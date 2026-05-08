Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви на парад 9 травня.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії обов’язково будуть присутні", — сказав Лінь.

Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив.

У 2025 році лідер Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня.

Що передувало

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

