РФ кидає елітні підрозділи на Покровськ без належного оснащення, - 25 бригада ДШВ. ВIДЕО

На Покровському напрямку ворог застосовує штурмові групи, включно з елітними підрозділами, які діють малими силами та зазнають втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

"Ворог продовжує спроби накопичення піхоти та техніки, щоб подолати оборону у Покровську. На цьому напрямку окупанти задіяли свої елітні підрозділи 104 ДШП 76 ДШД", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що штурми ворог проводить малими групами, а бій кидають піхоту без амуніції.

"Згідно з розвідданими, ворожий командир наказує "до вечора знайти броню, каску й автомат". А замість аптечки – скористатися натільною білизною", - додають у бригаді.

Зокрема, знищення однієї з таких штурмових груп зафіксовано на відео.

