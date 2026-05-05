3 946 18

Рашист на одній милиці та з автоматом замість іншої був ліквідований пілотами 155-ї ОМБр поблизу Гришиного. ВIДЕО

Бійці 155-ї окремої механізованої бригади оприлюднили кадри ураження окупанта поблизу Гришиного на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист пересувався з однією милицею та автоматом замість іншої у смузі відповідальності українських військових.

Побачивши безпілотник, він намагався сховатися у хащах, проте не встиг.

Пілоти оперативно відреагували та завдали точного удару FPV-дроном, ліквідувавши противника.

"Все частіше бачимо таку картину: окупанти-інваліди. А в розмовах із деякими полоненими чуємо, що бійці "другої армії світу" йдуть у штурм навіть за наявності поранень. І єдине, що їх штовхає вперед, - куля в спину за наказом командира", - додають бійці 155-ї ОМБр у дописі під відео.

армія рф знищення Донецька область дрони Покровський район Гришине 155 окрема механізована бригада
05.05.2026 17:17 Відповісти
І навіть так вони умудряються десь шось да окупнуть...
05.05.2026 16:59 Відповісти
Та - пох - навіть без голови а всерівно лізе в Україну
05.05.2026 17:17 Відповісти
Милицю йому, мабуть, дрон доставив, заради полегшення самоевакуації.
Принаймні так це пояснить русня.
Бо хз тоді звідки у нього на полі бою взялась милиця?
05.05.2026 16:58 Відповісти
А в чому проблема? Кілька дерев'яних рейок, десяток шурупів, і набір інструментів з будь-якої комірчини, в українській сільській хаті... ... Я тобі таку милицю зроблю за пів години (без практики, і нікуди не поспішаючи...)
05.05.2026 17:14 Відповісти
Столяр треба.
05.05.2026 17:48 Відповісти
Навіщо? Достатньо елементарних столярних навичок, якими володіє будь-який сільський підліток...
05.05.2026 18:24 Відповісти
А могли би жити, як у Європі. Дебіли
05.05.2026 17:01 Відповісти
Як в Дубаї, але коли голови нема то жопою не заміниш.
05.05.2026 18:59 Відповісти
Квапився московіт на парадобєсіє до ******, а воно он, як неловко закінчилося у орка!! Його родичі на мацковії, уже можуть святкувати, і 9 днів, і 40 днів… Та і весілля пора готувати, маладой …
05.05.2026 17:10 Відповісти
Не сиділось вдома, в Сиктивкарі...
05.05.2026 17:13 Відповісти
Та - пох - навіть без голови а всерівно лізе в Україну
Деньги,а потом и страх пока еще сильная мотивация для кацапов .Плюс здесь еще и отличная возможность прибарахлиться селькохозяйственными и бытовыми предметами для них за бесценок😁
05.05.2026 21:13 Відповісти
Такий і сам би здох. Нащо було витрачатись?
05.05.2026 17:42 Відповісти
Заради є-балів...
05.05.2026 17:45 Відповісти
Щоб не мучився. Про евтаназію не чув? Дорого, але це прояв гуманізму
05.05.2026 23:18 Відповісти
Відсвяткував "мир-труд-май"
05.05.2026 18:41 Відповісти
Мені одному здається, що система Е-балів працює проти дбайливості до *********** і просто здорового глузду? Протипіхоні міни перестали бути летальними а просто калічать - це прорахований підхід - поранені розорюють державу, на одного пораненого потрібно 4-5 чоловік евакуації + медицина. А в нас кожен день добивають явно тяжкопоранених. Цю жорстокість з гнівом дивиться весь світ, і явно нам не симпатизує. А також ми полегшуєм задачу ворогу - немає людини - немає проблеми...
05.05.2026 18:58 Відповісти
Видали ухылесы какая в кацапской армии сильная мотивация ,что даже и калеки на мылицях в атаки ходят,чтобы деньжат побольше для семьи подзаработать
05.05.2026 21:09 Відповісти
 
 