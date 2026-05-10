Зеленский сам должен инициировать звонок Путину для переговоров о войне, - Фицо
Если президент Украины Владимир Зеленский действительно заинтересован в переговорах о прекращении войны, ему следует самостоятельно инициировать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после визита в Москву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Послание Путину от Зеленского
Фицо отметил, что в Москве он передал послание Путину от Зеленского.
"Он (Зеленский. - Ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", - рассказал премьер Словакии.
В то же время он публично объявил ответ, который дал российский диктатор на послание украинского президента.
Позиция Фицо
"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", - сказал Фицо.
Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.
"Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо - дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство", - добавил он.
Отношения с РФ
В то же время Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
А може через цього Фіцу ще й "двушечки" на Мацкву зручніше переправляти ... ДРУЖБА працює досить інтенсивно !
Дядько якось поверхнево подивився на цю новину .
"Неможливість прослуховування" забезпечується РУКАМИ ЛЮДЕЙ... А люди різні бувають... І не можна дать гарантію, що вони "вірні особі"... Прослуховують навіть президента США... І Макрона - теж...
та й інтернет відключив,,
https://censor.net/ua/news/4002339/fitso-ne-peredavav-putinu-poslan-vid-zelenskogo-kreml
Брехня - як нова світова політика
Починаючи з рудого
- Падзвані мєнє! Падзвані...
Голос тіхій і глубокій)))
От далі текст ржачний)))
***** і так парад дозволили провести, тож облізеться.
А взагалі, хай чекає на дрони, які не прилетіли на парад. А їх дедалі буде більше.
Так що про жодну мирну угоду в заявах ***** та Фіцо не йдеться. То йдуть вони обидва *****!
Значить попав в "яблучко"
О. Зараз почнуться заміри в кого міцніші яйця. А українчики, як завжди, будуть пишатися як їхній презік нагнув х...йла і не подзвонив, так як вони пишались коли Зєля "нагинав" Байдена і весь Захід усі роки починаючи з 2022-го.
Офуєть, якесь чмо вонючє дає нам поради)))))))))))))
Одна поїздка і все "мальчік в трусіках"
- Владим Владимирьіч, а давайте мир заключим?
- Пашел нах*й!
- И вам не хворать!