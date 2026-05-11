Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: четверо поранених

Упродовж дня 11 травня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Мирівська і Марганецька громади. Пошкоджені поштове відділення та автомобіль.

Унаслідок атак троє людей поранені. У стані середньої тяжкості госпіталізований 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 52 і 58 років лікуватимуться амбулаторно.

Синельниківський район

Били росіяни й по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Понівечена автівка.

Поранень дістав 60-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

