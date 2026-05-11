У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час російського удару по Дніпру 4 травня

Чоловік, який дістав поранення під час атаки на Дніпро 4 травня, помер у лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на Дніпро 4 травня.



Тоді він отримав сильні опіки. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Ввечері 4 травня російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

