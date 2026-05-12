Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре

Ночная атака дронов РФ: в Киеве падение обломков, в Днепре пожар

В ночь на 12 мая российские войска нанесли массированный удар с помощью ударных беспилотников по территории Украины. В Киеве и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских БПЛА.

В столице во время тревоги активно работали силы противовоздушной обороны. По информации мэра Виталия Кличко, в Оболонском районе обломки сбитого российского дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

В Днепре повреждена инфраструктура, есть пострадавший

В Днепре в результате атаки зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и пожар. По предварительным данным начальника ОВА Александра Ганжи, один человек получил ранения.

По состоянию на утро воздушная опасность сохраняется в ряде северных, центральных, восточных и южных областей Украины. Силы обороны продолжают работать над уничтожением вражеских беспилотников.

