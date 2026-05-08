Дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 7 мая и ночью в нескольких городах России были зафиксированы беспилотники, взрывы, работа ПВО и пожары на промышленных объектах. Беспилотники нанесли удары по Москве, Ростову и Ярославлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Москва: ограничения в аэропортах

Первые сообщения о беспилотниках над Москвой появились вечером 7 мая.

Из-за угрозы атак Росавиация временно ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил работу ПВО и заявил о сбивании дронов, однако подробностей о возможных последствиях не привел.

Ярославль: пожар на крупном НПЗ

В Ярославле после серии взрывов сообщили о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших НПЗ на севере России.

В сети распространялись кадры густого дыма над предприятием.

"Славнефть-ЯНОС", согласно открытым данным, - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля.

входит в пятерку крупнейших российских НПЗ;

является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Ростов-на-Дону: масштабный пожар на предприятии

В Ростове-на-Дону после ночных взрывов вспыхнул крупный пожар.

По сообщениям местных жителей, удар мог быть нанесен по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Согласно анализу ASTRA видеозаписей очевидцев, пожар возник в районе Западной промышленной площадки. Там расположено много предприятий различного профиля, в частности завод "Эмпилс", подвергшийся атаке ранее в январе 2026 года, и филиал "НТЦ Радар".

"Эмпилс" - один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России.

Акционерное общество "Научно-технический центр "Радар"" занимается разработкой и продвижением наукоемких технологий. Основной сферой его деятельности является:

разработка и обслуживание комплексов специального назначения.

"В настоящее время филиал сотрудничает со многими известными компаниями в России и с Министерством обороны РФ", - сообщалось на сайте с вакансиями в Ростове.

Пермь

Также взрывы прогремели снова в городе Пермь. Губернатор заявил, что атакованы "промышленные площадки Пермского края".

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что ПВО якобы сбило в течение ночи 264 БПЛА.

