Дронарі бригади "Сталевий кордон" уразили артилерію, РЕБ і ліквідували 6 рашистів. ВIДЕО

Оператори прикордонної бригади "Сталевий кордон" уразили артилерію та живу силу ворога на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами знищено 3 укриття, систему РЕБ, міномет і склад боєприпасів противника.

Також під час ураження позицій ЗС РФ ліквідовано 6 рашистів.

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі ДПСУ.

