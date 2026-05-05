Рашист на одній милиці та з автоматом замість іншої був ліквідований пілотами 155-ї ОМБр поблизу Гришиного. ВIДЕО
Бійці 155-ї окремої механізованої бригади оприлюднили кадри ураження окупанта поблизу Гришиного на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист пересувався з однією милицею та автоматом замість іншої у смузі відповідальності українських військових.
Побачивши безпілотник, він намагався сховатися у хащах, проте не встиг.
Пілоти оперативно відреагували та завдали точного удару FPV-дроном, ліквідувавши противника.
"Все частіше бачимо таку картину: окупанти-інваліди. А в розмовах із деякими полоненими чуємо, що бійці "другої армії світу" йдуть у штурм навіть за наявності поранень. І єдине, що їх штовхає вперед, - куля в спину за наказом командира", - додають бійці 155-ї ОМБр у дописі під відео.
Принаймні так це пояснить русня.
Бо хз тоді звідки у нього на полі бою взялась милиця?