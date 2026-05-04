Дронари бригады "Стальная граница" поразили артиллерию, РЭБ и ликвидировали 6 рашистов. ВИДЕО
Операторы пограничной бригады "Стальная граница" нанесли удар по артиллерии и живой силе противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами уничтожено 3 укрытия, систему РЭБ, миномет и склад боеприпасов противника.
Также во время поражения позиций ВС РФ ликвидировано 6 рашистов.
Кадры боевых действий опубликованы в Telegram-канале ГПСУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль