РФ кидає елітні підрозділи на Покровськ без належного оснащення, - 25 бригада ДШВ. ВIДЕО

На Покровському напрямку ворог застосовує штурмові групи, включно з елітними підрозділами, які діють малими силами та зазнають втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

"Ворог продовжує спроби накопичення піхоти та техніки, щоб подолати оборону у Покровську. На цьому напрямку окупанти задіяли свої елітні підрозділи 104 ДШП 76 ДШД", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що штурми ворог проводить малими групами, а  бій кидають піхоту без амуніції.

"Згідно з розвідданими, ворожий командир наказує "до вечора знайти броню, каску й автомат". А замість аптечки – скористатися натільною білизною",  - додають у бригаді.

Зокрема, знищення однієї з таких штурмових груп зафіксовано на відео.

Не потрібно зловживати ШІ.
05.05.2026 08:27 Відповісти
05.05.2026 08:18 Відповісти
та най голі спиною вперед повзуть..швидше закінчаться
05.05.2026 08:26 Відповісти
Чому б ні? Він такі дива робить, від реальності не відрізнити. Наприклад, ось це.
05.05.2026 12:22 Відповісти
Элитные подразделения давно под Киевом сдохли а это так, мусор из всякого хлама и сброда, но их тоже надо уничтожать.
05.05.2026 08:41 Відповісти
Это спектакль для нашей пропаганды!!🤪
Из сюжета х/ф "Наваждение" Гайдая!
Прием Кабан, как слышно, как слышно!🤪
05.05.2026 09:24 Відповісти
краще подивіться на наших хлопців, яким пощастило вийти з того пекла: худі, зморені....
05.05.2026 09:44 Відповісти
Бачили, і без порад ТП.
05.05.2026 12:00 Відповісти
Це вже перемога чи ще ніт?
05.05.2026 10:17 Відповісти
Жестокость на войне является преимуществом. Карл Клаузевиц
05.05.2026 11:01 Відповісти
Це вже якись "Голодні ігри"
05.05.2026 13:08 Відповісти
 
 