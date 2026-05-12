Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре
В ночь на 12 мая российские войска нанесли массированный удар с помощью ударных беспилотников по территории Украины. В Киеве и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В столице во время тревоги активно работали силы противовоздушной обороны. По информации мэра Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки сбитого российского дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
В Днепре повреждена инфраструктура, есть пострадавший
В Днепре в результате атаки зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и пожар. По предварительным данным начальника ОВА Александра Ганжи, один человек получил ранения.
По состоянию на утро воздушная опасность сохраняется в ряде северных, центральных, восточных и южных областей Украины. Силы обороны продолжают работать над уничтожением вражеских беспилотников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль