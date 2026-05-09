Фіцо зустрівся з диктатором Путіним у Москві: обговорили відносини між країнами
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з лідером Кремля Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише словацьке Aktuality.
Деталі
Фіцо прибув до столиці Росії 8 травня, але не відвідував парад на Червоній площі. На зустрічі з Путіним у Кремлі той заявив, що для нього "велика честь" бути у Москві під час святкування Дня перемоги.
"Від імені уряду Словацької Республіки й присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом", – заявив Фіцо.
Відносини з Росією
Російські ЗМІ наводять нібито слова Фіцо про те, що у Європі з’являється нова залізна завіса, але Росія і Словаччина зможуть "зробити кроки до нормалізації відносин".
Путін під час зустрічі сказав, що знає про проблеми, які супроводжували візит Фіцо до Москви – оскільки країни Балтії відмовилися пропускати його літак, та відзначив, що важливо, що він все ж зміг приїхати.
Путін також заявив, що Росія готова забезпечити енергетичні потреби Словаччини.
- Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
- ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.
тобто разговор через гроши ? А що на це скажуть розвідки ЄС ? Може Фіцо хоче замінити СІЯРТО і ролі стукача
Якщо Словаччина б поступала по-iншому, i з радiстю загоняла в будку "неправильних" кандидатiв, то кожна влада б цим користувалась, i на виборах було б так як у нас - вибiр був би мiж Зеленським та Зеленським.
Путло ж - вибраний згiдно законiв власноi краiни, пiдтриманих як парламентом так i народцем. Коли все це скiнчиться, всi папiрцi вiд Зе будуть спущенi в унiтаз, а на папiрцi Пу буде орiентуватись свiт.