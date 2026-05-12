После завершения перемирия ВСУ фиксировали вражеские воздушные цели (обновлено)

Срок перемирия между Украиной и Россией истек, Воздушные силы ВСУ сообщают о обнаружении вражеских целей.

В 00:23 - Сообщается о КАБах в Сумской области.

В 01:37 - сообщается о движении БПЛА:

Черниговщина: БПЛА в направлении Мены.

БПЛА курсом на Запорожье.

Договоренности о временном прекращении огня были достигнуты при посредничестве Соединенных Штатов. Официальных заявлений о возможном продлении перемирия или новых переговорах пока не поступало.

