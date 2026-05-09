Фіцо зустрівся з диктатором Путіним у Москві: обговорили відносини між країнами

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з лідером Кремля Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише словацьке Aktuality.

Деталі

Фіцо прибув до столиці Росії 8 травня, але не відвідував парад на Червоній площі. На зустрічі з Путіним у Кремлі той заявив, що для нього "велика честь" бути у Москві під час святкування Дня перемоги.

"Від імені уряду Словацької Республіки й присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найвидатнішим національним святом", – заявив Фіцо.

Відносини з Росією

Російські ЗМІ наводять нібито слова Фіцо про те, що у Європі з’являється нова залізна завіса, але Росія і Словаччина зможуть "зробити кроки до нормалізації відносин".

Путін під час зустрічі сказав, що знає про проблеми, які супроводжували візит Фіцо до Москви – оскільки країни Балтії відмовилися пропускати його літак, та відзначив, що важливо, що він все ж зміг приїхати.

Путін також заявив, що Росія готова забезпечити енергетичні потреби Словаччини.

