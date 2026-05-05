Рашист на одном костыле и с автоматом вместо другого был ликвидирован пилотами 155-й ОМБр около Гришино. ВИДЕО
Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады обнародовали кадры поражения оккупантов около Гришино на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист передвигался с одним костылем и автоматом вместо другого в зоне ответственности украинских военных.
Увидев беспилотник, он пытался спрятаться в зарослях, но не успел.
Пилоты оперативно отреагировали и нанесли точный удар FPV-дроном, ликвидировав противника.
"Все чаще видим такую картину: оккупанты-инвалиды. А в разговорах с некоторыми пленными слышим, что бойцы "второй армии мира" идут в штурм даже при наличии ранений. И единственное, что толкает их вперед, - пуля в спину по приказу командира", - добавляют бойцы 155-й ОМБр в подписи под видео.
Принаймні так це пояснить русня.
Бо хз тоді звідки у нього на полі бою взялась милиця?