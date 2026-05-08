Путін боїться атак українських дронів. Він слабший, ніж вважає більшість світу, - Цахкна

Путін боїться атак України 9 травня: заява глави МЗС Естонії

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що диктатор Путін боїться атак України на парад 9 травня, що є сигналом того, що він слабший, ніж вважає більшість світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Подробиці

"Гадаю, вперше за 20 років він боїться атак українських дронів. І саме тому він пропонує це припинення вогню, або як би ми це не називали. Можливо, вони зможуть його дотримуватись, але в цьому немає жодного стратегічного сенсу. Тож, схоже, він боїться Україну. І це також досить ясний сигнал того, що він слабший, ніж вважає більшість світу", - наголосив естонський міністр.

Також Цахкну запитали про звіт розвідки однієї з європейських країн, в якому повідомляється, що Путін побоюється замаху та держперевороту.

"Це частина повсякденного життя за диктатури", - сказав він, зазначивши, що олігархи страждають через санкції та війну.

"Також зараз ми бачимо відключення інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі. Звичайні росіяни у будь-якому разі живуть в умовах терору, а тепер вони також втрачають свободу підключатися до мережі та спілкуватися один з одним. Тому я думаю, що ця розвідувальна інформація є досить надійною і Путін боїться за своє життя", - додав глава МЗС Естонії.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Україна ще не била, а у маскві бункерному щуру вже валізу міняють
08.05.2026 09:58 Відповісти
****** дуже боїться, доповнити уже, майже 2.000.000 орків, які здохли в Мирній Україні, з 2014 року!! «Непабєдімая і лєхєндарная» …. Пішла вся за АПЛ «курск» та РК «мацква»!!!
08.05.2026 10:01 Відповісти
ху* ло хоче парад ,червона площа , це єдине місце , де його не прикриє китай, ...а так китай рулить війною в Україні на 100% ...
08.05.2026 10:12 Відповісти
Да он вообще ху...йло
08.05.2026 10:22 Відповісти
Та Путін вже 10 років боїться. Особливо Цахну. Більше Цахни він боїться тільки Каю Каллас.
08.05.2026 10:33 Відповісти
Ху ..ло воно і є ху...ло, так що твій сміливий вбивця і є боягузом
08.05.2026 10:45 Відповісти
Та хто його вважає сильним лідером, особливо коли має кучу двійників та вальз, при чому не вилазить з бункеру
08.05.2026 10:42 Відповісти
Воно просто бидло-підар , яке захопило владу .
08.05.2026 11:33 Відповісти
Ех, нарід-нарід. Якби у 2019 році ми не розмінували виход з Криму, не відвели наші війська та не знищили ракетні програми, то сьогодні світ побачив би іншого пуйла, який би давно валявся на смітнику російської історії. А так нашу міць і єдність ми після 2019 року брехуни і популісти закатали у "Велике крадівництво" у "династію" і "двушки" міндіча на москву.
08.05.2026 11:55 Відповісти
 
 