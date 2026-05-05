Артилеристи 48-ї бригади ЗСУ виявили та знищили гармату рашистів під час її бойової роботи. ВIДЕО
Українські захисники 48-ї артилерійської бригади ЗСУ знищили російську гармату під час її бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка бригади зафіксувала постріл ворожої артилерії, після чого по виявленій цілі одразу було завдано удару.
Унаслідок ураження техніка окупантів загорілася та здетонувала.
Після атаки оператори провели дорозвідку й підтвердили повне знищення гармати противника.
Oleksandr Valovyi
Alex Zverev #512929
Владислав Сварчевський
