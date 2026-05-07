РФ атакувала Дніпро: пошкоджено підприємство та заклади культури. ФОТОрепортаж
7 травня російські військові знову вдарили по Дніпру. Унаслідок російської атаки сталася пожежа, також вибуховою хвилею пошкоджено підприємство харчової промисловості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
За попередньою інформацією, вибухова хвиля вибила вікна на території підприємства, пошкоджено автомобіль.
Крім того, за уточненими даними, пошкодження зазнали два заклади культури. Серед пошкоджених об’єктів — Дніпровський національний театр опери та балету.
За наявною інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. На місцях працюють відповідні служби.
Наслідки атаки
