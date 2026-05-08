Новости Атака дронов на регионы РФ
14 763 45

Дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 7 мая и ночью в нескольких городах России были зафиксированы беспилотники, взрывы, работа ПВО и пожары на промышленных объектах. Беспилотники нанесли удары по Москве, Ростову и Ярославлю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Москва: ограничения в аэропортах

Первые сообщения о беспилотниках над Москвой появились вечером 7 мая.

Из-за угрозы атак Росавиация временно ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил работу ПВО и заявил о сбивании дронов, однако подробностей о возможных последствиях не привел.

Ярославль: пожар на крупном НПЗ

В Ярославле после серии взрывов сообщили о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, который считается одним из крупнейших НПЗ на севере России.

В сети распространялись кадры густого дыма над предприятием.

Дроны атаковали НПЗ в Ярославле

"Славнефть-ЯНОС", согласно открытым данным, - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля.

  • входит в пятерку крупнейших российских НПЗ;
  • является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Ростов-на-Дону: масштабный пожар на предприятии

В Ростове-на-Дону после ночных взрывов вспыхнул крупный пожар.

По сообщениям местных жителей, удар мог быть нанесен по предприятию "Ростовагропромзапчасть".

В разных районах города раздавались сирены, также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Согласно анализу ASTRA видеозаписей очевидцев, пожар возник в районе Западной промышленной площадки. Там расположено много предприятий различного профиля, в частности завод "Эмпилс", подвергшийся атаке ранее в январе 2026 года, и филиал "НТЦ Радар".

"Эмпилс" - один из ключевых химических и лакокрасочных заводов юга России.

Акционерное общество "Научно-технический центр "Радар"" занимается разработкой и продвижением наукоемких технологий. Основной сферой его деятельности является:

  • разработка и обслуживание комплексов специального назначения.

"В настоящее время филиал сотрудничает со многими известными компаниями в России и с Министерством обороны РФ", - сообщалось на сайте с вакансиями в Ростове.

Пермь

Также взрывы прогремели снова в городе Пермь. Губернатор заявил, что атакованы "промышленные площадки Пермского края". 

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что ПВО якобы сбило в течение ночи 264 БПЛА.

Топ комментарии
А бити по параду і не треба.
Парад - символічна дія.
Отже, і контрдія має бути символічною.
Тобто достатньо пролетіти над і далі, до справжніх цілей.
Найкращий варіант.
Чи справдиться?
Подивимось.
08.05.2026 06:56 Ответить
Як тут на днях писали диванні мамкині ікспєрди,8-9 травня ударів по кацапам не буде.
08.05.2026 06:39 Ответить
Двіжуха має тривати до повного знищення рашисткава рєйха...
08.05.2026 06:54 Ответить
по параду у Москві ніколине було і не буде.
08.05.2026 06:46 Ответить
Давай дочекаємося 9 травня...
08.05.2026 06:50 Ответить
не забудь ювілейні побрякушки серєсеря протерти за 10 15 20 25
08.05.2026 07:35 Ответить
08.05.2026 08:23 Ответить
Росія в односторонньому порядку оголосила "перемир'я" з Україною з 8 по 10 травня
Kozyuk 07.05.2026 19:06
І що зробить наш Голобородько? Я впевнений, що виконає вимоги пуйла. Навіть якщо запустять дрони, то тільки не на москву.
08.05.2026 07:06 Ответить
На москву, начебто, стягнули 90% всього ППО. Треба цим користуватися й розносити те, що вони розкрили. А сам парад - то другорядне.
08.05.2026 10:25 Ответить
Читайте вище. Одне іншому не перешкода. Можна і обманки пустити, легкі без БЧ, цього достатньо.
08.05.2026 10:26 Ответить
Пускай! хто тобі не дає?
08.05.2026 16:39 Ответить
Мадяр вже сказав.
08.05.2026 16:41 Ответить
Якшо вже дрони долетіли до параду, то буде гріх не вʼїпати. Але я думаю весь балаган звернуть в укриття в той самий момент, як десь на підльоті виявлять дрони. Всі миттєво організовано розбіжуться.
08.05.2026 10:19 Ответить
Вже завтра все дізнаємось. Або ні: зв'язок же вимнений наглухо.
Мобільний інтернет "ліг" у Москві та Санкт-Петербурзі, - росЗМІ
Москвичка про відключення інтернету: "Я нифига не знаю. А вдруг там уже и нет Москвы?". ВIДЕО
У Москві блокуватимуть мобільний інтернет із 5 по 9 травня, - росЗМІ
Без зв'язку - гірше, ніж обстріл.
Бо дрон або ракета влучають в одну точку, де комусь не пощастило.
А відсутність зв'язку ламає і повсякденні справи, і бізнес у всій локації.
То де ті бунти в ситій мАцквє, до комфорту звичній?
08.05.2026 10:24 Ответить
а от поясни, нахера бити по тому всратому параду?
08.05.2026 07:25 Ответить
символічно, ефективно за кількістю...і дуже хочеться
08.05.2026 09:40 Ответить
Як оцінити ефект від "СВО прішло в маскву"?
08.05.2026 09:44 Ответить
Якщо буде прийдеш написати "вибачаюсь я помилився"? Чи зникнеш як звичайний пи#дабол?
08.05.2026 10:03 Ответить
Ти бовдур уважно на дату подивись ---Увечері 7 травня Джерело: https://censor.net/ua/n4002071
08.05.2026 06:51 Ответить
Телепень,там написано так-Увечері 7 травня та вночі в кількох містах Джерело: https://censor.net/ua/n4002071.
08.05.2026 06:55 Ответить
Ти поспішив Ішаку зад лизнуть, дочекайся дня побєдобєсія, потім вихвалятимеш як буде за що )))
08.05.2026 07:00 Ответить
Обісрався,а тапер хамиш. Ти поспішив скиглить як стара баба і рівнять інших по собі.Я нікого не вихваляв,а написав що диванні всепропадли несли хєрню.Впізнав себе,тому гавкаєш.
08.05.2026 08:01 Ответить
Так це удари 7 травня. Подивимося, які удари будуть 8 і 9 травня в переконаємося правду писали диванні мамині експерт чи ні?
08.05.2026 07:05 Ответить
Писали що по Мацквє не буде ударів. Так їх, судячи з усього й не було, інакше би вже були якісь відеодокази. А поки що є лише відеодокази з ********** та з Ростова-Нада-Ну, так туди і раніше прилітало, а з Мацкви немає.
08.05.2026 12:22 Ответить
Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень і геноцидна війна проти Українського народу була продовжена.
На Гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Думайте.
08.05.2026 14:52 Ответить
таки да
09.05.2026 03:25 Ответить
Як на мене, то є можливість вдарити по важливих цілях в окупованому Криму, Донецьку, Луганську і нафтопереробних та воєнних заводах на росії. Більшість систем ППО пуйло потягнуло до москви.
Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки. А після 9 травня кцапи як били, так і будуть продовжувати бити по українських містах. То є терорист і потвора.
08.05.2026 07:10 Ответить
"Давно не горіли на аеродромах кцапські літаки" - ну не так-то вже й давно, тиждень тому...
08.05.2026 07:28 Ответить
Нагадайте, бо у звітах Генштабу ''загальних бойових втратах ворога'' в графі ''знищені літаки'' ніяких змін цифр не було.
08.05.2026 07:39 Ответить
помолився, майже 2 тижні тому
Основні деталі ураження:
Дата та місце: Ніч на 25 квітня 2026 року, аеродром «Шагол», Челябінськ.Чим уражено: Дрони Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ.Результати (за підтвердженням Генштабу та):Пошкоджено щонайменше два винищувачі Су-57.Уражено винищувач-бомбардувальник Су-34.Пошкоджено ще один літак невстановленої модифікації.Знищено машину обслуговування літаків, що знаходилася між Су-57.Особливості атаки: Літаки були уражені попри наявність ППО, що підкреслює високу ефективність далекобійних українських БПЛА. [https://glavcom.ua/world/world-politics/urazhennja-aerodromu-v-cheljabinsku-madjar-nazvav-kilkist-znishchenikh-litakiv-1117114.html 1, https://www.ukr.net/ru/news/details/russianaggression/117272829.html 2, https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/117280225.html 3, https://www.facebook.com/galka.if.ua/videos/%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%80%D1%84-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94-/1495130035326076/ 4, https://www.instagram.com/p/DXzCxPPDFY5/ 5]

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив кадри, що підтверджують успішне влучання та ураження ворожої авіаційної техніки на значній відстані. [https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4118763-na-aerodromi-v-celabinskij-oblasti-urazeni-cotiri-rosijski-litaki-komanduvac-sil-bezpilotnih-sistem.html 1, https://focus.ua/uk/*******-novosti/752709-udar-zsu-po-aerodromu-v-chelyabinsku-komandir-sbs-nazvav-kilkist-urazhenoji-tehniki 2]
08.05.2026 07:48 Ответить
Дякую за інформацію. Не відомо, чому про це Генштаб не поставив відмітки на графі навпроти цифр знищених літаків? Але то таке, головне, що знищили. Чекаємо на знищення тих, що кожного дня кидають КАБи на Дніпропетровщині, Запоріжжя, Донеччині, Херсонщині, Сумщину та Харківщині.
08.05.2026 07:54 Ответить




Так, немає змін у графі знищених ворожих літаків. 25.4.2026 було 435 і на сьогодні 435. Мабуть перевіркою не підтвердили знищення цих літаків?
08.05.2026 12:14 Ответить
Є*аште по маковії, злодюгах-злдійських, є*аше без жалю!
08.05.2026 08:15 Ответить
якісь галімиє заволи у Ростові були вибрані для ураження. Я би навіть сказав би - шараги.
У Ростові є достойніші цілі. Наприклад той же завод "Прибор", який виробляє радіоелектронні комплекси для виявлення та класифікації випромінювань літакових, корабельних РЛС і РЛГСН ракет, або завод "Граніт", який виробляє клістрони для РЛС ППО, ПРО, авіації та для апаратури у складі автоматизованих систем управління повітряним рухом. І авіапрладний ремзавод теж жодного разу не був атакований.
Якщо не враховувати одну жалюгідну пробу у минулому році атакувати одним дроном "Граніт", то ці підприємства не були ні разу уражені.
08.05.2026 08:25 Ответить
Парад треба лише налякати...А з віцськової точки зору краще зробити туапсець на кількох заводах чи нпз, спалити Новоросійський порт ,скажімо. Це всі розуміють.
08.05.2026 08:37 Ответить
Ех, нам би накрити «ямальський хрест» - це Мега ціль !!!
08.05.2026 09:02 Ответить
Треба Міндіча просити щоб зробив нову ракету, бо Фламінго не долетить, а більше ніхто не зробить, бо грошей не дадуть.
08.05.2026 10:09 Ответить
До параду ще доба - ще над парою важливих для рашки обєктів стигнуть відкрити беззахисне небо для дронів ЗСУ?
08.05.2026 09:18 Ответить
Надання розвідданих трампоїд же не забрав в України ...
08.05.2026 09:19 Ответить
Немає ніяких підтверджень, що щось суттєве долетіло до москви, Фаєрпоінт знову обісрався, але продовжує знищувати Касьянова, безпілотники якого літали в ворожу столицю.
08.05.2026 10:06 Ответить
По параду і не треба бити, пуста трата зброї
треба максимальний удар по місцях, звідки позабирали ппо
08.05.2026 11:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
08.05.2026 14:43 Ответить
ТАК КОЛИ ПО ПУТІНУ ТА ЙОГО БЛИЗЬКИМ БУДУТЬ ПРИЛЬОТИ ЗА НАШІ ГРОШИ !!!???
09.05.2026 02:51 Ответить
 
 