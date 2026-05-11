Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський

Україна готується до нових атак з боку РФ.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія немає наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей - це найважливіше", - сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.

Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

