РФ бросает элитные подразделения на Покровск без надлежащего оснащения, – 25-я бригада ДШВ
На Покровском направлении противник задействует штурмовые группы, в том числе элитные подразделения, которые действуют небольшими силами и несут потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
"Враг продолжает попытки накопления пехоты и техники, чтобы преодолеть оборону в Покровске. На этом направлении оккупанты задействовали свои элитные подразделения 104 ДШП 76 ДШД", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что штурмы враг проводит небольшими группами, а в бой бросают пехоту без амуниции.
"Согласно разведданным, вражеский командир приказывает "до вечера найти броню, каску и автомат". А вместо аптечки – использовать нательное белье", – добавляют в бригаде.
В частности, уничтожение одной из таких штурмовых групп зафиксировано на видео.
