде регионов

В России сообщили о масштабной атаке беспилотников на ряд регионов страны. Министерство обороны РФ утверждает, что силы ПВО якобы уничтожили 347 дронов, однако информацию о количестве БПЛА, достигших целей, российские власти традиционно не раскрывают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под атакой оказалась Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью российская ПВО якобы сбила 11 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы РФ.

По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Из-за угрозы атак в аэропортах Внуково и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку рейсов.

В Чебоксарах снова атаковали оборонное предприятие

Под ударом также оказались Чебоксары - столица Чувашской Республики РФ. Там расположено оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс", которое уже атаковали 5 мая.

Мэр города Станислав Трофимов сообщил, что из-за сложившейся ситуации местные школы перевели на дистанционный режим обучения.

Дроны фиксировали над десятками регионов РФ

По данным Минобороны РФ, беспилотники якобы сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областями.

В Бежицком районе Брянска зафиксировано попадание, в результате которого повреждены два многоквартирных дома. По предварительным данным, в более чем 20 квартирах выбиты стекла, также повреждено около 40 автомобилей. Сообщается о 13 пострадавших, среди которых один ребенок. Местные жители слышали от пяти до семи взрывов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Москва - под атакой БПЛА: взрыв возле Кремля и сбои в аэропортах. ВИДЕО

Кроме того, в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе "Мираторга" - сгорел один из производственных корпусов.

В Таганроге за 15 минут прозвучало не менее пяти взрывов. Предварительно, информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

Жители Сочи и Адлера сообщали о громких звуках и вспышках в небе над Черным морем. Официальной информации о последствиях пока нет.

Также о работе ПВО сообщали в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Калмыкии, а также над временно оккупированным Крымом и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали логистический центр Минобороны РФ в Подмосковье. ВИДЕО