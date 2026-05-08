Путін боїться атак українських дронів. Він слабший, ніж вважає більшість світу, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що диктатор Путін боїться атак України на парад 9 травня, що є сигналом того, що він слабший, ніж вважає більшість світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Гадаю, вперше за 20 років він боїться атак українських дронів. І саме тому він пропонує це припинення вогню, або як би ми це не називали. Можливо, вони зможуть його дотримуватись, але в цьому немає жодного стратегічного сенсу. Тож, схоже, він боїться Україну. І це також досить ясний сигнал того, що він слабший, ніж вважає більшість світу", - наголосив естонський міністр.

Також Цахкну запитали про звіт розвідки однієї з європейських країн, в якому повідомляється, що Путін побоюється замаху та держперевороту.

"Це частина повсякденного життя за диктатури", - сказав він, зазначивши, що олігархи страждають через санкції та війну.

"Також зараз ми бачимо відключення інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі. Звичайні росіяни у будь-якому разі живуть в умовах терору, а тепер вони також втрачають свободу підключатися до мережі та спілкуватися один з одним. Тому я думаю, що ця розвідувальна інформація є досить надійною і Путін боїться за своє життя", - додав глава МЗС Естонії.

Читайте: Додік, Фіцо та Лукашенко: Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня

Що передувало

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Дивіться: Об’єкт нафтової інфраструктури, що фінансував російську війну, уражено у Ярославлі, - Зеленський. ВIДЕО