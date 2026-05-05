РФ бросает элитные подразделения на Покровск без надлежащего оснащения, – 25-я бригада ДШВ

На Покровском направлении противник задействует штурмовые группы, в том числе элитные подразделения, которые действуют небольшими силами и несут потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

"Враг продолжает попытки накопления пехоты и техники, чтобы преодолеть оборону в Покровске. На этом направлении оккупанты задействовали свои элитные подразделения 104 ДШП 76 ДШД", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что штурмы враг проводит небольшими группами, а в бой бросают пехоту без амуниции.

"Согласно разведданным, вражеский командир приказывает "до вечера найти броню, каску и автомат". А вместо аптечки – использовать нательное белье", – добавляют в бригаде.

В частности, уничтожение одной из таких штурмовых групп зафиксировано на видео.

Не потрібно зловживати ШІ.
та най голі спиною вперед повзуть..швидше закінчаться
05.05.2026 08:18 Ответить
та най голі спиною вперед повзуть..швидше закінчаться
05.05.2026 08:26 Ответить
Не потрібно зловживати ШІ.
05.05.2026 08:27 Ответить
Чому б ні? Він такі дива робить, від реальності не відрізнити. Наприклад, ось це.
05.05.2026 12:22 Ответить
Элитные подразделения давно под Киевом сдохли а это так, мусор из всякого хлама и сброда, но их тоже надо уничтожать.
05.05.2026 08:41 Ответить
Это спектакль для нашей пропаганды!!🤪
Из сюжета х/ф "Наваждение" Гайдая!
Прием Кабан, как слышно, как слышно!🤪
05.05.2026 09:24 Ответить
краще подивіться на наших хлопців, яким пощастило вийти з того пекла: худі, зморені....
05.05.2026 09:44 Ответить
Бачили, і без порад ТП.
05.05.2026 12:00 Ответить
Це вже перемога чи ще ніт?
05.05.2026 10:17 Ответить
Жестокость на войне является преимуществом. Карл Клаузевиц
05.05.2026 11:01 Ответить
Це вже якись "Голодні ігри"
05.05.2026 13:08 Ответить
 
 