СБС завдали ударів по навчальних центрах БпЛА, складах і командних пунктах ворога. ВIДЕО
Сили безпілотних систем завдали ударів по місцях зосередження особового складу та об’єктах матеріально-технічного забезпечення противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 5 травня в Луганській області пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт дислокації противника - навчальний центр підготовки операторів БпЛА.
Операцію було проведено спільно з ЦСО "Альфа" СБУ.
Водночас 413-й полк "Рейд" завдав ударів по складах матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу 5-ї армії РФ у Донецькій області, а 1-й окремий центр уразив командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА.
Операції проведено у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.
Також у відео показано кадри об’єктивного контролю противника щодо нещодавнього ураження РЛС "Каста" .
Системні удари по навчальній, логістичній та командній інфраструктурі суттєво знижують спроможність ворога до підготовки, забезпечення та управління підрозділами, що веде до втрати його боєздатності.
