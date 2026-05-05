4 783 18

Рашист на одном костыле и с автоматом вместо другого был ликвидирован пилотами 155-й ОМБр около Гришино. ВИДЕО

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады обнародовали кадры поражения оккупантов около Гришино на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист передвигался с одним костылем и автоматом вместо другого в зоне ответственности украинских военных.

Увидев беспилотник, он пытался спрятаться в зарослях, но не успел.

Пилоты оперативно отреагировали и нанесли точный удар FPV-дроном, ликвидировав противника.

"Все чаще видим такую картину: оккупанты-инвалиды. А в разговорах с некоторыми пленными слышим, что бойцы "второй армии мира" идут в штурм даже при наличии ранений. И единственное, что толкает их вперед, - пуля в спину по приказу командира", - добавляют бойцы 155-й ОМБр в подписи под видео.

армія РФ уничтожение Донецька область дрони Покровський район Гришино 155 окрема механізована бригада
05.05.2026 17:17 Ответить
І навіть так вони умудряються десь шось да окупнуть...
05.05.2026 16:59 Ответить
Та - пох - навіть без голови а всерівно лізе в Україну
05.05.2026 17:17 Ответить
Милицю йому, мабуть, дрон доставив, заради полегшення самоевакуації.
Принаймні так це пояснить русня.
Бо хз тоді звідки у нього на полі бою взялась милиця?
05.05.2026 16:58 Ответить
А в чому проблема? Кілька дерев'яних рейок, десяток шурупів, і набір інструментів з будь-якої комірчини, в українській сільській хаті... ... Я тобі таку милицю зроблю за пів години (без практики, і нікуди не поспішаючи...)
05.05.2026 17:14 Ответить
Столяр треба.
05.05.2026 17:48 Ответить
Навіщо? Достатньо елементарних столярних навичок, якими володіє будь-який сільський підліток...
05.05.2026 18:24 Ответить
А могли би жити, як у Європі. Дебіли
05.05.2026 17:01 Ответить
Як в Дубаї, але коли голови нема то жопою не заміниш.
05.05.2026 18:59 Ответить
Квапився московіт на парадобєсіє до ******, а воно он, як неловко закінчилося у орка!! Його родичі на мацковії, уже можуть святкувати, і 9 днів, і 40 днів… Та і весілля пора готувати, маладой …
05.05.2026 17:10 Ответить
Не сиділось вдома, в Сиктивкарі...
05.05.2026 17:13 Ответить
Деньги,а потом и страх пока еще сильная мотивация для кацапов .Плюс здесь еще и отличная возможность прибарахлиться селькохозяйственными и бытовыми предметами для них за бесценок😁
05.05.2026 21:13 Ответить
Такий і сам би здох. Нащо було витрачатись?
05.05.2026 17:42 Ответить
Заради є-балів...
05.05.2026 17:45 Ответить
Щоб не мучився. Про евтаназію не чув? Дорого, але це прояв гуманізму
05.05.2026 23:18 Ответить
Відсвяткував "мир-труд-май"
05.05.2026 18:41 Ответить
Мені одному здається, що система Е-балів працює проти дбайливості до *********** і просто здорового глузду? Протипіхоні міни перестали бути летальними а просто калічать - це прорахований підхід - поранені розорюють державу, на одного пораненого потрібно 4-5 чоловік евакуації + медицина. А в нас кожен день добивають явно тяжкопоранених. Цю жорстокість з гнівом дивиться весь світ, і явно нам не симпатизує. А також ми полегшуєм задачу ворогу - немає людини - немає проблеми...
05.05.2026 18:58 Ответить
Видали ухылесы какая в кацапской армии сильная мотивация ,что даже и калеки на мылицях в атаки ходят,чтобы деньжат побольше для семьи подзаработать
05.05.2026 21:09 Ответить
 
 