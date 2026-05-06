СБС нанесли удары по учебным центрам БПЛА, складам и командным пунктам врага. ВИДЕО

Силы беспилотных систем нанесли удары по местам сосредоточения личного состава и объектам материально-технического обеспечения противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 5 мая в Луганской области пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили пункт дислокации противника — учебный центр подготовки операторов БПЛА.

Операция была проведена совместно с ЦСО "Альфа" СБУ.

В то же время 413-й полк "Рейд" нанес удары по складам материально-технического обеспечения подразделения из состава 5-й армии РФ в Донецкой области, а 1-й отдельный центр поразил командно-наблюдательный пункт подразделения БПЛА.

Операции проведены в координации с Центром глубинных поражений Сил беспилотных систем.

Также в видео показаны кадры объективного контроля противника относительно недавнего поражения РЛС "Каста".

Системные удары по учебной, логистической и командной инфраструктуре существенно снижают способность врага к подготовке, обеспечению и управлению подразделениями, что ведет к потере его боеспособности.

