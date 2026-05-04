Дронарі бригади "Сталевий кордон" уразили артилерію, РЕБ і ліквідували 6 рашистів. ВIДЕО
Оператори прикордонної бригади "Сталевий кордон" уразили артилерію та живу силу ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами знищено 3 укриття, систему РЕБ, міномет і склад боєприпасів противника.
Також під час ураження позицій ЗС РФ ліквідовано 6 рашистів.
Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі ДПСУ.
