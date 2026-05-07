Нічна атака БпЛА на Дніпро: поранено чоловіка та вагітну жінку. ФОТОрепортаж
Вночі 7 травня російські безпілотники атакували Дніпро. Ворог поцілив по житлових будинках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Двоє людей постраждали через нічну ворожу атаку на Дніпро.
Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару зайнялася квартира у 5-поверховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки.
Наслідки атаки
