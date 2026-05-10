Зеленский сам должен инициировать звонок Путину для переговоров о войне, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Путин

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно заинтересован в переговорах о прекращении войны, ему следует самостоятельно инициировать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил после визита в Москву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Послание Путину от Зеленского

Фицо отметил, что в Москве он передал послание Путину от Зеленского.

"Он (Зеленский. - Ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", - рассказал премьер Словакии.

В то же время он публично объявил ответ, который дал российский диктатор на послание украинского президента.

Позиция Фицо

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", - сказал Фицо.

Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.

"Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо - дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство", - добавил он.

Отношения с РФ

В то же время Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".

Что предшествовало?

Топ комментарии
+36
Фіцо варто забронювати куточок поряд з орбанятком, а не "давати поради"
10.05.2026 10:51 Ответить
+29
Ало, це ✖️уйло? 😆😁😆
10.05.2026 10:57 Ответить
+25
Ну от і ВІДПОВІДЬ - "передавав" Фіцо, "щось", Путіну - чи ні... Висновок один - ПЕРЕДАВАВ... Кацапи, як завжди, БРЕШУТЬ!... І брешуть невміло - їх агент, Фіцо, їх, сам же, і "спалив"...
10.05.2026 10:53 Ответить
Фіца- здохни.
10.05.2026 10:50 Ответить
Чого це він має здохнути ? А хто ж тоді "маляви" від ЦАРЯ Путлу Поганому буде передавати ... Орбан то вже не при справах ?!

А може через цього Фіцу ще й "двушечки" на Мацкву зручніше переправляти ... ДРУЖБА працює досить інтенсивно !

Дядько якось поверхнево подивився на цю новину .
10.05.2026 11:23 Ответить
10.05.2026 10:51 Ответить
Дебілоїд Фіцо і його папа!
10.05.2026 10:51 Ответить
залізна завіса має опуститись прямо ша фіцо
10.05.2026 10:52 Ответить
10.05.2026 10:53 Ответить
фіцо знатний передаст 😁
10.05.2026 11:01 Ответить
У Зєлі телефон зламався.
10.05.2026 13:18 Ответить
А ти думаєш - наш придурок не здогадується, що його прослуховують, і накопичують компромат, на нього? Пін же не повний ідіот...
10.05.2026 13:37 Ответить
В принципі в президента повинен бути телефон який неможливо просдуховувати. Фрнцузи для своїх президентів самі виготовляють телефони, які кодують вихідний сигнал.
10.05.2026 13:43 Ответить
Не сміши людей... У римлян є вислів : Манус мануфактурем - манус деструктурем...". "Руками зроблене - руками руйнується...".
"Неможливість прослуховування" забезпечується РУКАМИ ЛЮДЕЙ... А люди різні бувають... І не можна дать гарантію, що вони "вірні особі"... Прослуховують навіть президента США... І Макрона - теж...
10.05.2026 13:48 Ответить
Він знає що свої можуть прослуховувати, захист від чужих. Приклад: - Голланде як був президентом то не користувався президентським телефоном щоб дзвонити до любовниці, а купив кнопковий з дармовою сімкою з табачного ларка і їздив до неї на мопеді. Так через пару днів виявили і зняли його на мопеді по дорозі до любовниці. По тєліку тиждень про то говорили.
10.05.2026 13:54 Ответить
А "свої" - це ХТО? Ти можеш дать гарантії, що вони "100% "свої"? Чи, може, вони більше "свої", не для нього, а для когось іншого?
10.05.2026 13:58 Ответить
Ну, вони там повинні знати хто свій. Чужим не просто француза завербувати, менталітет в них такий. Вони з дитячого віку так виховані, паранойя і шпіноманія. Вони всіх хто не Дюпон і не Дюран в потенційні шпіони записують.
10.05.2026 14:05 Ответить
При всій повазі, Ви марите?)))
10.05.2026 19:51 Ответить
Сама ти мараш. Продовжуй.
11.05.2026 01:05 Ответить
10.05.2026 19:49 Ответить
у хла телефону згагалі нема..
та й інтернет відключив,,
11.05.2026 02:10 Ответить
У Кремлі заявили, що Фіцо не переказував Путіну жодних "послань" від Зеленського

https://censor.net/ua/news/4002339/fitso-ne-peredavav-putinu-poslan-vid-zelenskogo-kreml
10.05.2026 10:55 Ответить
Значит не тому передав
10.05.2026 11:27 Ответить
Може бути, там в них купа двійників.
10.05.2026 13:19 Ответить
Навіщо? Щоб послухати про печенєгів і половців? Чи про демітарізацію з денацифікацієй? Не думаю що х*ло созрів до переговорів. Не впевнений що він взагалі на них наважиться. Можливо його наступник, після того як прикінчить плєшивого...
10.05.2026 10:56 Ответить
Ішак давно готовий, але сцить наслідків капітуляції.
10.05.2026 10:56 Ответить
10.05.2026 10:57 Ответить
Доки правила ЄС не поміняють, щоб рішення приймались прийматися більшістю голосів, а право вето не буде скасоване у пуйла завжди буде можливість купити якогось проросійського *********, який буде просувати його інтереси.
10.05.2026 10:59 Ответить
Більшого проросійського ********* чим ваш Трамп ще треба пошукати...
10.05.2026 11:28 Ответить
В кремльовському сортіре Фіцо дістав маляву Зеленського (письмові гарантії параду СВО, ну т.е. Победи) із потаєного місця та особисто передав Путіну через спеціальний круглий отвір в кабінці.
10.05.2026 10:59 Ответить
фіцо сам має ініціювати своє поховання
10.05.2026 10:59 Ответить
Сам дзвони, сам двушечку на москву передай. Наш Лідор не лох якийсь
10.05.2026 11:00 Ответить
Правильно ! Не якийсь, а гіпервеликий !!!
10.05.2026 11:06 Ответить
Фіцу треба відправити на фронт і показати режим припинення вогню, який він сам високо оцінив.
10.05.2026 11:07 Ответить
Раша недоговороздатна.
Брехня - як нова світова політика
Починаючи з рудого
10.05.2026 11:07 Ответить
А це з якого переляку такі умови вже вис<>аж та фіфа?
10.05.2026 11:18 Ответить
"Владимир Владимирович, заберите меня!"

10.05.2026 11:18 Ответить
2019 це як в американських фільмах жахів про Хеловін, коли діти стукають у двері і питають: сладасть ілі гадасть? (кондитерська продукція фабрики Рошен, чи хімічна речовина невідомого походження...).
10.05.2026 11:29 Ответить
Маляву йому "притаранили" , а маразматик:
- Падзвані мєнє! Падзвані...
10.05.2026 11:25 Ответить
Пазвані мнє раді бога, чєрєз врємя протяні
Голос тіхій і глубокій)))

От далі текст ржачний)))
10.05.2026 19:56 Ответить
10.05.2026 20:42 Ответить
Це путінська вказівка фіцо, бо ***** сам заSцяв дзвонити розпоряднику парадів.
10.05.2026 11:26 Ответить
Сам ти *****, я ***********!
10.05.2026 11:28 Ответить
Пазвані мнє, пазвані! (с)
***** і так парад дозволили провести, тож облізеться.
А взагалі, хай чекає на дрони, які не прилетіли на парад. А їх дедалі буде більше.
10.05.2026 11:38 Ответить
Взагалі то Путлер - кумир і зразок для наслідування для Зеленського! Сцикля,як і Путлер, сидить десь у бункері і носа не висовує! Він панічно боїться українців, більше ніж кацапів. У "зеленій"владі - євреї, а якщо їх мало, то росіяни і "особи кавказької національності" на кшталт Ткаченко-Мамедова і т.д. Зельцман розпускає хвіст тільки в заграницях, коли в повній безпеці...
10.05.2026 11:49 Ответить
Начебто і в руслі ********* ставлення народу до президента. Але відчуття від допису гадливе. Прочитав як в гімно вступив. Смердить професійною гебньою.
10.05.2026 13:26 Ответить
Про війну - Зєлєнскій. А про мир? 😊
10.05.2026 11:52 Ответить
ДЗВІНОК ЗЕЛЕНСЬКОГО ФІЦЬЮ-"Ало ,це фіцьо?тоді слухай, пішов лакуй і те саме передай куйлу, бувай"
10.05.2026 11:56 Ответить
Схоже справжний (?) пуйло не спілкуется з двійникамі
10.05.2026 11:58 Ответить
Эти переговоры давно проведены - "ты сдаёшь мне Украину,я тебе говорю "молодец клоун",все договоренности выполняются.
10.05.2026 12:16 Ответить
Фіцо ІДИ В СРАКУ !
10.05.2026 12:18 Ответить
Ой чмошник... Ну да ладно
10.05.2026 12:31 Ответить
Читаючи коменти бачу картину «Козаки пишуть листа турецькому султану»…
10.05.2026 12:44 Ответить
Невже пуйло цій фіці побіцяло частину Закарпаття?
10.05.2026 12:48 Ответить
З якого це переляку, це ж ботоксний обісрався?
10.05.2026 12:53 Ответить
Зто ти такий, підстилка, щоб комусь щось вказувати?)
10.05.2026 12:57 Ответить
Ну повії путінський,яка стілиться перед вбивцею заради "дешевого кацапського газу" давати поради презідентові України краще помовчати.Доречі не треба мені попрікати лояльності до ЗЕ.Ми вже проходили це-Юля,Юля.
10.05.2026 12:59 Ответить
За такі "передачі" пора знову припинити "дружбу". Можливо, ще в Унечі.
10.05.2026 13:27 Ответить
Кремлевская проститутка советы давать вздумала. До этих ослов рилли не доходит что как только они занимают анти украинскую позицию то тут же становятся не друзьями к которым прислушиваются а врагами на которых кладут? ))
10.05.2026 13:31 Ответить
Деградація рашки наліцо - 300 років як 2-метровий Петро Перший почав прорубувати вікно в Європу, а докотились, що бліда моль колупає дірку через прастітутку Фіцо.
10.05.2026 13:51 Ответить
Я думаю вони і так майже кожен день теревенять по секретній лінії, докладає що ракет до патріотів нема, те да се...
10.05.2026 14:04 Ответить
Цьому словацькому виплядку давно пора рота прикрити. А словаки - це дегенерати, оскільки обрали цього кретина
10.05.2026 14:32 Ответить
Краще б він ноги відкинув....
10.05.2026 15:20 Ответить
Це його Зеля так переагітував... що нині він де-факто пропонуї нам, Україні, капітулювати... Бо для ***** існує тільки один вид переговорів та угоди з Україною - наша (скоріше так: Зеліна) повна капітуляція у відповідності з ультиматумом ***** ще з 17 грудня 2021го року і в подальших його модифікаціях.

Так що про жодну мирну угоду в заявах ***** та Фіцо не йдеться. То йдуть вони обидва *****!
10.05.2026 15:52 Ответить
А ти на фронт ідеш , так ?
10.05.2026 15:54 Ответить
а ти - ухилянт, і не йдеш?
10.05.2026 17:38 Ответить
Питання в тому чого такий патріот - i не на фронті
10.05.2026 18:00 Ответить
а я питаю, чи ти не зрадник. Хоча, вже без знаку запитання.
10.05.2026 18:14 Ответить
А ти сам не ухилянт , часом .
10.05.2026 18:59 Ответить
Дивне саме припущення що зеленськом треба завершення війни.
10.05.2026 15:53 Ответить
Немаю що ініціювати, диктатор ***** повинен бути знищений ,а не розмови з ним проводити!
10.05.2026 16:10 Ответить
Іди і нищи. Чого сидиш в Польщі.
10.05.2026 16:12 Ответить
Проживання в Польщі не зробить з бика інтелигента.
Значить попав в "яблучко"
10.05.2026 17:45 Ответить
Зеленський сам має ініціювати дзвінок Путіну для переговорів про війну, - Фіцо

О. Зараз почнуться заміри в кого міцніші яйця. А українчики, як завжди, будуть пишатися як їхній презік нагнув х...йла і не подзвонив, так як вони пишались коли Зєля "нагинав" Байдена і весь Захід усі роки починаючи з 2022-го.
10.05.2026 16:10 Ответить
11.05.2026 02:04 Ответить
Нарешті знайшлася тема, де диванний спецназ може висратися один на одного.
10.05.2026 16:34 Ответить
Фіцо цілком пасує роль Табакі
10.05.2026 16:37 Ответить
>>> Зеленський сам має ініціювати дзвінок Путіну для переговорів про війну,

Офуєть, якесь чмо вонючє дає нам поради)))))))))))))
10.05.2026 21:28 Ответить
Та чорти б його чорали
Одна поїздка і все "мальчік в трусіках"
10.05.2026 23:00 Ответить
11.05.2026 01:58 Ответить
фіцо .. пи'з'дить..
11.05.2026 01:59 Ответить
Уявляю цю розмову:
- Владим Владимирьіч, а давайте мир заключим?
- Пашел нах*й!
- И вам не хворать!
показать весь комментарий
11.05.2026 02:00 Ответить
 
 