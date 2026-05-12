Після завершення перемир’я ЗСУ фіксують ворожі повітряні цілі (оновлено)

Термін перемир’я між Україною та Росією завершився, Повітряні сили ЗСУ повідомляють про фіксацію ворожих цілей.

О 00:23 - Повідомляється про КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 01:37 - Повідомляється про рух БпЛА:

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени.

БпЛА курсом на Запоріжжя.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Домовленості про тимчасове припинення вогню були досягнуті за посередництва Сполучених Штатів. Офіційних заяв щодо можливого продовження перемир’я або нових переговорів наразі не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: четверо поранених