У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час російського удару по Дніпру 4 травня
Чоловік, який дістав поранення під час атаки на Дніпро 4 травня, помер у лікарні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на Дніпро 4 травня.
Тоді він отримав сильні опіки. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Ввечері 4 травня російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.
