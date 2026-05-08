Новини 9 травня у Росії
Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

китай

Уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви на парад 9 травня.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії обов’язково будуть присутні", — сказав Лінь.

Причини такого рішення китайського керівництва дипломат не уточнив.

У 2025 році лідер Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

+3
ну КНР хоч якось билася із японцами, дехто каже що то був початок 2-ї світовій. А що робили на параді в 25 р. військові з Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголії, Мьянми ? Зараз ше цікавіше...
З'явилися нові "победуни" Гітлера:
президент Лаоса Тхонглун Сисулит та верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
08.05.2026 16:52 Відповісти
+2
В китайців очко не залізне
08.05.2026 16:43 Відповісти
+2
Тоді зрозуміла істерика рашитського рібеннтропа
08.05.2026 16:47 Відповісти
А ******, на памперси з Китаю, так чекає на пабєдабєсіє …
08.05.2026 16:47 Відповісти
Тоб то кітайського зрк "Сі" в системі ППО Мацкви не буде?
08.05.2026 16:51 Відповісти
Сі - це не "зрк". Сі - це "захисне енергетичне поле".
08.05.2026 17:08 Відповісти
Скоріше дармове
08.05.2026 17:22 Відповісти
ну КНР хоч якось билася із японцами, дехто каже що то був початок 2-ї світовій. А що робили на параді в 25 р. військові з Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголії, Мьянми ? Зараз ше цікавіше...
З'явилися нові "победуни" Гітлера:
президент Лаоса Тхонглун Сисулит та верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.
08.05.2026 16:52 Відповісти
КНР? З японцями? Яка ***** КНР, якщо вона була створена у 1949?
08.05.2026 17:31 Відповісти
Так , *****. Республіка Україна проголешена у 1991 р. але ти не будеш заперечувати того, що вона івснувала зодовго до того. Не подобається КНР - читай Китай або Чайна. Ще, *****, питання будуть?
08.05.2026 18:16 Відповісти
Те що було до КНР, то не КНР, то Китай, але не КНР. Вст історію, неук.
08.05.2026 18:17 Відповісти
В 1939 р. гітлер і сталін напали на Польшу. Так? Але, Чорномирдін. я тебе розчарую. Не було ніякої Польші, за твоєю логікою, була така собі Rzeczpospolita Polska, Тому краще, *****, жувати, ніж розводити срач
08.05.2026 18:31 Відповісти
Отакої.
08.05.2026 16:54 Відповісти
на ***** навіть панда болт поклала
08.05.2026 16:56 Відповісти
китайці жахливі лицеміри, але у них все ж вистачило здорового глузду, щоб не ставати заручниками дій божевільного, можливо, кремлівського сифілітика, який прагне ними прикритися, щоб загострити війну і виправдати нарощення вбивства українців перед новояленим їх китайським господарем і імператором
08.05.2026 16:57 Відповісти
Мабуть злякалися.
08.05.2026 16:57 Відповісти
"попЄди", як написали на якійсь установі в бурятії чи подібному дупостані.
08.05.2026 17:14 Відповісти
Ага, це в місті Пить-Ях Ханти Мансійскому АО
08.05.2026 17:33 Відповісти
"Вчасно зрадити- це не зрадити, а передбачити!"
08.05.2026 17:05 Відповісти
Дивно, як хазяїн може зрадити свого раба. Просто не хочет бути законтаченим, потискуючи руку ху....лу
08.05.2026 17:20 Відповісти
Хазяїн не може зрадити раба, тому що він рабу нічого не винен.
08.05.2026 17:32 Відповісти
Сі наказав ху....лу парад провести у Китаї, повеселити глядачів антикварною технікою та купкою убогих, які досягли 60 років і за дозволом фсбшників заявляють, що воювали у другій світовій війні від початку до рейхстагу. Покори глядачі отримують безкоштовно
08.05.2026 17:15 Відповісти
А Китай - країна-переможець у Другій Світовій.
08.05.2026 17:17 Відповісти
Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фэнхе та Лі Шанфу засуджено до смертної кари умовно.
08.05.2026 19:01 Відповісти
Китайці вирішили не ризикувати..
08.05.2026 17:36 Відповісти
странно що китайці ссуться, вони кажуть шо тут якийсь крізіс, про війну не слова
08.05.2026 17:46 Відповісти
І як це зрозуміти? Я так розумію в перекладі з дипломатичної китайської "ЇБАШТЕ"
08.05.2026 17:51 Відповісти
«Чінара ускаглязій сцаць в стани»
08.05.2026 17:56 Відповісти
Зеленський повідомив китайське керівництво.що хто може нанести удар по 3,14дерації...
08.05.2026 18:07 Відповісти
занепад цивілізації ***** пришвидшується
08.05.2026 18:18 Відповісти
 
 