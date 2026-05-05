РФ кидає елітні підрозділи на Покровськ без належного оснащення, - 25 бригада ДШВ. ВIДЕО
На Покровському напрямку ворог застосовує штурмові групи, включно з елітними підрозділами, які діють малими силами та зазнають втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
"Ворог продовжує спроби накопичення піхоти та техніки, щоб подолати оборону у Покровську. На цьому напрямку окупанти задіяли свої елітні підрозділи 104 ДШП 76 ДШД", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що штурми ворог проводить малими групами, а бій кидають піхоту без амуніції.
"Згідно з розвідданими, ворожий командир наказує "до вечора знайти броню, каску й автомат". А замість аптечки – скористатися натільною білизною", - додають у бригаді.
Зокрема, знищення однієї з таких штурмових груп зафіксовано на відео.
Из сюжета х/ф "Наваждение" Гайдая!
Прием Кабан, как слышно, как слышно!🤪