Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна готується до нових атак з боку РФ.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна готується до нових атак РФ 

"Сьогодні на фронті не було тиші – були бойові дії. Ми все це зафіксували. Безумовно, бачимо і те, що Росія немає наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей - це найважливіше", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський про готовність Путіна до зустрічей: Трошки підштовхнули ми його, треба знаходити формат

Що передувало

  • Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія в межах переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000.
  • Радник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.

Читайте також: На фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається, - Зеленський

І взагалі, він і його шобла живе своє найкраще життя! Де ще так можна прибарахлітса? Тим більше закінчення війни для нього смерть.
11.05.2026 19:59 Відповісти
Зрозуміло, ми "готуємось до нових атак" а ти як завжди в турне по Світу.
11.05.2026 20:01 Відповісти
Мерзото ,що сподобалося бути президентом ,ти так само як і путлєр не маєш наміру закінчувати війну.
11.05.2026 20:03 Відповісти
Це він про атаки на династію у Козині, чи про 25% міндічу з грошей на ФаернПойнт для ракет, які ще і не пройшли стадію НДКР та не стоять на озброєні ЗСУ ???
Криваві гроші зеленського, які НБУ і ФІНМОНІТОРИНГУ чомусь небачили як і кралися з України в Особливий період війни ******??
Мафія в Урядовому кварталі, з 2020 року, СИСТЕМНО виконує завдання щодо знищення Украни??
11.05.2026 22:22 Відповісти
За бюджетний рахунок, доречі. Ще і скумбрія стовідсотково їде
12.05.2026 09:28 Відповісти
то видай черговий прикольний указ, дозволяючий атаки, але в чітких рамках.
а, що про 1000 полонених?
ти ж кончене брехливе гундосе падло про це договорилось в обмін на тишу 9 мая?
11.05.2026 20:02 Відповісти
А сам чи має?
Бо жодні його дії не привели хоч до якогось перемир'я,не має ніякої стратегії закінчення війни і готовий воювати з бункера ще 2-3 роки і хто зна з яким результатом.
11.05.2026 20:03 Відповісти
Як і ЄС, готові воювати нами ще декілька років
12.05.2026 09:30 Відповісти
Не ЄС головний у процесі,а США в особі їх президента.Штати є гарантією безпеки для того ж ЄС,лише в Німеччині їх ос до 60к,з ******** озброєнням.
12.05.2026 09:37 Відповісти
Мерзото ,що сподобалося бути президентом ,ти так само як і путлєр не маєш наміру закінчувати війну.
11.05.2026 20:03 Відповісти
Дуже шкода українців...сами собі зробили харакірі у 2019 року а зараз у такому шоці що вже навіть і не знають що робити...шахраї та мародери 5й рік грають з ними як хочуть
11.05.2026 22:30 Відповісти
І до гадалки не ходи.Вони робили масовані ракетно-дронові удари приблизно раз на тиждень.На днях зроблять,можливо в цю ніч почнуть.
11.05.2026 20:06 Відповісти
Тому , що ти досі сидиш ЦАРЕМ в Україні зі своїм "кошерним" ЗЕшмурдяком - Путло і не хоче припиняти цю війну , бо тільки при тобі Путло Погане вже 5-рік має на фронті та всередині Неньки "ЗЕлену" ЛАФУ !

Та й полізло Путло Погане 24 лютого 2022 року саме тому , що добре усвідоміло, що в майбутньому в нього вже не буде такої гарної нагоди покінчити з ненавистною Україною , як при владі "кошерника" ЗЕленського та Верховного Резидента Єрмака !
11.05.2026 20:09 Відповісти
Захист України, незалежність України, безпека для наших людей - це найважливіша "зелена брехня",на котрій тримається влада "зелених зрадників України -
11.05.2026 20:17 Відповісти
Брехня- тепер державницька політика. І все тому, що до рук обмеженої людини потрапила необмежена влада.
11.05.2026 20:20 Відповісти
Навіщо ви покидька людиною обзиваєте?
11.05.2026 20:58 Відповісти
Як не називайте, а суть залишиться та сама.
11.05.2026 21:04 Відповісти
Без балістики і реально ефективних ударів по орківській промисловості і військових аеродромах чого оркам завершувати війну, тому що в них згорить пару бочок з нафтою?

От доречі перспективна технологія у амерів

Американська компанія Chromatic 3D Materials вперше успішно випробувала друкований на 3D-принтері твердий ракетний паливний заряд. Під час тестів на полігоні в Алабамі зразок витримав тиск у камері згоряння приблизно 124 атмосфери без руйнування структури. Це досягнення наближає появу ракетних двигунів нового покоління - гнучкіших, швидших у виробництві та безпечніше, ніж класичні твердопаливні. Більше того, тепер в одному ракетному двигуні теоретично можна надрукувати різні типи палива, щоб змінювати потяг залежно від етапу польоту.
11.05.2026 20:22 Відповісти
і це лякає у кацапів тепер буде ще більше ракет щоб нас бомбити, бо вони вміють масштабувати чужі здобутки як вийшло з дронами
12.05.2026 01:55 Відповісти
Нам необхідно виробляти ракети і маштабувати, але наразі це гра в одні ворота через маштабну корупцію.
12.05.2026 08:48 Відповісти
Ця платівка вже настільки заїжджена, що скоро протреться наскрізь.
11.05.2026 20:23 Відповісти
Саме тому з травня місяца - потужне закордонне турне - планується відвідати хочаб половину країн ООН. Будуть потужні перемовини. Початок тура - країни центральної Америки.
11.05.2026 20:30 Відповісти
Ну шампурами хоч запасся?
11.05.2026 20:40 Відповісти
А навіщо а взагалі ЗЕ закінчувати війну? поки йде війна вся пі*дота живе припиваючи, йдуть транші йому не цікавий світ усі вже зрозуміли давно ...
11.05.2026 20:55 Відповісти
ну поц. Себе не поважати сприймати цi висери.
11.05.2026 21:08 Відповісти
А ішак має намір
11.05.2026 21:22 Відповісти
Поки ти, курва лицемірна, при владі, Україна готується до нового мародерства країни тобою та твоїм кагалом. Цікаво, за скільки москалота заплатила тобі за указ не бити по москві на день побєдабєсія? Цей указ незабаром стане зайвим доказом про державну зраду поруч із справою по вагнергейту, по призначенню агентів фсб на керівні посади у 2020-2021 роках, по розмінуванню Чонгару та твоїх оманських посиденьках з екс-директором фсб Патрушевим...
11.05.2026 21:26 Відповісти
Ну звісно, як ти міг про це здогадуватись перед 9 травня...
11.05.2026 21:28 Відповісти
Зеля не збирається закінчувати війну, будемо далі кацапів дрочити, нести всіляку хрєнь, відволікати нарід "реформами" та бусифікувати. Диктатура саме себе не підтримає.
11.05.2026 21:51 Відповісти
Оманський врятував свого кумира та куратора Прутіна та дав провести Парад. Парад Прутіна це найкраща можливість ліквідувати привселюдно щоб не було можливості замінити на нового юніта військового злочинця і головнокомандувача окупаційних військ.
Про перемир'я з 6 травня та обмін 1000 на 1000 Оманський зробив вигляд що забув.
Оманський подарував окупантам фору в 3 дні.
П.С. на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
11.05.2026 23:01 Відповісти
Ну так і Зє-йло не має наміру війну завершувати. Бо звідки ж воно харчєваться буде?
11.05.2026 23:28 Відповісти
********* почав війну з метою її виграти. Будь які розмови про те що ********* в будь який момент може припинити війну це просто блюзнірство. ********* припиняє воювати тільки у випадку поразки. Ніякого іншого варіанту з самого початку війни не було і немає зараз. Коли Зєлєнскій звинувачує ********* в продовженні війни він насправді оголошує Україну залежною від "доброї волі *****" - захоче-не захоче. Єдиний спосіб припинення війни це поразка агресора, а не жалюгідне блюзнірське скавчання маленького корумпованого єврейчика "дайте дайте (миру), не минайте".
12.05.2026 00:28 Відповісти
Як це росія не має наміру завершувати війну,??? Ти волало у 2019 на стадіоні, що то Порошенко не завершує війну,бо вона йому вигідна. Йди вже мразота з посади,виконай хоч одну свою обіцянку: " Якщо я не зможу закінчити війну,я ПІДУ ,не :буду триматись за крісло" !!!!!
12.05.2026 07:38 Відповісти
 
 