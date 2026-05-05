СБС поразили РЛС "Каста", склады и пункты дислокации врага на нескольких направлениях
В координации с Центром глубоких поражений 3–5 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по ряду важных объектов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 1-й отдельный центр поразил радиолокационную станцию "Каста" в Запорожской области, а также пункт временной дислокации личного состава, локомотив в Луганской области и склад материально-технического обеспечения в Донецке.
В то же время бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили полевой артиллерийский склад, склады МТО и пункт дислокации личного состава в Луганской области, а также отдельный склад боеприпасов в Донецкой области.
Кроме того, под ударами оказались элементы железнодорожной логистики противника, что затрудняет его снабжение.
Системная работа СБС продолжает последовательно снижать боевые возможности врага на ключевых направлениях.
