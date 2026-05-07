Украина поразила малый ракетный корабль, являющийся носителем "Калибров", в Дагестане, - Генштаб

В ночь на 7 мая украинские войска атаковали многоцелевой малый ракетный корабль российских военных в районе пункта базирования "Каспийск" в Дагестане.

Об этом сообщил Генштаб.



Так, в районе пункта базирования "Каспийск" (Каспийск, Республика Дагестан, РФ) поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", в частности, имеющий возможности для запуска крылатых ракет "Калибр". Степень повреждений уточняется.

Атакованы склады РФ на ВОТ

Также поражен пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БПЛА врага в районе Ясного в Донецкой области.

Кроме того, поражен склад боеприпасов в Калмыковке и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области. Украинские воины также нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Дерсово Донецкой области и Смилого в Запорожской области.

