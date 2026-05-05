СБС уразили РЛС "Каста", склади та пункти дислокації ворога на кількох напрямках. ВIДЕО

У координації з Центром глибинних уражень 3–5 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по низці важливих об’єктів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1-й окремий центр уразив радіолокаційну станцію "Каста" в Запорізькій області, а також пункт тимчасової дислокації особового складу, локомотив у Луганській області та склад матеріально-технічного забезпечення у Донецьку.

Водночас бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили польовий артилерійський склад, склади МТЗ і пункт дислокації особового складу в Луганській області, а також окремий склад боєприпасів на Донеччині.

Крім того, під ударами опинилися елементи залізничної логістики противника, що ускладнює його постачання.

Системна робота СБС продовжує послідовно знижувати бойові спроможності ворога на ключових напрямках.

