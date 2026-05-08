Дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 7 мая и ночью в нескольких городах России были зафиксированы беспилотники, взрывы, работа ПВО и пожары на промышленных объектах. Беспилотники нанесли удары по Москве, Ростову и Ярославлю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Москва: ограничения в аэропортах
Первые сообщения о беспилотниках над Москвой появились вечером 7 мая.
Из-за угрозы атак Росавиация временно ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил работу ПВО и заявил о сбивании дронов, однако подробностей о возможных последствиях не привел.
Ярославль: пожар на крупном НПЗ
В Ярославле после серии взрывов сообщили о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших НПЗ на севере России.
В сети распространялись кадры густого дыма над предприятием.
"Славнефть-ЯНОС", согласно открытым данным, - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля.
- входит в пятерку крупнейших российских НПЗ;
- является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.
ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".
Ростов-на-Дону: масштабный пожар на предприятии
В Ростове-на-Дону после ночных взрывов вспыхнул крупный пожар.
По сообщениям местных жителей, удар мог быть нанесен по предприятию "Ростовагропромзапчасть".
В разных районах города раздавались сирены, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.
Согласно анализу ASTRA видеозаписей очевидцев, пожар возник в районе Западной промышленной площадки. Там расположено много предприятий различного профиля, в частности завод "Эмпилс", подвергшийся атаке ранее в январе 2026 года, и филиал "НТЦ Радар".
"Эмпилс" - один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России.
Акционерное общество "Научно-технический центр "Радар"" занимается разработкой и продвижением наукоемких технологий. Основной сферой его деятельности является:
- разработка и обслуживание комплексов специального назначения.
"В настоящее время филиал сотрудничает со многими известными компаниями в России и с Министерством обороны РФ", - сообщалось на сайте с вакансиями в Ростове.
Пермь
Также взрывы прогремели снова в городе Пермь. Губернатор заявил, что атакованы "промышленные площадки Пермского края".
Минобороны страны-оккупанта сообщило, что ПВО якобы сбило в течение ночи 264 БПЛА.
Парад - символічна дія.
Отже, і контрдія має бути символічною.
Тобто достатньо пролетіти над і далі, до справжніх цілей.
Найкращий варіант.
Чи справдиться?
Подивимось.
Kozyuk 07.05.2026 19:06
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
Без зв'язку - гірше, ніж обстріл.
Бо дрон або ракета влучають в одну точку, де комусь не пощастило.
А відсутність зв'язку ламає і повсякденні справи, і бізнес у всій локації.
То де ті бунти в ситій мАцквє, до комфорту звичній?
На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Думайте.
Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки. А після 9 травня кцапи як били, так і будуть продовжувати бити по українських містах. То є терорист і потвора.
Основні деталі ураження:
Основні деталі ураження:

Дата та місце: Ніч на 25 квітня 2026 року, аеродром «Шагол», Челябінськ.Чим уражено: Дрони Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ.Результати (за підтвердженням Генштабу та):Пошкоджено щонайменше два винищувачі Су-57.Уражено винищувач-бомбардувальник Су-34.Пошкоджено ще один літак невстановленої модифікації.Знищено машину обслуговування літаків, що знаходилася між Су-57.Особливості атаки: Літаки були уражені попри наявність ППО, що підкреслює високу ефективність далекобійних українських БПЛА.
Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив кадри, що підтверджують успішне влучання та ураження ворожої авіаційної техніки на значній відстані.
Так, немає змін у графі знищених ворожих літаків. 25.4.2026 було 435 і на сьогодні 435. Мабуть перевіркою не підтвердили знищення цих літаків?
У Ростові є достойніші цілі. Наприклад той же завод "Прибор", який виробляє радіоелектронні комплекси для виявлення та класифікації випромінювань літакових, корабельних РЛС і РЛГСН ракет, або завод "Граніт", який виробляє клістрони для РЛС ППО, ПРО, авіації та для апаратури у складі автоматизованих систем управління повітряним рухом. І авіапрладний ремзавод теж жодного разу не був атакований.
Якщо не враховувати одну жалюгідну пробу у минулому році атакувати одним дроном "Граніт", то ці підприємства не були ні разу уражені.
треба максимальний удар по місцях, звідки позабирали ппо