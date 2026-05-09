Фіцо зустрівся з диктатором Путіним у Москві: обговорили відносини між країнами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та Путін

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з лідером Кремля Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише словацьке Aktuality.

Деталі

Фіцо прибув до столиці Росії 8 травня, але не відвідував парад на Червоній площі. На зустрічі з Путіним у Кремлі той заявив, що для нього "велика честь" бути у Москві під час святкування Дня перемоги.

"Від імені уряду Словацької Республіки й присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом", – заявив Фіцо.

Відносини з Росією

Російські ЗМІ наводять нібито слова Фіцо про те, що у Європі з’являється нова залізна завіса, але Росія і Словаччина зможуть "зробити кроки до нормалізації відносин".

Путін під час зустрічі сказав, що знає про проблеми, які супроводжували візит Фіцо до Москви – оскільки країни Балтії відмовилися пропускати його літак, та відзначив, що важливо, що він все ж зміг приїхати.

Путін також заявив, що Росія готова забезпечити енергетичні потреби Словаччини.

В ході зустрічи Фіцо відсмоктав у Пуйла, а Пуйло ща це забашляло Фіцо.
09.05.2026 15:54 Відповісти
Фіцо і інші корєші кремлівського ублюдка , які приіхали до москви ,
не варті уваги ,
так як це такі ж ублюдки , як і ху@ло 😡
09.05.2026 15:58 Відповісти
Яка ганьба..словаки, ви ще 15-20 років тому узкоізичних ненавиділи, не пускали з пачпортами двоголових курок нікуди..куди ж ви докатились..
09.05.2026 15:58 Відповісти
Нема там що з курʼєром обговорювати. Листа приніс - дякую, допобачення.
09.05.2026 15:55 Відповісти
Словаки згадали історію. А згідно історії словаки були союзниками Гітлера. Тепер вони союзники Прутіна. Все по закону жанру.
09.05.2026 16:24 Відповісти
Попросил ***** выделить ему кусочек земельки рядом с Овощем и Ассадом..
09.05.2026 16:08 Відповісти
Привiз кепку фюрера.
09.05.2026 16:09 Відповісти
Кепка фюрера це російська святиня і лежить в головному храмі російської армії. Вони моляться їй.
09.05.2026 16:20 Відповісти
Військовий злочинець Прутін який чинить Геноцид Українського народу та пособник війскового злочинця Фіцо. Обидва повинні бути покарані по закону воєнного часу.
09.05.2026 16:17 Відповісти
В цьому житті ти або підар або людина , проміжного шпагату не існує
09.05.2026 16:47 Відповісти
Підстилка ще не всі гроші відпрацювала
09.05.2026 16:48 Відповісти
Взагалі то дуже странна ‼️наполегливість зустрічі з ****** у Фіцо , в той час коли інші країни проігнорували парад.
тобто разговор через гроши ? А що на це скажуть розвідки ЄС ? Може Фіцо хоче замінити СІЯРТО і ролі стукача
09.05.2026 17:06 Відповісти
Ну от звідки у Словаччини, яка 30 років в ЄС, вилазять правитителі типу фіцо? Я це не можу збагнути!
09.05.2026 17:30 Відповісти
Тому що ЕС - це в першу чергу демократiя, а не стопка заборон. Тому якщо народ краiни вважае, що треба обрати саме такого - його обирають.

Якщо Словаччина б поступала по-iншому, i з радiстю загоняла в будку "неправильних" кандидатiв, то кожна влада б цим користувалась, i на виборах було б так як у нас - вибiр був би мiж Зеленським та Зеленським.
09.05.2026 18:51 Відповісти
При всiй неповазi до уйла, диктатор - саме Зеленський, i не просто диктатор, а диктатор-узурпатор.

Путло ж - вибраний згiдно законiв власноi краiни, пiдтриманих як парламентом так i народцем. Коли все це скiнчиться, всi папiрцi вiд Зе будуть спущенi в унiтаз, а на папiрцi Пу буде орiентуватись свiт.
09.05.2026 18:49 Відповісти
То звиздуй на демократичну кацапію! Шо ти нам тут ниєш свої русняві шмарклі? Шо робтти з твоїм ниттям? - правильно, спустити в унітаз! ***** воно тут виправдовує! Злийся, гнида!
09.05.2026 20:34 Відповісти
Ти зовсiм нейрорiзноманiтний?)
09.05.2026 21:06 Відповісти
Квоту на нафту просив, бо НПЗ належав Орбану і перспективи туманні.
09.05.2026 23:05 Відповісти
 
 