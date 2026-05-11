Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський
Україна готується до нових атак з боку РФ.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія немає наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей - це найважливіше", - сказав Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
- Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
а, що про 1000 полонених?
ти ж кончене брехливе гундосе падло про це договорилось в обмін на тишу 9 мая?
Бо жодні його дії не привели хоч до якогось перемир'я,не має ніякої стратегії закінчення війни і готовий воювати з бункера ще 2-3 роки і хто зна з яким результатом.
Та й полізло Путло Погане 24 лютого 2022 року саме тому , що добре усвідоміло, що в майбутньому в нього вже не буде такої гарної нагоди покінчити з ненавистною Україною , як при владі "кошерника" ЗЕленського та Верховного Резидента Єрмака !
От доречі перспективна технологія у амерів
Американська компанія Chromatic 3D Materials вперше успішно випробувала друкований на 3D-принтері твердий ракетний паливний заряд. Під час тестів на полігоні в Алабамі зразок витримав тиск у камері згоряння приблизно 124 атмосфери без руйнування структури. Це досягнення наближає появу ракетних двигунів нового покоління - гнучкіших, швидших у виробництві та безпечніше, ніж класичні твердопаливні. Більше того, тепер в одному ракетному двигуні теоретично можна надрукувати різні типи палива, щоб змінювати потяг залежно від етапу польоту.
Про перемир'я з 6 травня та обмін 1000 на 1000 Оманський зробив вигляд що забув.
Оманський подарував окупантам фору в 3 дні.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.