Новини Атака на Дніпро
У лікарні помер чоловік, який дістав поранення під час російського удару по Дніпру 4 травня

Чоловік, який дістав поранення під час атаки на Дніпро 4 травня, помер у лікарні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на Дніпро 4 травня.

Тоді він отримав сильні опіки. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалого. Та, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

  • Ввечері 4 травня російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

....а в цей час агресивні ухиляси,по всій країні,все сміливіше і нахабніше нападають на військових з ТЦК,деякі,особливо мужні і ображені Україною,беруть у заручники дітей і прикриваються ними,як чувак в Одесі...Здається у Тараса є рядки про безталанну Україну,яку її ж діти розпинають і топчуть....
11.05.2026 17:17 Відповісти
11.05.2026 18:13 Відповісти
 
 