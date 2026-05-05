Артиллеристы 48-й бригады ВСУ обнаружили и уничтожили орудие рашистов во время его боевой работы. ВИДЕО

Украинские защитники 48-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожили российское орудие во время его боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка бригады зафиксировала выстрел вражеской артиллерии, после чего по обнаруженной цели сразу был нанесен удар.

Вследствие поражения техника оккупантов загорелась и взорвалась.

После атаки операторы провели доразведку и подтвердили полное уничтожение орудия противника.

