Україна уразила малий ракетний корабель, що є носієм "Калібрів", у Дагестані, - Генштаб

Українські війська у ніч на 7 травня атакували багатоцільовий малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування "Каспійськ", що в Дагестані.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Так, у районі пункту базування "Каспийск" (Каспійськ, Республіка Дагестан, РФ) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр". Ступінь пошкоджень уточнюється.

Атаковано склади РФ на ТОТ

Також уражено пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині.

Крім того, уражено склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області. Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

